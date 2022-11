‘Punktid.com’: pērc aktuālākās spēles un laimē dāvanu karti

Vai nebūtu jauki, ja, pērkot videospēles, tev maģiski uzdāvinātu papildu naudu, lai iegādātos vēl vairāk spēļu? Nu šādi apstākļi vairs nepastāv pat maģijas valstībā. "Punktid.com", videospēļu tiešsaistes veikals, mēneša beigās izsniegs dāvanu kartes spēlētājiem, kas novembrī pērk spēles šajā e-veikalā. Veic pirkumu un iegūsti iespēju laimēt dāvanu karti par summu līdz 100 eiro, ko varēsi iztērēt galvenajām šā gada spēlēm.

Pag, bet kāda man daļa gar "Punktid.com"?

"Puntkid.com" ir videospēļu tiešsaistes veikals, kas sācis darboties Igaunijā 2009. gadā. "Punktid.com" mērķis ir piedāvāt spēlētājiem labākās un vērtīgākās digitālās spēles, dāvanu kartes un citus ar spēlēm saistītus produktus. "Punktid.com" piedāvā plašu datorspēļu, konsoļu spēļu un dāvanu karšu klāstu, bet tu atradīsi šeit arī noderīgas lietas, kuru nav daudzos citos veikalos: Minecraft monētas un dāvanu kartes tādām spēlēm kā "Origin", "League of Legends", "Runescape", "Twitch" un "Roblox". Pat tiem, kas nav spēlētāji, "Punktid.com" e-veikals būs ērts, jo tas piedāvā noderīgu programmatūru, piemēram, "Microsoft Office", "AOMEI Backupper", kā arī "Kaspersky" un "Norton" drošības risinājumus.

"Punktid.com", kas uzsācis savu ceļu 2009. gadā, ir uzkrājis daudz vērtīgas pieredzes, piedāvājot labākos iespējamos pakalpojumus. Sadarbība ar lielākajiem izplatītājiem Eiropā, Āzijā un ASV nodrošina pastāvīgu plašākā produktu klāsta un labāko cenu pieejamību it vienmēr. Kaut arī "Punktid.com" startēja mazajā Igaunijā, šodien tas ir pārsniedzis tās robežas un ieguvis starptautisku mērogu: nesen tas kļuva par pirmo spēļu nozares "Nasdaq Baltic First North Market" biržā kotētu uzņēmumu. "Punktid.com" mājaslapa, kas ir pieejama angļu, somu, ukraiņu, krievu, latviešu, lietuviešu un igauņu valodā, katru dienu apkalpo klientus no vairāk nekā 100 valstīm visā pasaulē. Starp citu, šiem klientiem nevajag veidot kontu. "Punktid.com" e-veikalā var izdarīt pirkumus ātri un viegli, neapgrūtinot sevi ar reģistrāciju un pieslēgšanos kontam.

Un kā ir ar papildu naudas saņemšanu spēļu iegādei, pērkot spēles?

21. novembrī "Punktid.com" svin dzimšanas dienu, un svētki, kas ilgst visu mēnesi, sniegs lielāko labumu spēlētājiem – tātad arī tev! "Punktid.com" izsniegs 13 dāvanu kartes spēlētājiem, kas no 1. līdz 20. novembrim iepērkas "Punktid.com" e-veikalā. Kārotākā balva – 100 eiro, ko iztērēt spēlēm, kas tev visvairāk tīk.

Sacensties par "Punktid.com" dāvanu karti ir ārkārtīgi vienkārši. Tikai izdari pirkumu 13 vai vairāk eiro vērtībā "Punktid.com" e-veikalā no 1. līdz 20. novembrim un piesakies jaunumu saņemšanai ar informāciju par labākajiem darījumiem un jaunākajām precēm. Un tas arī viss – vairāk nekas nav jādara! Pēc tam, kad esi izdarījis pirkumu un pieteicies saņemt jaunumus, tu automātiski sāc sacensties par dāvanu karti. Uzvarētāji, par kuriem tiks paziņots 21. novembrī, saņems e-pastu ar savu digitālo dāvanu karti un aktivizēšanas kodu.

Līdz ar to – droši dodies uz "Punktid.com" e-veikalu, izdari pirkumu, piesakies ziņu saņemšanai un iegūsti iespēju laimēt dāvanu karti!