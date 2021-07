'Rail Baltica', korona vīruss un zelta ķieģeļi: kā 2021. gadā pirkt dzīvokli Rīgā?

Būvmateriālu cenu celšanās. Sākot no 2021.gada janvāra svarīgākie būvmateriāli – metāls, cements, stikls un putu polistirols – ir kļuvuši dārgāki par 30 - 50% , un to cenu pieaugums turpinās. Iemesls – korona vīruss. Ierobežojumu dēļ, ar kuriem tādā vai citādā veidā saskārās visas ražotājvalstis, ir samazinājusies izejvielu ieguve, sarežģījās to pārstrāde rūpnīcās, brīžam atvērto, brīžam aizvērto robežu dēļ sadārdzinājās arī transports un loģistika. Tāpat lielvalstis, piemēram, ASV un Ķīna cenšas atgūt iekavēto un aktīvi investē būvniecības projektos, kas rada eksportējamu būvmateriālu deficītu. Pēc ekspertu prognozēm, tuvākā gada laikā Latvijas iedzīvotājiem jārēķinās ar jauno projektu dzīvokļu cenu pieaugumu par vismaz 15%.