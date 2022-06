Piejaucēt tehnoloģijas un būt cilvēkiem: futūrists Gerds Leonhards par nākotnes izglītību

Lai veiksmīgāk pielāgotos strauji mainīgajai tehnoloģiju pasaulei, būs nepieciešamas jaunas zināšanas, prasmes un arī vērtības, kas kalpos par ceļa rādītājiem, veidojot nākotnes izglītību. Atbildes, kā to virzīt efektīvāk, tika meklētas starptautiskajā forumā "Izglītība nākotnei: no vīzijas uz pārmaiņām", kurā viens no galvenajiem runātājiem bija pasaulē atzītais šveiciešu futūrists un humānists Gerds Leonhards (Gerd Leonhard) ar priekšlasījumu "Jauns veids, kā domāt par izglītību un darbu: nākamie 10 gadi".

Ņemot vērā tehnoloģisko un digitālo attīstību, mainās un mainīsies ne vien izglītības rīki, bet arī pats izglītības process. Iegaumēšana un atreferēšana vairs nepalīdzēs tikt pie labām atzīmēm. Kāda ir ilgtspējīga izglītība, un kādas zināšanas un prasmes būs nepieciešamas nākotnes sabiedrībai?

Mēs mācījāmies šādā manierē, jo datoriem un mašīnām nebija tādas jaudas kā tagad. Tie mums deva datus, bet nedeva zināšanas. Mūsdienās mašīnas "mācās" sadarboties, līdzīgi kā mēs to darām, un sniedz mums daudz vairāk nekā pirms 20 gadiem. Tāpēc arī mums viss bija jāiekaļ. Taču šodien visu ir iespējams atrast, piemēram, "Google".

Ja mēs paturēsim atmiņā visu informāciju, mums gluži vienkārši nepietiks kapacitātes, tāpēc iegaumēšanas vietā mums ir jāmācās atrast un saprast. Saprašana ir citāda nekā zināšanas. Zināšana ir zemākais līmenis, savukārt saprašana nozīmē, ka esam par to apzināti domājuši un nonākuši pie secinājuma, kas jau ir gudrība. Un nekas no minētā mašīnām nenākas viegli, jo tam nepieciešams kas vairāk nekā tas, ko mašīnas patlaban spēj. Taču, iespējams, spēs pēc 20–30 gadiem.

Savā runā jūs minējāt saīsinājumu, kas apzīmē paradigmas maiņu izglītībā, – HECI, ko pretnostatāt STEM. Paskaidrosiet?

Šis saīsinājums ir no manas grāmatas "Technology vs. Humanity: the Coming Clash Between Man and Machine". HECI ir "humanity" ("cilvēciskums"), "ethics" ("ētika"), "creativity" ("radošums") un "imagionation" ("iztēle"), savukārt STEM – "science" ("zinātne"), "technology" ("tehnoloģijas"), "engineering" ("inženierija") un "math" ("matemātika"). Arī zinātnieki var būt radoši vai labi stāstnieki, taču pamatā viņu darbs ir saistīts ar faktiem un loģiku. Ar to, cik daudz mēs zinām. Tikmēr HECI ir par mākslu, domāšanu, sajūtām – lietām, kas nav gluži skaidras un kas padara mūs par cilvēkiem.