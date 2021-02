'Renault' piesaka jaunu stratēģiju un prioritātes

Francijas lielākais autoražotājs janvāra vidū izsludināja jaunu stratēģiju. Par "Renaulution" nodēvētā programma paredz uzlabot "Groupe Renault" ienesīgumu, apjoma vietā koncentrēties uz kvalitāti, izveidot jaunus mobilitātes pakalpojumus un pāriet uz bezizmešu transportlīdzekļu ražošanu.

Trīs fāzes līderpozīciju sasniegšanai

Stratēģiju plānots īstenot trīs fāzēs. Pirmā – "Resurrection" jeb "Atdzimšana" – turpināsies līdz 2023. gadam un tās uzmanības centrā būs rentabilitātes un peļņas rādītāju uzlabošana."Renovation" jeb "Atjaunošana" tiks īstenota līdz 2025. gadam, un tās ietvaros grupa atjaunos esošos un ieviesīs jaunus produktus. Savukārt "Revolution" jeb "Revolūcija", sākot no 2025. gada, uzņēmējdarbības modeli virzīs uz tehnoloģijām, elektriskajiem risinājumiem un mobilitāti, "Renault" izvirzot par līderi jaunās mobilitātes vērtību ķēdē.

Ejot uz jaunajiem finanšu mērķiem, "Groupe Renault" plāno līdz 2023. gadam sasniegt vismaz 3% jeb aptuveni 2,5 miljardu eiro operatīvo peļņu, kā arī samazināt izstrādei paredzētos ieguldījumus līdz aptuveni 8% no ieņēmumiem līdzšinējo 10% vietā. Līdz 2025. gadam peļņas līmeni paredzēts kāpināt līdz 5% jeb 6 miljardiem eiro.

Lai to īstenotu, "Groupe Renault" paaugstinās tehniskās izstrādes un ražošanas efektivitāti: tiks pabeigta pāreja no sešām Alianses platformām uz trīs, bet spēka agregātu saimju skaits saruks no astoņām līdz četrām. Papildus tam paredzēts efektivizēt sadarbību ar piegādātājiem.

Ražošanas apjoma ziņā automobiļu izlaidi līdz 2025. gadam plānots samazināt līdz 3,1 miljonam vienību gadā, kas būs par vienu miljonu mazāk nekā izgatavoja 2019. gadā.

""Renaulution" nozīmē visu kompāniju pārorientēt no apjoma uz vērtību. Tas ir vairāk nekā darbības pagrieziens, tā ir pilnīga mūsu biznesa modeļa transformācija. No autoražotāja, kas strādā ar tehnoloģijām, mēs kļūsim par tehnoloģiju kompāniju, kas nodarbojas ar automobiļiem, 2030. gadā vismaz 20% ieņēmumu nākot no pakalpojumiem, datiem un enerģijas tirdzniecības," prezentējot stratēģiju šā gada 14. janvārī, norādīja Luka de Meo, "Groupe Renault" izpilddirektors.

Visām markām – jauni uzdevumi

Jaunais darbības modelis radīs līdzsvarotāku un ienesīgāku produktu portfeli – līdz 2025. gadam "Groupe Renault" izlaidīs 24 jaunumus, no tiem 10 modeļus ar tīru elektrisko piedziņu.

"Renault" markas automobiļi iemiesos mūsdienīgumu un inovācijas un stiprinās ražotāja pozīcijas C segmentā Eiropā. Līdztekus "Renault" veidos jaunu "elektrisko polu" Francijas ziemeļos, kas kļūs par grupas lielāko elektrauto ražotni pasaulē. Paredzēts radīt kopuzņēmumu ūdeņraža jomā, "Renault" piedāvās "zaļāko" modeļu klāstu Eiropā, pusei no Eiropā piedāvātajiem modeļiem esot elektriskiem, bet ap 35% – hibrīdiem.

"Dacia" turpinās piedāvāt pieejamus produktus, kas balstīti uz pārbaudītām tehnoloģijām, un ieņems vietu arī C segmentā. Finansiālās un tehnoloģiskās attīstības pamatā būs pāreja no četrām platformām uz vienu, savukārt virsbūvju skaitu reducēs no 18 līdz 11. Līdz 2025. gadam "Dacia" prezentēs septiņus modeļus, divus no tiem C segmentā.

Savukārt "Alpine" marka, kas līdz šim bija pazīstama ar modeli A110, kļūs par jumta organizāciju un ietvers "Renault Sport" automobiļu programmu un "Renault" sacīkšu aktivitātes. "Alpine" pārraudzīs grupas piedalīšanos Formula 1 čempionātā un izstrādās nākamās paaudzes sporta automobiļus, partnera statusā piesaistot kompāniju "Lotus".

"Mobilize" – visaptveroša mobilitātes programma

Pilnīgi jauns atzars – "Mobilize" – ir vēl viens Renaulution pīlārs un attīstīs peļņas avotus, kas saistīti ar datiem, mobilitāti un enerģiju, un ir plānots, ka līdz 2030. gadam jaunie pakalpojumi veidos 20% "Groupe Renault" ieņēmumu. "Mobilize" virzīs trīs misijas – samazināt automobiļu dīkstāves laiku (pašlaik 90%), labāk pārvaldīt atlikušo vērtību un nodrošināt nulles emisiju. "Mobilize" ietvaros paredzēts radīt četrus specifiskus modeļus, no kuriem divi domāti koplietošanai, viens taksometra pakalpojumiem un viens preču piegādēm.

Pārstāvis "Mūsa Motors Rīga" veiks ievērojamas investīcijas

"Pircēji Latvijā redzēs vēl izteiktāku marku pozicionējumu – "Renault", piedāvājot jaunākās tehnoloģijas, dažādu pakāpju elektrifikāciju, augstvērtīgu dizainu un kvalitāti, virzīsies augšup, savukārt Dacia uzsvars joprojām būs izdevīga cena, kas raksturos arī atjaunotos un jaunos modeļus," skaidro Zigurds Liepa, "Renault" un "Dacia" autorizētā pārstāvja "Mūsa Motors Rīga" (MMR) direktors.

""Renault" jauno statusu mūsu klienti pirmām kārtām izjutīs apkalpošanā. MMR šogad investēs 400 000 eiro, līdzekļus ieguldot ne tikai servisa aprīkojumā, kas nepieciešams jaunākās paaudzes hibrīdiem un elektroauto, bet pēcpārdošanas procesos un kvalitātes programmās, respektīvi, jomās, kas paaugstinās klientu apmierinātību," teic Z. Liepa.

Kā zināms, "Renault" ir ārkārtīgi spēcīgs komerctransporta jomā, un jau šā gada martā MMR saviem klientiem piedāvās atjaunināto "Renault Trafic". Drīzumā parādīsies arī jaunas paaudzes mazais komercauto "Kangoo" un "Renault Express", kas nodrošinās īpaši spēcīgu cenas un veiktspējas apvienojumu.

Pasažieru auto segmentā līdzās jaunām kompaktklases modeļa "Megane" versijām gada spilgtākais jaunums būs "Arkana", modelis, kas pārstāv pašlaik ārkārtīgi pieprasīto pilsētas SUV segmentu un izcelsies ar spilgtu dizainu. Līdztekus "Renault" klāstu turpinās pārstāvēt elektroauto "Zoe", kas, uzkrājoties koplietošanas tīkla "Fiqsy" pieredzei, ir atspēkojis daudzu automobilistu skepsi: pilsētā tas ar vienu uzlādi regulāri paveic 350 km.

"Zoe", būtībā pirmais solis uz jauna veida transportu, un "Renault" jaunie modeļi ar E-TECH tehniku mums jau ir parādījuši, cik perspektīvi ir zemo izmešu un nulles emisijas auto, tāpēc mēs apsveicam "Groupe Renault" lēmumu ar ārkārtīgi izlēmīgu stratēģiju virzīties uz mērķi 2050. gadā pilnībā pāriet uz bezizmešu transporta ražošanu," uzsver MMR direktors.

"Alpine" automašīnu tirdzniecība tuvākajā laikā nav plānota, taču, augot šī zīmola modeļu klāstam, pircēji tos var gaidīt arī Latvijā – MMR ir pieteicis interesi būt par leģendārās markas pārstāvi.

Gaida viedāku valsts iniciatīvu

Mērķis pāriet uz zemo izmešu un bezizmešu transportu, kā arī veidot jaunu transporta lietošanas struktūru ir kopīgs visām iesaistītajām pusēm, tāpēc daudz kas ir atkarīgs arī no valstsu un pašvaldību iniciatīvām, kas var sekmēt dabai draudzīgāka transporta izmantošanu.

MMR direktors atzinīgi vērtē jauno iepirkumu plānu (regulē Publisko iepirkumu likums): sākot no 2021. gada augusta, 22% iepirkuma apjoma būs jāveido spēkratiem ar CO 2 emisiju zem 50 g/km.

"Mēs redzam, kā pārkārtojas autoindustrija, un vieda valdības rīcība daudzus procesus palīdzētu harmonizēt pat tajās valstīs, kuras pašas automobiļus neražo. Latvijā šajā jomā vēl daudz darāmā, un to apliecina kaut vai īpatnēji noteiktais transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis, kā arī valsts atbalsta neesamība elektroautomobiļu iegādei. Piemēram, Igaunijā juridiskās personas var saņemt līdz 5000 eiro lielu atbalstu, bet Lietuvā – līdz 4000 eiro. Jo laicīgāk rīkosimies, jo drīzāk varēsim baudīt ilgtspējīgas mobilitātes augļus," rezumē Z. Liepa.