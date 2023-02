'Sanremo maģija' – slavenais itāļu šovs ierodas Latvijā

Rīgā skanēs pasaulslavenā Sanremo mūzikas festivāla hiti! Sajust itāļu mūzikas burvību koncertā mūsdienīgajā un modernajā "Hanzas Perona" zālē – kas var būt labāks Starptautiskajā sieviešu dienā, 8. martā?

Klausītāji dzirdēs leģendāros hitus četru Itālijas zvaigžņu izpildījumā orķestra "JP Magic Orchestra" pavadībā. Pie diriģenta pults – maestro no Venēcijas. Tās ir lieliskas balsis, kas iekarojušas pasaules skatuves, un izcila slavenāko hitu atskaņošana.

Šī vakara laikā jūs pārcelsieties uz Itālijas pilsētu Sanremo, sajutīsiet svētku atmosfēru, piedzīvosiet saldo nostalģiju un atcerēsieties itāļu mūzikas vēsturi no festivāla tapšanas brīža līdz mūsdienām. Jūs varēsiet dziedāt līdzi savām iecienītākajām dziesmām. No skatuves skanēs slaveno itāļu izpildītāju dziesmas "Volare", "Felicità", "La'Italiano", "Solo Noi", "Libertà", "Ti Amo", "Il mondo", "Ci Sara" un daudzas citas. Patīkams pārsteigums Sieviešu dienā būs arī slavenā iluzionista uzstāšanās ar burvju maģiju.

Sanremo festivāla vēsture ir vairāk nekā 70 gadus sena. Tas kļuva par vienu no populārākiem dziesmu konkursiem pasaulē un pat iedvesmoja "Eirovīzijas" tapšanu. Dalība Sanremo festivālā iezīmēja daudzu pašlaik slavenu itāļu izpildītāju karjeras sākumu. Jau daudzus gadus šis ir viens no galvenajiem Itālijas kultūras notikumiem, un pasaulei šis festivāls ir viens no Itālijas simboliem. Maza pilsēta Sanremo, kuras vārdā ir nosaukts festivāls, ir kļuvusi pazīstama visā pasaulē.

Komandas sastāvā ir talantīgi itāļu dziedātāji un dziedātājas, un arī diriģents. Dens Rapoports (Dan Rapoport) ir ansambļa "Quadribium" diriģents un mākslas vadītājs Venēcijā, Itālija. No 2000. gada līdz 2013. gadam bijis kamerorķestra "Sinfonietta Florence" galvenais viesdiriģents. Diriģējis Itālijas operteātros un kopā ar daudziem orķestriem visā pasaulē.

Džovanni Skribano (Giovanni Scribano) ir dziedātājs, pianists un komponists. Ilgās karjeras laikā Džovanni ir sniedzis tūkstošiem koncertu: no uzstāšanām slavenajā "Arena di Verona" amfiteātrī 10 000 cilvēku lielas auditorijas priekšā un "Falwella Auditorium" Turīnā līdz pasaules turnejai ar mūziklu "Romeo un Džuljeta". Viņš ir izrādes "Avanspettacolo" mākslas direktors un solists.

Lara Paskuali (Lara Pasquali) ir dziedātāja un aktrise. Pateicoties savai unikālajai balsij, dziedātāja atklāj savu talantu pavisam dažādos stilos: no popmūzikas un džeza līdz soulam un gospelim. Viņa piedalās iestudējumos Itālijas televīzijā "The Amazing Race", "Mocart in the Jungle" un daudzos citos.

Stefano Bersola (Stefano Bersola) – dziedātājs. Kopš 1998. gada Stefano balss ir parādījusies desmitiem filmās, TV pārraidēs un seriālos, kas tiek pārraidīti internetā. Pateicoties daudzajiem ierakstiem, viņš ieguva popularitāti starptautiskajā skatuvē un starp pasaules mēroga ierakstu kompānijām, piemēram, "Amazon Prime Video", "Yamato Video", "Sony Music", "Warner Music".

Martina Striano (Martina Striano) sirdī ir neapoliete, dziedātāja ar daudzveidīgu skatuves repertuāru: no itāļu popmūzikas līdz amerikāņu rokam, no Ņujorkas klubiem līdz Neapoles operai. Martina žilbinoši filmējusies arī Amnerisas lomā Eltona Džona mūziklā "Aīda".

Sieviešu dienā koncerta viesus sagaidīs arī patīkami pārsteigumi no producentu kompānijas "Amber Way". Ieeja skatītājiem no plkst. 18.00, pirms koncerta sākuma būs iespēja pasēdēt mājīgā bārā, klausīties nostalģisku mūziku un baudīt iluzionista un mīmu numurus.

Vairāk informācijas šeit.

Biļetes var iegādāties šeit.