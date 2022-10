'Samsung' laiž klajā 'EHS Mono HT Quiet' – augstas temperatūras siltumsūkni ar zemu trokšņa līmeni

"Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V." (SEACE) šodien laiž klajā "EHS Mono HT Quiet", kas ir Eiropas dzīvojamo ēku renovācijas tirgum ideāli piemērots augstas temperatūras siltumsūknis ar zemu trokšņa līmeni. Šis siltumsūknis ir noturīgs un moderns apsildes risinājums, kurā progresīvas funkcijas kombinētas ar jaunām tehnoloģijām, lai nodrošinātu karstā ūdens temperatūru līdz 70 °C[1], vienlaikus tas darbojas ar zemu trokšņa līmeni – tikai līdz 35 d(BA)[2]. Turklāt šis siltumsūknis spēj uzticami nodrošināt 100% apsildes veiktspēju* pat ļoti aukstos laikapstākļos (pat -25 °C[3] temperatūrā). Iekārtas uzstādīšana un apkope arī ir vienkārša.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled





"Apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas nozare piedzīvo aizraujošas pārmaiņas. Eiropas zaļais kurss ir veicinājis tādu jaunu politiku un noteikumu pieņemšanu, kas ir vērsti uz ES mērķa sasniegšanu – klimatneitrālas ekonomikas izveidi līdz 2050. gadam. Šīs izmaiņas un nesen pieņemtās ES papildu iniciatīvas paātrina ēku apsildei izmantoto tehnoloģiju dekarbonizāciju. Tādējādi mēs redzam pieaugošu nepieciešamību pāriet no fosilā kurināmā apsildes sistēmām uz energoefektīvākajiem siltumsūkņiem. Tas var būtiski samazināt ar mājokļu klimata regulēšanu saistītās CO 2 emisijas. Augstas temperatūras siltumsūkņi var būt interesanta alternatīva māju īpašniekiem, kuri vēlas atteikties no tradicionālajiem apsildes risinājumiem, piemēram, gāzes katliem. Laižot klajā jauno "EHS Mono HT Quiet", ar lepnumu piedāvājam māju īpašniekiem novatorisku klimata regulēšanas risinājumu, kas var palīdzēt spert svarīgu soli ceļā uz pilnībā elektrisku apsildi," pauž Margarita Abraite, "Samsung Electronics Baltics apkures un dzesēšanas produktu grupas vadītāja.

Efektīva darbība, nodrošinot augstāku ūdens temperatūru

Daudzos vecajos Eiropas mājokļos joprojām darbojas radiatori, kuriem, lai efektīvi apsildītu telpas, izmantojot konvekcijas cirkulāciju, ir nepieciešama 65 °C vai augstāka karstā ūdens temperatūra. Tomēr siltumsūkņi parasti darbojas 55-60 °C temperatūras diapazonā. Savukārt jaunais siltumsūknis "EHS Mono HT Quiet" var pastāvīgi nodrošināt karsto ūdeni līdz pat 70 °C[4] temperatūrai mājas apsildes vajadzībām. Tādējādi šī var būt piemērota apsildes sistēmas alternatīva vecākās dzīvojamās ēkās, kuru apsilde iepriekš tika nodrošināta ar gāzes katliem.

Salīdzinājumā ar standarta modeli "EHS Mono HT Quiet" ir lielāks siltummainis (aptuveni par 8,8% lielāks), kas spēj ātri, turklāt efektīvāk pārnest siltumu[5]. Šis augstas temperatūras siltumsūknis, kas aprīkots ar jaunu spirālveida kompresoru, kurš nodrošina aukstumaģentu kompresiju ar daudz augstāku spiedienu, kā arī ar aukstumaģenta plūsmu palielinošo ātras injekcijas tehnoloģiju, spēj turpināt uzticamu darbību pat tik zemā temperatūrā kā -25 °C.[6] Āra iekārtā ir nodrošinātas arī uzlabotas siltummaiņa un korpusa pretkorozijas spējas, lai garantētu maksimālu noturību ekstremālos laikapstākļos.

Turklāt šim siltumsūknim ir piešķirts sezonālā veiktspējas koeficienta ("Seasonal Coefficient of Performance" – SCOP)* A+++ energoefektivitātes[7] novērtējums, kas pierāda tā augsto darbības efektivitātes līmeni. Iekārtu var arī vadīt attālināti no lietotnes "SmartThings"[8], kuras priekšrocību skaitā ir arī iespēja īsumā pārraudzīt dienas, nedēļas vai mēneša enerģijas patēriņu[9].

Klusa darbība – minimāli traucējumi un nevēlamas skaņas visu gadu

Novatoriskās trokšņa samazināšanas tehnoloģijas nodrošina "Quiet Mark" sertificētā "EHS Mono HT Quiet" darbību trokšņa līmenī, kas, izmantojot četru soļu kluso režīmu, ir tikai 35 d(BA)[10]. Siltumsūkņa āra iekārtas dubulto skaņas izolācijas sistēmu papildina patentētais "Groove Grid Felt" dizains[11], kas efektīvi bloķē un absorbē kompresijas daļu un vibrācijas radīto troksni. Kompresora stiprinājumam tiek izmantotas atsperveida (nevis gumijas) starplikas, tādējādi samazinot vibrāciju pārneses koeficientu par 90%[12]. Kompresora izmantotā pastiprinātā kloķvārpsta samazina rezonantu zemo frekvenču troksni, savukārt āra iekārta izmanto daudzsēriju ventilatoru, kas būtiski samazina tās radīto troksni, minimizējot gaisa virpuli.

Vienkāršs uzstādīšanas un apkopes process

"EHS Mono HT Quiet" āra iekārta ir veidota tā, lai tās uzstādīšana un apkope būtu vienkārša. Siltumsūkņa iekšējām daļām var viegli piekļūt, izmantojot sānu paneli, ko var viegli noņemt, atskrūvējot trīs skrūves. Tas ievērojami ietaupa laiku un pūles, veicot uzstādīšanu un apkopi.

Moderns dizains: nemanāma iekļaušanās jebkuras ēkas eksterjerā

"EHS Mono HT Quiet" ir tumši pelēkā krāsā, kas papildina moderno ēku eksterjera pašreizējās dizaina tendences un sniedz papildu elegances niansi dažādām āra fasādēm – no renovētām ēkām līdz pat luksusa mājokļiem. Aptuveni 1 m augstā āra iekārta ir aprīkota ar jaunu horizontālu melnu režģi, kas paslēpj skatienam tās iekšējos mehānismus[13].

Pieejams Eiropas tirgū no septembra beigām

"EHS Mono HT Quiet" ir pirmais siltumsūknis Samsung augstas klases augstas temperatūras siltumsūkņu sērijā. No šī gada septembra beigām tas būs pieejams visā Eiropā, un tiks piedāvāti trīs jaudas varianti (8, 12 un 14 kW), iekļaujot vienfāzes un trīsfāžu enerģijas padeves sistēmu. Visiem variantiem būs viens un tas pats karkass. Šī jaunā modeļa pieejamība atšķiras atkarībā no tirgus.

Par "Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V." (SEACE)

Jau kopš 1974. gadā pirmā piedāvātā gaisa kondicioniera izstrādes uzņēmums "Samsung Electronics" gādā par nākotnes sabiedrībai tik nepieciešamo iekštelpu klimata komfortu. Uzņēmums piedāvā risinājumus ikvienai telpai, kur cilvēki pulcējas gūt patīkamu pieredzi, – gan komerciālām telpām, gan dzīvojamām mājām. "Samsung" darbojas netradicionāli, nemitīgi paplašinot tehnoloģiju, novatorisma un dizaina robežas.

Eiropas komerciālo gaisa kondicionēšanas risinājumu tirgū uzņēmums "Samsung Electronics" ienāca 2005. gadā. Pateicoties straujajai izaugsmei un ar mērķi atbalstīt ilgtermiņa saistības Eiropas tirgū, 2017. gadā Nīderlandē, Amsterdamā tika dibināts uzņēmums "Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V." (SEACE). SEACE mērķis ir saskaņot darbības vairāk nekā 30 Eiropas valstīs. SEACE piedāvā regulāru tehnisko apmācību par klimata un energoviedo ēku risinājumiem, kā arī pēcpārdošanas un tehnisko atbalstu nozares partneriem, kura pamatā ir Samsung reputācija attiecībā uz kvalitāti un mūsdienīgi jaunievedumi, tostarp digitālās savienojamības risinājumi. SEACE mērķis ir nodrošināt savu Eiropas tirgu vajadzības gan komerctelpu, gan dzīvojamo māju jomā, piedāvājot novatoriskus dzesēšanas, apkures, mājsaimniecības karstā ūdens sildīšanas, atdzesēšanas un energoviedo ēku risinājumus.

-----------------

[1] Izejošā ūdens temperatūra, kad āra temperatūra ir no -15 °C līdz 43 °C. Rezultāti var atšķirties atkarībā no faktiskajiem izmantošanas apstākļiem.

[2] Pamatojoties uz "EHS Mono HT" āra iekārtu iekšējo testēšanu. Trokšņa līmenis tiek mērīts 3 m attālumā no āra iekārtas priekšpuses, bezatbalss telpā, kad ārējā temperatūra ir 7 °C. Rezultāti var atšķirties atkarībā no vides faktoriem un individuālā lietojuma.

* Apsildes izejas efektivitātes rādītājs (jauda) attiecībā pret elektroenerģijas ievadi (elektrība). Iekšēji testēts laboratorijas apstākļos, pamatojoties uz prasībām, kas definētas standartā EN 14511. Rezultāti var atšķirties atkarībā no faktiskajiem lietojuma apstākļiem.

[3] Pamatojoties uz "EHS Mono HT" āra iekārtas (AE120BXYDGG) iekšējo testēšanu salīdzinājumā ar standarta EHS āra iekārtu (AE120RXYDGG). Rezultāti var atšķirties atkarībā no faktiskajiem lietojuma apstākļiem.

[4] Izejošā ūdens temperatūra, kad āra temperatūra ir no -15 °C līdz 43 °C. Rezultāti var atšķirties atkarībā no faktiskajiem lietojuma apstākļiem.

[5] Pamatojoties uz "Samsung" mērījumiem "EHS Mono HT" (AE120BXYDGG/EU) modelim salīdzinājumā ar tādas pašas jaudas standarta āra iekārtu (AE120RXYDGG/EU).

[6] Pamatojoties uz "EHS Mono HT" āra iekārtas (AE120BXYDGG) iekšējo testēšanu salīdzinājumā ar standarta EHS āra iekārtu (AE120RXYDGG). Rezultāti var atšķirties atkarībā no faktiskajiem lietojuma apstākļiem.

[7] Atbilstoši sezonālajam veiktspējas koeficientam ("Seasonal Coefficient of Performance" – SCOP) 35 °C temperatūrā. Pamatojoties uz prasībām, kas definētas standartā EN14825. Var atšķirties atkarībā no sistēmas konfigurācijas, temperatūras un faktiskajiem lietojuma apstākļiem.

[8] Nepieciešams savienojums ar Wi-Fi un "Samsung" lietotnes "SmartThings" konts.

[9] Āra iekārtas pašreizējais un dienas, nedēļas vai mēneša enerģijas patēriņš ir atsauces dati, kas tiek aprēķināti tikai informatīvos un atsauces nolūkos.

[10] Pamatojoties uz "EHS Mono HT" āra iekārtu iekšējo testēšanu. Trokšņa līmenis tiek mērīts 3 m attālumā no āra iekārtas priekšpuses, bezatbalss telpā, kad ārējā temperatūra ir 7 °C. Rezultāti var atšķirties atkarībā no vides faktoriem un individuālā lietojuma.

[11] Patenta Nr.: P2022-0012826.

** SCOP = sezonālais veiktspējas koeficients.

[12] Pamatojoties uz atsperveida starplikas iekšējo testēšanu salīdzinājumā ar gumijas starpliku. Rezultāti var atšķirties atkarībā no faktiskajiem lietojuma apstākļiem.

[13] Pamatojoties uz 1700 mm skatīšanās augstumu.