Stīvs sprands – kā tikt galā bez medikamentiem?

Stīvums spranda daļā var būt sāpīgs un traucēt ikdienas darbības, kā arī liegt iespēju labi izgulēties.

Mūsdienās, kopš mobilās ierīces un datori ir ikdienas neatņemama sastāvdaļa, arvien vairāk cilvēku izjūt diskomfortu un sasprindzinājumu kakla daļā. Šī saliektā mugurkaula pozīcija rada slodzi kakla muskuļiem un mīkstajiem audiem.

Pirms ķerties pie medikamentu lietošanas, mēs ieteiktu izmēģināt dabīgu veidu muskuļu atbrīvošanai no spriedzes – masāžu.

Mēs apzināmies, ka darbīgajā dzīves ritmā ne vienmēr ir iespēja apmeklēt pilnu masāžas kursu pie speciālista – tas ir dārgi un laikietilpīgi, taču, apmeklējot masāžas speciālistu vienreiz, jāsaprot, ka baudpilno mirkli pēc dažām dienām aizēnos tas pats diskomforts, kas bija iepriekš.

Šajā gadījumā "Pranamat ECO" masāžas komplekts var kalpot kā efektīvs palīgrīks muskuļu saspringuma samazināšanai mājas apstākļos.

"Pranamat ECO" efektivitātes pamatā ir akupresūras un refleksoloģijas pamatprincipi.

Masāža stimulē nervu centrus, uzlabo asinsriti un limfas plūsmu, organisms tiek intensīvi bagātināts ar skābekli. Regulāra masāža palīdz nostiprināt imunitāti un samazināt iekaisuma procesus, kas saistīti ar sāpēm sprandā un mugurā. 20–40 minūšu ilga masāža atbrīvos saspringto muskulatūru un uzlabos kopējo pašsajūtu. Jūs novērosiet arī sejas ādas uzlabojumus, jo traucēta asinsrite, kas rodas saspringta spranda dēļ, var būt par iemeslu pāragrai ādas novecošanai, krunkām, tūskai un bālai ādas krāsai.

Investējiet vienreiz, bet baudiet "Pranamat ECO" sniegtās priekšrocības daudzu gadu garumā!

*Pranamat ECO masāžas efektivitāte ir klīniski pierādīta, taču jebkuras saslimšanas gadījumā pirms lietošanas konsultējieties ar ārstējošo ārstu.

Ekspertu viedokļi

Dr. Dzintra Vāvere

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, algoloģe

Es ļoti iesaku ikdienā izmantot "Pranamat ECO" masāžas paklājiņu. Klīniskie pētījumi, ko veica Eksperimentālās medicīnas institūts kopā ar Universitātes slimnīcu Latvijas Universitātē, pierādīja "Pranamat ECO" efektivitāti veselības stiprināšanā. "Pranamat ECO" masāžas paklājs ir ieteicams pacientiem ar hroniskām muguras sāpēm, cilvēkiem ar miega traucējumiem un visiem tiem, kas vēlas kopumā stiprināt viņu ķermeņus. Es pati lietoju "Pranamat ECO" paklāju pēc darba, kad ir vēlme atpūsties.

Ieva Zvīgule

Sertificēta fizioterapeite un sporta zinātnes doktore

Esmu fizioterapeite un ikdienā strādāju ar pacientiem, kuriem sēdoša darba rezultātā ir radušās veselības problēmas. "Pranamat" akupresūras paklājiņš un spilvens ir efektīvi un noderīgi "palīgi" kā pašam sev palīdzēt uzlabot enerģijas plūsmu un cirkulāciju, mazināt fizisko un mentālo spriedzi un cīnīties ar saspringumu. Konsultācijās un vingrošanas nodarbībās savus pacientus iedvesmoju, sāpju gadījumā, uzreiz neķerties klāt pie pretsāpju medikamentiem, bet gan palīdzēt sev dabīgā un nekaitīgā veidā. Un akupresūras paņēmieni ir vieni no tiem. Un, starpcitu, arī vingrojot un veicot elpošanas tehnikas, var panākt "2 in 1" efektu – parastā paklājiņa vietā, izmantojot "Pranamat".

Dr Katrīna Puriņa-Liberte

Ginekoloģe, dūla, dzemdību speciāliste

Par "Pranamat ECO" uzzināju no sociālajiem tīkliem un māmiņām, kuras ikdienā satiku. Ilgu laiku to nemēģināju, šķita, ka man tas nav nepieciešams. Tomēr pienāca tā diena, kad teicu sev: "Nē, man to vajag pamēģināt!". Kopš tās dienas "PranaPillow" spilventiņu neesmu nolikusi malā. Tas man rūpīgi stāv uz gultas malas pie spilvena un nu jau kā ikvakara rituāls ir nogulties uz "Prana"vkomplektiņa, kas mani izmasē un atslābina. Es varu īsā laikā iegūt to, ko parasti mēs gaidām no masāžas saloniem, turklāt ieekonomējot finansiālos līdzekļus. Ja sarēķinu, cik esmu ieekonomējusi, tad "Pranamat" komplekts jau sen ir sevi atpelnījis. Kā arī to ir iemīlējis mans vīrs –vakaros, strādājot pie datora, sēž uz tā. Lietojot "PranaPillow", man izveidojās tāda pozitīva atkarība, kad pleci un saspringtais kakls paši sāka prasīt kaut pāris minūtes vakarā atgulties uz spilventiņa.

Iegādājies savu personīgo masieri Pranamat ECO ar Delfi atlaidi

Facebook: Panamat.LV

Instagram: pranamat_latvija