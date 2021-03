Redzes lāzerkorekcija: mīti un patiesība

Informācijas un digitālo tehnoloģiju laikmetā gandrīz katrs no mums saskaras ar redzes pasliktināšanos. Šādā brīdī sākam meklēt veidus, kā atrisināt problēmu, lai skaidri redzētu un dzīvotu bez diskomforta. Neskatoties uz to, ka mūsdienu medicīna piedāvā inovatīvas redzes atjaunošanas metodes, daudzi turpina skatīties uz pasauli, izmantojot dažādas optiskās ierīces. Briļļu un kontaktlēcu lietošana ne vienmēr dod gaidīto rezultātu, turklāt daudzos gadījumos palīgierīces ir neērtas ikdienas lietošanā. Redzes lāzerkorekcija palīdz atbrīvoties no diskomforta, kā arī nodrošina optimālu ilgtermiņa rezultātu. Kāpēc tik daudz cilvēku vilcinās uzlabot dzīves kvalitāti?

Iemesli, kāpēc cilvēks nevēlas veikt redzes lāzerkorekciju, var būt dažādi, taču lielākā daļa cilvēku izjūt bailes. Bailes visbiežāk rodas mītu un maldīgas informācijas ietekmē. Lai kliedētu bažas, piedāvājam aplūkot izplatītākos stereotipus, kas liek teikt "nē" lāzerkorekcijai. Populārākos mītus komentē ārsts Igors Solomatins, kurš vairāk nekā 20 gadus koriģē pacientu redzi ar lāzeru.

1. mīts

Ja oftalmologi paši neatjauno redzi ar lāzerkorekcijas palīdzību, tad tas nav efektīvi un ir bīstami.

Redzes lāzerkorekcijas mērķis nav glābt dzīvību, bet gan uzlabot tās kvalitāti, tiem, kuri vēlas atbrīvoties no brillēm un kontaktlēcām. Daži pacienti ir apmierināti ar briļļu izmantošanu. Turklāt, redzes lāzerkorekcija nav dārgs aksesuārs, ko var redzēt visi. Daudzi ārsti un optometristi jau ir veikuši redzes korekcijas lāzera operācijas, un apkārtējiem pat nav aizdomas, ka lielāko dzīves daļu viņi pavadījuši valkājot brilles.

2. mīts

Operācija nedod stabilu rezultātu, un pēc dažiem gadiem tā būs jāatkārto.

Redzes lāzerkorekcijas operācijas mēs veicam vairāk nekā 20 gadus. Pats fakts, ka to pacientu bērni, kurus mēs iepriekš operējām, nāk pie mums, lai koriģētu redzi, pierāda rezultāta stabilitāti. Kolēģi no citām klīnikām, pārliecinoties, ka mūsu operāciju rezultāts ir patiešām lielisks, tagad arī nolēmuši iemācīties veikt šādas operācijas.

Turklāt visā pasaulē ir publicēts daudz pētījumu par operācijas ilgtermiņa rezultātiem. Ja tiek ievērotas visas nepieciešamās drošības procedūras un operāciju veic pieredzējis ķirurgs, lielākā pacientu daļa paliek brīva no brillēm, līdz notiek ar vecumu saistītas izmaiņas.

3. mīts

Lāzerkorekcija ir sāpīga operācija, kurai nepieciešama ilga atveseļošanās.

Ja operācija tiek veikta ar populārākajām redzes korekcijas metodēm, piemēram, Lasik, SuperLasik, Femto Lasik, SMILE, tad diskomforts ir minimāls, un atveseļošanās periods nav saistīts ar ievērojamiem pastāvīgās aktivitātes ierobežojumiem. Ja pacientam ir anatomiskie ierobežojumi (piemēram, plāna radzene), un operācija ir jāveic, izmantojot virspusējas redzes korekcijas tehnoloģijas, tad pirmās dienas pēc operācijas patiešām ir saistītas ar diskomfortu - ir izteikta gaismas jutība, kā arī acs asarošana un beršanas sajūta. Bet, atjaunojoties radzenes un epitēlija virsmai, diskomforts pazūd dažu dienu laikā.

4. mīts

Pēc lāzerkorekcijas redze kļūst 100%.

Redzes lāzera korekcijas galvenais mērķis ir atbrīvot pacientu no nepieciešamības ikdienā lietot brilles un kontaktlēcas. Operācija neglābj no noguruma. Tieši tapāt, kā cilvēkiem, kuri nesūdzas par sliktu redzi un nelieto brilles ikdienā, no rīta redze ir labāka nekā vakarā - pēc dienas datora priekšā. Bet, ja mēs runājam par redzes asumu, bieži pēc operācijas redzes asums var sasniegt pat 120%, veicot redzes pārbaudi abām acīm.

5. mīts

Lāzerkorekcija izraisa redzes pasliktināšanu un aklumu.

Ja izmanto visu nepieciešamo moderno aprīkojumu redzes diagnostikai un korekcijai, tad operācija ir droša. Protams, pastāv minimāls acu mehāniskas traumas vai infekcijas komplikāciju risks, taču mūsu pacienti saņem detalizētus ieteikumus un profilaktiskus pilienus ar antibiotikām, lai novērstu šādus riskus pēc operācijas.

6. mīts

Lāzerkorekcijas metodes ir jaunas, un tas nozīmē, ka nav zināms, kas notiks pēc 10-15 gadiem.

Mūsu Acu centrā veicam redzes lāzerkorekciju vairāk nekā 20 gadus. Tāpēc esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi un varam apgalvot, ka pat pēc 10–15 gadiem operācijas rezultāts ļauj iztikt bez brillēm un lēcām.

7. mīts

Labāk izvēlēties vecas lāzerkorekcijas tehnoloģijas - tās ir drošākas.

Labāk ir izvēlēties tehnoloģijas, kuras tiek rekomendētās konkrētam pacientam, ņemot vērā viņa individuālo redzes asumu un acs anatomiju. Notiek arī situācijas, kad pacienta acs anatomija ir tik labvēlīga, ka viņam ir piemērotas visu trīs paaudžu redzes korekcijas tehnoloģijas. Gādās arī pilnīgi atšķirīgas situācijas, kad anatomisko ierobežojumu dēļ no visdažādākajām redzes korekcijas tehnoloģijām pacientam ir piemērotas tikai 1-2 metodes. Tieši tāpēc mūsu ķirurgi ir apguvuši un pielieto visas zināmās redzes korekcijas metodes, lai katrā individuālā gadījumā piedāvātu optimālu metodi.

8. mīts

Ja operācijas laikā pacients mirkšķina - var sabojāt aci.

Operācijas laikā mēs izmantojam īpašu aparātu, kas uzmanīgi fiksē pacienta plakstiņus un novērš mirkšķināšanu.

9. mīts

Pēc lāzerkorekcijas sievietēm ir aizliegts dzemdēt.

Šis ir viens no populārajiem nepareizajiem priekšstatiem. Redzes lāzerkorekcija notiek 100 mikronu attālumā no radzenes virsmas. Tā ir ļoti saudzīga operācija, un tās veikšanas fakts absolūti nav saistīts ar papildus riskiem dzemdību laikā. Jāpatur prātā, ka pacientu acis, tuvredzības gadījumā, parasti tiek palielinātas, un uz tīklenes perifērās daļās var veidoties audu un mikroplaisu fokusa retināšanās. Bieži vien tas prasa īpašu ārstēšanu pirms dzemdībām. Tieši tāpēc pirms dzemdībām ir ļoti svarīgi apmeklēt oftalmologu, it īpaši pacientiem ar tuvredzību, neatkarīgi no tā, vai redzes korekcija iepriekš tika veikta, vai nē.

10. mīts

Bērniem netiek veikta redzes korekcija ar lāzeru, jo tas ir bīstami.

Bērniem parasti netaisa lāzerkorekciju, bet ne tāpēc, ka tā ir bīstama. Bērnu acs turpina augt līdz 18-20 gadiem, tāpēc operācijas rezultāts, kas veikts pirms augšanas procesu beigām, nebūs stabils.

11. mīts

Operāciju nedrīkst taisīt vasaras laikā karstuma un putekļu dēļ.

Pēc redzes lāzerkorekcijas veikšanas notiek atveseļošanās, saistīta ar dažādiem ierobežojumiem.

Piemēram, maksimālai drošībai pret infekcijām, nav ieteicams, lai acīs nokļūtu netīrs ūdens, tāpēc mēnesi nav ieteicams peldēties. Šajā sakarā operāciju labāk plānot, vai pēc atvaļinājuma, vai mēnesi pirms tam. Temperatūra un putekļi nav tik bīstami.

12. mīts

Pēc operācijas jums būs jāatsakās no sporta un peldēšanas.

Fiziskās aktivitātes nav aizliegtas, bet ir nepieciešams izvairīties no acu mehāniskiem ievainojumiem. Nav vēlama arī netīra ūdens nokļūšana acīs, tāpēc mēnesi pēc redzes korekcijas nav ieteicams apmeklēt baseinu.

13. mīts

Redzes atjaunošanas operācija ir dārga. Lētāk ir izmantot kontaktlēcas vai brilles.

Ja aprēķina ikmēneša izmaksas kontaktlēcām, brillēm, kā arī saulesbrillēm ar dioptrijām, redzam, ka redzes lāzerkorekcija pilnībā atmaksājas dažu gadu laikā; nerunājot jau par pacienta iegūto brīvības sajūtu.

14. mīts

Redzes lāzerkorekcijai ir liela rinda.

Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, operācija notiek ļoti ātri, un prasa tikai 1,5 sekundes lāzera iedarbības uz vienu dioptriju, tāpēc rindas uz operāciju nav lielas. Vidēji, gaidīšanas laiks pēc diagnostikas, nepārsniedz nedēļu vai divas.

