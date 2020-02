Paulas Freimanes izaicinājums tev – līdz vasarai vismaz par vienu izmēru mazākas drēbes!

Skaistule Paula Freimane izaicina tevi – iedvesmojies savai notievēšanai no Jāņa un Zaigas, kuri ar Paulas atklāto metodi īsā laikā zaudēja lieko svaru un piepildīja sapni par skaistu augumu! Izlasi Jāņa Danilēviča un Zaigas Grosbergas stāstus un atklāj viņu noslēpumu:

Jāni draugs pierunāja pamēģināt tikai dažas dienas...

Sākās viss kā joks, bet tagad esmu nometis apmēram 15 kg. Nedomāju apstāties, jo tagad jau sapnis par sešpaku liekas pavisam reāls! Esmu nomainījis visu garderobi! Kādreizējā XL izmēra vietā tagad nēsāju M un beidzot varu izvēlēties apģērbu, kas patīk! Es gribēju zaudēt svaru ātri un veselīgi! Man nebija padomā kāds konkrēts cipars. Savā galvā es zināju, kā vēlos izskatīties un justies. Es vēlējos no lēna bluķa kļūt par sportisku vīrieti.

Jānis Danilevičs no Ķekavas zaudējis 15 kg

Sākot ievērot "MonacoFit", es biju pārsteigs, cik programmā viss ir pārdomāts un viegli ievērojams. Es ātri piešāvos, un mans organisms sāka strādāt kā pulkstenis, zinādams, kad un kas man ir jāēd. Viss bija pateikts priekšā, atlika vien ievērot. Tieši patīkamais process un ātrie rezultāti pārliecināja, ka "MonacoFit" ir īstā programma, kas aizvedīs mani pretī mērķim.

Svars nokritās jau pirmajā nedēļā. Arī enerģijas kļuva arvien vairāk. Ar katru dienu samazinājās vidukļa apkērtmērs un pavisam drīz varēja redzēt jau izteiktas muskuļu aprises.

Grūtākais ir sākt, bet ir jāsaņemās sevis un savu mīļo labā! Un kad vēl, ja ne tagad?! Izdari to par spīti savam slinkumam un atrunām – "ai, to tak vēlāk" vai "vēl nav īstais brīdis". Mēs esam pelnījuši justies labi un mierā ar sevi katru dienu! Piešķir savai dzīvei un figūrai jaunu kvalitāti – piesakies "MonacoFit" tagad!''





Zaiga atklāj, cik ļoti notievēšana uzlabo izskatu un pašsajūtu:

"Iepriekš es pieļāvu tipisko kļūdu –tāpat kā liela daļa sieviešu trenējos ar svariem un mocīju sevi ar drastiskām diētām. Protams, nebija nekāda rezultāta.



Es nevarēju pat iedomāties, ka presīte un citas skaistās ķermeņa formas patiesībā top virtuvē... Nepieciešamas vien pareizās receptes.

Zaiga Grosberga no Rēzeknes zaudēja 18 kg

Kopumā es īsā laikā nometu 18 liekos kilogramus, kas apģērba izteiksmē nozīmē no 44. uz stabilu 38. izmēru (no XL uz M vai pat S)! Mani tiešām pārsteidza "MonacoFit.com" recepšu dažādība un garšīgās produktu kombinācijas, ko nebiju redzējusi nekur citur. Viens klikšķis pie kāda no "patīk" vai "nepatīk" produktiem, un man tiek piedāvāta cita recepte. Tā kā pēc katras ēdienreizes jutos garšīgi paēdusi, pēc šīm receptēm jau pēc laika ēdām visa ģimene. Ļoti patika dienasgrāmata, kurā tiek veidots svēršanās un rezultātu pārskats. Uzskatāmi redzot ikdienas progresu, motivācija auga ne pa dienām, bet pa stundām (smejas).''

Tagad Paula Freimane izaicina tevi ar MonacoFit.com ZAUDĒ SVARU VIEGLI UN ĀTRI ar ēdieniem, kas Tev garšo, un šovasar velc vismaz par vienu izmēru mazākas drēbes:

"Vieglam ceļam pretī slaidam augumam esmu izveidojusi notievēšanas programmu MonacoFit.com, ko izvēlējušies jau vairāk nekā 350 tūkstoši cilvēku (arī jaunās māmiņas). Programma, balstoties uz tavu mērķi, sagatavo uztura speciālistu apstiprinātu tievēšanas plānu – nekādas badošanās! Nost ar atrunām- pamēģini programmu kaut 3 dienas! Notievē tagad vai atliec līdz nākamai vasarai?! Izvēle ir tavās rokās!"

Piesakies MonacoFit.com PRO tagad un uzreiz saņem:



+ īpaši Tev pielāgotu ēdienkarti katrai nedēļas dienai

+ personīgu uztura speciālista atbalstu BEZ MAKSAS

+ naudas atmaksas garantiju – ja neiegūsi sapņu augumu, saņemsi samaksāto naudu atpakaļ!

Uzmanību! Piesakies labāk tagad, jo tik izdevīgs MonacoFit.com piedāvājums vairs nebūs nekad!