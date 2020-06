RSU maģistrantes Kristas Andersones līkloči karjerā un rallija trasē

Pērn brīdi pirms izlaiduma tikāmies ar topošajiem absolventiem no visām trim Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) sociālo zinātņu fakultātēm. Šogad viņus atkal aicinām uz sarunu, lai noskaidrotu, kas mainījies viņu dzīvē.

Ja pērn ar Kristu Andersoni tikāmies kā ar bakalaura studenti un radio žurnālisti, tad šovasar viņa jau piesakāma kā maģistrante, kas svaigi uzsākusi karjeru sabiedrisko attiecību jomā Valsts policijā. Turklāt, tā nebūtu Krista, ja papildus pilna laika darbam un pilna laika studijām nenodotos vēl citiem nopietniem projektiem – darbam Latvijas Automobiļu federācijā un savam stārtapam "Kristas bites", kas ražo vaska drānas "zaļākai" dzīvei.

Programma ar starptautisku elpu

Mēs sazināmies dienā, kad pagājis precīzi gads, kopš Krista aizstāvējusi savu bakalaura darbu, un šajos 12 mēnešos viņas dzīve ir mutuļojusi. Lai gan tūdaļ pēc diplomdarba aizstāvēšanas viņa ar sevi lauzusies par maģistrantūras studijām, teju ļaujoties dabiskajai vēlmei atlikt, tomēr jau septembrī Krista atgriezās RSU nu jau kā studiju programmas "Komunikācija un mediju studijas" maģistrante. Kristu uzrunā tas, ka programmā labi apvienotas akadēmiskās un profesionālās zināšanas, taču īpaši viņai patīk programmas starptautiskā elpa – pirmā studiju gada laikā maģistrantiem bijuši vieslektori no ASV, Austrijas, Itālijas un Islandes. Pandēmijai sākoties, viņa novērtēja to, cik raiti augstskola nodrošināja visus nepieciešamos rīkus studijām tiešsaistē, taču vienlaikus Krista neliedzas – ļoti ilgojas ar kursabiedriem satikties klātienē. Tas sniedzot lielāku motivāciju ceļā uz mērķi, turklāt daudz var uzzināt tieši neformālās sarunās ar mācībspēkiem un citiem studentiem.

Strādāt komunikācijas frontes otrā pusē

Lai gan pērn Krista sapņoja par darbu televīzijā, jau maģistrantūras pirmā semestra laikā viņa mērķtiecīgi izlēma ielauzties komunikācijas frontes otrā pusē – sabiedrisko attiecību jomā. Viņa gājusi klasisku ceļu: piesekojusi ar darba piedāvājumiem saistītajiem sociālo tīklu kontiem, regulāri "šķirstījusi" karjeras portālus, izveidojusi listi ar organizācijām, kurās vēlētos strādāt, un devusies uz vairākām darba intervijām. Valsts policija licies kā ļoti nopietns sākums karjerai sabiedriskajās attiecībās. Viņa atminas – īsi pirms darba intervijas sēdējusi mašīnā Čiekurkalnā pie Valsts policijas galvenās ēkas un šo soli apdomājusi, līdz radio dzirdējusi, ka todien ir Starptautiskā darba interviju diena. Krista to tvēra kā labu zīmi, apņēmības pilna devās uz interviju un nu jau teju četrus mēnešus ir Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste. RSU diploms komentārus jaunajam darba devējam neprasījis – starp Kristas kolēģiem ir vairāki stradiņu absolventi.

Rūdījums medijos lieti noder

Kā iepriekš, tā tagad Kristas vārds bieži dzirdams medijos – agrāk kā raidījumu veidotājai, tagad kā informācijas sniedzējai. Viņas ikdienas pienākumos Valsts policijā ietilpst diennakts atskata sagatavošana par negadījumiem, komentāru sniegšana medijiem, kā arī dažādi iekšējās un ārējās komunikācijas projekti. Līdzīgi kā savu pirmo radio interviju, kurā, pēc pašas vārdiem, bijusi "tik nobijusies, ka balss skanēja raudulīgi", Krista ar šausmām arī atminas pirmo TV sniegto komentāru. "Tik savāda sajūta – nevis uzdot jautājumus, bet uz tiem atbildēt, turklāt vēl raidījumam "Bez Tabu"," Krista stāsta. Atskatoties Krista vērtē, ka raiti izdevies pierast pie mediju attiecību praktiskās puses, un galvenokārt to noraksta uz augstskolā smeltajām zināšanām un radio gūto rūdījumu.

Stūrē arī rallijā un biznesā

Tikmēr pilna darba nedēļa un studijas piektdienu vakaros un sestdienās tomēr nespēj nobremzēt Kristas hobiju – miniralliju. Viņa ir stūrmane un ar nepacietību gaida, kad atkal atsāksies Latvijas autosprinta kausa posmi. Savu artavu autosportam Krista sniedz arī kā preses sekretāre Latvijas Automobiļu federācijas Standarta automobiļu komisijai, kuru rīkotajās sacensībās ar dažādiem ceļu satiksmei sagatavotiem auto startē amatieri. Amatiera būšana viņai pašai nav traucējusi ne autosportā, ne jaunajā avantūrā, kurā viņa metusies šogad. Stārtaps "Kristas bites" izaudzis no tā radītājas vēlmes dzīvot dabai draudzīgāk. Jau agrāk viņa spērusi mazus soļus zaļākas planētas virzienā: kafiju līdzņemšanai pildījusi tikai pašas termokrūzē, ūdeni atkārtoti uzpildījusi pudelē un dozējusi salmiņu, kā arī citu plastmasas izstrādājumu patēriņu. Kad Krista nonākusi līdz ārvalstīs ražotas ekoloģiskas alternatīvas plastmasas plēvei un folijai, viņa saprata – to varētu ražot arī Latvijā. Nebaidoties no pieredzes trūkuma biznesā, Krista ķērās pie idejas īstenošanas, un nu ir ne tikai PR eksperte, maģistrante un rallija stūrmane, bet arī uzņēmēja.

