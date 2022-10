Plusi un mīnusi veļas mašīnai ar žāvētāju

Ikviena mājsaimniecība regulāri mazgā un žāvē veļu. Atkarībā no ģimenes lieluma nedēļas laikā veļas mašīna tiek ieslēgta 2 līdz 3 reizes un pēc tam veļa tiek arī žāvēta. Laikā, kad aiz loga jau rudens, bet mājokli vēl nekurina vai siltuma resursu cenšamies taupīt uz iekštelpu temperatūras rēķina, izžāvēt veļu kļūst tikai grūtāk. Viens no risinājumiem ir iegādāties veļas mašīnu ar žāvētāju.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Veļas mašīna ar žāvētāju. Īsumā par galveno

Vispārzināms, ka veļas mašīnā ar žāvētāju apvienoti divi secīgi veļas mazgāšanas procesi – veļas mazgāšana un žāvēšana. Alternatīva būtu iegādāties šīs ierīces atsevišķi – veļas mašīnu mazgāšanai un žāvētāju izmazgātai veļai, tomēr vietas un finanšu līdzekļu ekonomijas dēļ pircēji bieži iegādājas šādu kombinēto ierīci. Svarīgi norādīt, ka speciālisti par abu veļas mazgāšanas procesu apvienošanu vienā ierīcē izsakās divējādi – vienlīdz izceļ ieguvumus un norāda arī uz trūkumiem. Vēl vairāk – vislielākais ieguvums atsevišķos gadījumos var kļūt par būtisku trūkumu, tādēļ tiek ieteikts, ja vien atļauj telpas platība un budžets, iegādāties divas atsevišķas ierīces. Kāpēc tā?

Kāds apsvērums vissvarīgākais?

Iegādājoties veļas mašīnu ar žāvētāju, jāņem vērā, ka mazgāšanas un žāvēšanas ietilpība atšķiras. Tas tādēļ, ka veļu mazgāšanai mašīnā var ievietot blīvi, taču efektīvai žāvēšanai starp drēbju gabaliem nepieciešama vieta gaisa cirkulācijai. Veļas mašīna ar žāvētāju, šīs abas darbības veic vienā cilindrā, tāpēc tās žāvēšanas ietilpība parasti ir vien puse no mazgāšanas ietilpības. Premium klases modeļiem, šī attiecība būs cita – piemēram, 10 kg veļas mazgājot un 6 kg žāvējot. Savukārt mazāka tilpuma veļas mašīnām, kuras cilindrs paredzēts 6 kg veļas, vienā žāvēšanas ciklā varēs žāvēt tikai 3 kg. Mājsaimniecībai, kas sastāv no viena vai diviem cilvēkiem, tā nebūs liela problēma, it sevišķi, ja veļu mazgā bieži un veļas mašīna nekad nav maksimāli piepildīta, taču ģimenei ar diviem vai vairākiem bērniem veļas mašīna ar žāvētāju varētu nebūt piemērotākais risinājums.

Plusi un mīnusi

Plusi

Veļas mašīnai ar žāvētāju ir tās pašas mazgāšanas funkcijas kā vidējas un augstās klases veļas mašīnām bez žāvētāja;

Aizņem uz pusi mazāk vietas;

Mazgāšanas un žāvēšanas gaitā veļa nav jāpārkrāmē;

Iespēja lietot kā parastu veļas mašīnu un izmantot drēbju žāvēšanai pēc nepieciešamības;

Žāvēšanas režīms bez mazgāšanas režīma palīdzēs situācijās, kad apģērbs ātri jāizžāvē;

Ievērojami nepārsniedz atsevišķas veļas mašīnas un žāvētāja iegādes un uzturēšanas izmaksas;

Ekonomē laiku, ja pēc žāvēšanas drēbes nav jāgludina.

Mīnusi

Žāvēšanas ietilpība ir apmēram puse no mazgāšanas ietilpības, kas nozīmē, ka lielu izmazgātās veļas apjomu nāksies žāvēt divos piegājienos;

Lai arī tiek uzsvērts, ka mazgāšana un žāvēšana ir secīgi procesi bez veļas pārkrāmēšanas, taču praksē, piekraujot pilnu cilindru, daļa no izmazgātās veļas no cilindra būs jāizņem, lai nepārslogotu žāvētāju;

Veļas mašīnai ar žāvētāju ir lielāks ūdens patēriņš;

Nav ieteicams risinājums lielām ģimenēm, kur parasti veļas mašīnā tiek mazgāts liels veļas daudzums;

Nederēs, ja vienlaicīgi jāmazgā liels apjoms gultas veļas;

Paaugstināta cena.

Vēlme nelielā dzīvojamā platībā nodrošināt savas sadzīves komfortu padara veļas mašīnu ar žāvētāju par apsveramu pirkumu. Veļas mašīna ar žāvētāju ir laba izvēle tiem, kuri dzīvo pilsētā, aizņemtība darbā traucē ieplānot veļas mazgāšanu, kā arī maza dzīvojamā platība liek funkcionāli izmantot katru tās kvadrātmetru. Visbiežāk tā ir viena vai divu cilvēku mājsaimniecība, kur ierobežotais veļas žāvētāja apjoms nesagādā problēmas. Ja nosauktie argumenti jūs pārliecina, ka veļas mašīna ar žāvētāju ir piemērots pirkums, ieskatieties "220.lv" daudzveidīgo modeļu klāstā!