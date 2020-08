Putnkopji aicina uz pirmo Lauku festivālu

29. augustā Ķeguma novadā, Birzgales brīvdabas estrādē, notiks pirmais Lauku festivāls, kuru organizē Latvijas Šķirnes putnu un sīkdzīvnieku audzētāju biedrība. Festivāla organizētāju mērķis ir popularizēt lauku dzīvesveidu, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar šķirnes putnkopību un lopkopību, īpaši akcentējot Latvijas vietējās šķirnes – Latvijas zilo govi, Latvijas vietējo šķirnes kazu, kā arī cukurvistiņas. Pasākuma īpašā mērķauditorija ir bērni, jo tikai nostiprinot interesi par putnu un dzīvnieku audzēšanu jaunajā paaudzē, iespējama mērķtiecīga un ilgtspējīga nozares attīstība mazajās saimniecībās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lauku festivāls paredzēts plašai auditorijai – sākot no pilsētniekiem, kas vēlas pavadīt dienu svaigā gaisā un aplūkot Latvijas lauku iemītnieku krāšņo plejādi, beidzot ar savas nozares profesionāļiem, kas pasākumā varēs papildināt savu mājdzīvnieku un mājputnu kolekciju, iepazīties ar citiem audzētājiem un gūt noderīgus kontaktus.

Jau no pulksten 8.00 visas dienas garumā būs iespējams aplūkot dažādus lauksaimniecības dzīvniekus un putnus. Festivālā piedalīties un savus lolojumus demonstrēt apsolījusi gan šķirnes saglabāšanas apvienība "Zilā govs", gan Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācija, kas sarūpējusi plašu trušu izstādi, gan putnu audzētāji. Būtiski, ka festivāla laikā pirmo reizi Latvijas vēsturē notiks Baltijas valstu putnkopības biedrību saiets, jo līdztekus pasākuma organizētājiem tajā piedalīsies arī Lietuvas dekoratīvo un šķirņu putnu biedrības, Igaunijas Putnkopības biedrības un Lietuvas Baložu audzētāju asociācijas pārstāvji. Šāds saiets ir lieliska iespēja vienkopus redzēt trīs valstīs audzētus putnus, kā arī iepazīties ar to audzētājiem, gūstot vērtīgu savstarpēju pieredzi un droši vien arī kādu noderīgu padomu.

Nav noliedzams, ka liela daļa šobrīd Latvijas un kaimiņvalstu saimniecībās audzēto dzīvnieku un putnu šķirņu radušās daudzviet citur pasaulē, tostarp arī visai eksotiskos platuma grādos. Taču latviešiem ir pamatots iemesls būt lepniem, jo, pateicoties entuziastu kaislīgajam darbam, arī mūsdienās ir saglabātas vai atjaunotas un tiek audzētas vairākas dzīvnieku un putnu šķirnes, kas izveidotas Latvijā un kuru izcelsme meklējama krieni senā vēsturē. Tāda ir jau pieminētā Latvijas zilā govs, Latvijas vietējā kaza, cukurvistiņas, kā arī piecas Latvijā radītas baložu šķirnes – Liepājas baltastes, Rīgas spoguļastes, Rīgas melnastes, Rīgas vairogspārnu un Rīgas baltsvītru balodis, kas ir visretākā vietējā šķirne, no kuras šobrīd saglabājušies vien daži eksemplāri. Protams, ka festivāla organizētāji būs sarūpējuši iespēju iepazīties arī ar Latvijas šķirņu pārstāvjiem!

Īpaši gaidīti viesi festivālā ir ģimenes ar bērniem. Šķirnes dzīvnieku audzēšana ir daudzu gadsimtu garumā izkopta kultūra, un tai būs ne tikai vēsture, bet arī nākotne tikai tad, ja arī jaunā paaudze apzināsies tās vērtību un būs ieinteresēta turpināt darbu. Festivāla laikā darbosies radošās darbnīcas bērniem un dažādas atrakcijas.

Līdztekus citām norisēm festivālā notiks arī tirgus, kur būs iespējams iegādāties gan putnus un citus kustoņus savām saimniecībām, tā arī praktiski noderīgas lietas un dažādus gardumus, ko sarūpējuši Latvijas mājražotāji. Par atraktīvu noskaņojumu un, iespējams, arī lustīgu dejas soli gādās grupa "Sastdīnis Muzykanti" no Rēzeknes.

Lauku festivālu organizē Latvijas Šķirnes putnu un sīkdzīvnieku audzētāju biedrība – domubiedru pulks, kas oficiāli savu pastāvēšanu reģistrējis pavisam nesen, proti šā gada 20. jūlijā. Biedrības dibināšana ir pirmais solis šķirnes putnkopības attīstīšanā un nozares sakārtošanā Latvijā. Tās mērķis ir popularizēt šķirnes putnu audzēšanu mūsu valstī, akcentējot šķirnes mājputnu turēšanas priekšrocības piemājas saimniecībās, sniegt savu ieguldījumu nozares sakārtošanā valstiskā līmenī, kā arī pierādīt Latvijas šķirnes putnu audzētāju konkurētspēju Eiropas mērogā. Šobrīd organizācija apvieno vairāk nekā 20 biedru, kuru vidū ir gan pieredzējuši un atzinību guvuši putnkopji, gan arī iesācēji, kuri jau savas darbības iesākumā izvēlējušies pievērsties tieši putnkopībai. Biedrību vada Katerina Kasatkina, Līga Roga un Jolanta Daudze.

Biedrības pārstāvji uzsver, ka mājputnu un mājlopu turēšana piemājas saimniecībās nav tikai un vienīgi racionālas dabas jautājums – cik litru piena, cik kilogramu gaļas vai cik olu no lopiņa iespējams iegūt. Šķirnes dzīvnieki un putni ir kultūras sastāvdaļa un mantojums no iepriekšējām paaudzēm. Ir svarīgi turpināt izkopt šīs tradīcijas un nodot tās tālāk nākamajām paaudzēm. Īpaši šobrīd, kad, no vienas puses, aizvien straujāk pieaug interese par zaļo dzīvesveidu un ekoloģisku pārtiku, veicinot arī putnu un mazo lauksaimniecības dzīvnieku īpatsvara pieaugumu mazajās saimniecībās, bet, no otras puses, informācijas trūkums pavērš svaru kausus par labu rūpnieciski audzētajiem produktīvajiem putniem un dzīvniekiem, kaut ne vienmēr tas ir ekonomiski pamatoti.