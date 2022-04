Ramirent ir viena no labākajam darbavietām pasaulē

Pagājušā gada beigās Ramirent piedalījās Great Place To Work® - starptautiskās cilvēkresursu pētniecības organizācijas vadītajā aptaujā, kurā izvērtē darba dzīves kvalitāti. Pēc aptaujas noslēgšanās, 2022.gada martā, Ramirent saņēma Great Place To Work sertifikātu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pasaulē ir daudz un dažādi uzņēmumi. Vienā darbinieki kopā trenējas sporta zālē un piedalās komandas saliedēšanas pasākumos, otrā tiekas tikai daba vietas atpūtas zonā un sapulcēs. Attiecības starp uzņēmuma darbiniekiem ietekmē darba vidi. Komunikācija un izpratne starp vadību un darbiniekiem, kā dažādi kolēģi saprotas savā starpā – šo visus strāvojumus mēra Great Place To Work pētījumā.

Augsto atzinību saņem tikai labākie

Great Place To Work atzinību īpaši vērtīgu padara tas, ka to nevar iegūt "korporatīvi", bet gan pamatojoties uz konkrēta uzņēmuma darbinieku vidū veiktās aptaujas rezultātiem. Piemēram Great Place To Work sertifikāts netika automātiski piešķirts visam DHL uzņēmumam kopumā, bet gan tikai piegādes ķēdei Ohaio štatā un DHL Express ASV Floridas filiālei. Tas pats attiecas uz Hilton, Cisco un American Express – tikai daži meitasuzņēmumi tiek augstu novērtēti. "Esam ļoti priecīgi būt GPTW sarakstā. Cik zināms, šobrīd esam vienīgie Latvijā, kam ir tik augsts reitings," stāsta Kristi Velbauma, Ramirent Baltic personāla vadītāja.

Pēc personāla vadītājas teiktā, katram uzņēmumam, kas pretendē uz Great Place To Work atzinību, tiek noteikti personīgie sliekšņi atkarībā no darbinieku skaita un pozitīvo atbilžu īpatsvara. "Ramirent gadījumā sertifikācijas priekšnoteikums bija, lai uz aptaujas jautājumiem atbildētu vismaz 73% darbinieku (atbildēja 90%) un pozitīvu atbilžu īpatsvars būtu vismaz 65% (bija 85%). Aptaujas rezultāti veido Trust Index, kas parāda uzticību vadībai, vai darba devējs izturas ar cieņu, vai pret darbiniekiem izturas godīgi, kāda ir komandas sajūta un cik lielu lepnumu par savu komandu izjūt darbinieki un darba devējs kopumā. Tātad aptaujā tiek vērtēta vadība, kolēģi un pats darbs. "

3 fakti: GPTW

- Katru gadu tiek aptaujāti 10,2 miljoni darbinieku.

- Katru gadu aptaujā piedalās ap 10 000 organizāciju.

- Darbojas 97 valstīs.

Kas Ramirent kā darba devējā tika novērtēts visaugstāk?

Komanda jeb cilvēki, ar kuriem ikdienā strādā kopā, Ramirent tiek novērtēti visaugstāk, liecina aptauja. Papildus tika izceltas rūpes par darbiniekiem, darba devēja nodrošinātā veselības apdrošināšana un kopīgas aktivitātes. Atbildot uz jautājumu, kas padara Ramirent par lielisku darba vietu, papildus vērtējot citas lietas, tika norādīts, ka visiem uzņēmuma darbiniekiem ir iespēja brīvi paust savas idejas, viedokļus un bažas par dažādām tēmām, nebaidoties no nicinājuma.

Konkrēta pieeja darba lietām un privātās dzīves vērtēšana - šīs lietas novērtē cilvēki, kuru darba dienas lielākoties paiet apkalpojot klientus klātienē, nomas punktos.

Par to, ka uzņēmuma vadītājs un darbinieki labi satiek, liecina arī tas, ka izpilddirektors Heiki Onton lielāko daļu savu cilvēku pazīst personīgi, un Ramirent Baltijā šobrīd strādā ap 430 darbinieki.

Andra Brunovska, kas Ramirent strādā jau vairāk kā 20 gadus: "Priekš manis Ramirent, tā ir viena liela ģimene, tas ir dzīvesveids. Redzēt kā cilvēki aug, attīstās, iesaistās, strādā komandā un no visas sirds dara savu darbu sasniedzot fantastisku rezultātus, tas ir tas kas mani motivē katru dienu celties un doties uz savu darba vietu. Ramirent tā ir starptautiska atpazīstamība, vienmēr, visur un visiem ar lepnumu varu teikt, ka strādāju tieši Ramirent.

Ramirent ir lielākais būvniecības tehnikas nomas uzņēmums Latvijā un Baltijas valstīs. Tas sāka savu darbību pirms 25 gadiem. Šobrīd Latvijā strādā 98 darbinieki, , bet Baltijā – 430 darbinieki. Darbaspēka mainība organizācijā ir mazāka par 10%, vidējais darba stāžs ir 8 gadi, ilgākais stāžs – 25 gadi.

Jau no pirmās dienas Ramirent ir strādājis, lai nodrošinātu, ka uzņēmuma darbinieki katru rītu vēlas nākt uz savu darba vietu. Tas ir mūsu visu kopīgs ieguldījums darba vidē, par ko arī saņēmām šo sertifikātu.

Heiki Onton, izpilddirektors