Slēptā kamera atmasko Latvijas negodprātīgos lietotu auto tirgotājus

Portāli autoDNA un AutoDetektīvs ir uzsākušu privātu cīņu ar negodprātīgiem lietotu auto tirgotājiem, kuri atklāti melo par automašīnas tehnisko stāvokli. Slēptā kamera atklāj ne tikai automašīnu slēptos defektus, bet arī neērto taisnošanos slepenā pircēja faktu priekšā.

Latvijā katru dienu tiek pārdotas vairāk nekā 100 lietotas automašīnas. Daudzas no tām ir tikko no Vācijas, Francijas, Itālijas vai citas valsts un kā likums - neprasa ieguldījumus, teicamā tehniskā un vizuālā stāvoklī, un nobraukums ne vairāk kā 200 000 km. Tipisks sludinājums, kurā lielākoties tiek melots par automašīnas patieso stāvokli.

Automašīnas vēstures atskaišu portāls autoDNA, ir izveidojis astoņu video sēriju kampaņu "Neļauj sevi apčakarēt. Pārbaudi pirms pērc!", kurā ar slēptās kameras palīdzību tiek ķerti negodprātīgi lietotu automašīnu tirgotāji. Kampaņas mērķis ir gaužām vienkāršs - kliedēt Latvijā iesakņojušos stereotipu, ka 10 gadus veciem automobiļiem nobraukums ir ap 200 000 kilometru, tas nav cietis smagās avārijās un ir teicamā tehniskā stāvoklī!

Ja pircējs vēlas būt maksimāli pasargāts, pērkot lietotu auto, tad uz automašīnas apskati līdzi ir jāņem ne tikai zinošs mehāniķis, bet arī automašīnas vēstures atskaite. autoDNA uzņemtajos video tas ir skaidri redzams, cik efektīvs rīks ir šāda auto atskaite. Pārdevējiem uzreiz izmainās runas tembrs un skatiens tiek vērsts uz leju.

Pirmajā sērijā pārdevējs apgalvo, ka tiek tirgota praktiski jauna Škoda Superb automašīna, kas ir teicamā stāvoklī un vēl ar garantiju. Lai arī par nobraukumu netiek melots, toties par avāriju gan. Vadītāja pusē ir bijis spēcīgs trieciens, pēc kura nācās ne tikai rāmi taisnot, bet arī durvis nomainīt.

Nezinātājam no malas to būtu grūti pateikt, taču autoDNA slepenais pircējs salīdzināja automašīnas vēstures atskaitē esošo informāciju ar konkrēto auto un apstiprināja tur esošo informāciju. Pircējam šādos gadījumos ir izvēles iespēja – atteikties no konkrētā auto iegādes vai arī argumentēti un pamatoti pārdevējam prasīt zemāku cenu, apzinoties potenciālos riskus.

Automašīnas vēstures atskaite pircējam parāda dažādu informāciju – reģistrēto nobraukumu ārvalstīs, ceļu satiksmes negadījumu vēsturi, informāciju par zādzībām, ražotāja atsaukumiem kā arī citas vērtīgas ziņas. Informācija tiek apkopota no vairākām datu bāzēm un pircējam tiek pasniegta maksimāli objektīva informācija par konkrētās automašīnas vēsturi. Lai to noskaidrotu ir nepieciešams ievadīt automašīnas unikālo VIN reģistrācijas numuru un izvēlēties sev piemērotāko atskaites veidu.

Var gadīties, ka automašīnas pārdevējs sludinājumā ir norādījis nepareizu vai arī kļūdainu VIN numuru. Tas vien dod skaidru signālu, ka kaut kas tiek slēpts un par šāda automobiļa iegādi būtu rūpīgi jāpadomā un jāatklāj slēptais defekts.

Kampaņas "Neļauj sevi apčakarēt. Pārbaudi pirms pērc!" ietvaros, ikvienam tiek dota iespēja pārbaudīt noskatītās automašīnas vēsturi par akcijas cenu. Līdzās astoņiem slēptās kameras video rullīšiem, tiks publiskoti arī ekspertu viedokļi, kuri skaidros noklusēto defektu ietekmi uz automašīnas ekspluatāciju.