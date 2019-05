'Stradler Form': tīrs gaiss – tā ir nepieciešamība

Lai cik dīvaini tas nešķistu, taču fakts paliek fakts – gaiss iekštelpās ir daudzkārt netīrāks nekā būvju ārpusē. Mūsu izelpotās masas sastāvs liek matiem sacelties stāvus! Taču no katras situācijas ir izeja. Šajā gadījumā ir jāizmanto gaisa attīrītājs Roger, kurš uzlabo gaisu jebkurā mājoklī vai ofisā.

Starptautiskā organizācija Numbeo (vispasaules statistiku bāze, kurā tiek salīdzinātas patērētāju cenas, noziedzības līmeņi, pieejamība medicīniskajiem pakalpojumiem, ekoloģiskais stāvoklis, kā arī citi sociāli faktori) pagājušogad norādīja, ka ekoloģiskā situācija Latvijā ir sliktākā no visām Baltija jūras reģiona valstīm. Savukārt Rīga skaitās vien no netīrākajām pilsētām Eiropā.

Taču, kad pēc netīra gaisa elpošanas uz ielas, nonākam iekštelpās, mēs attopamies vēl piesārņotākā vidē. Kas gan nonāk mūsu plaušās, atrodoties iekštelpās? Ārsti un ekologi mūs nemitīgi brīdina, ka mūsu mājokļi un ofisi jau sen ir kļuvuši par "gaisa atkritumu" perēkļiem. To hermētiskās noslēgtības dēļ telpās uzkrājas degšanas un izplūdes gāzu produkti. Tāpat gaisā ir arī daudz kaitīgu izgarojumu, celtniecības materiālu, kā arī mikroskopisku putekļu, kuri ir nāvējoši tiem, kam ir alerģija. Nevajadzētu aizmirst arī gāzes, kuras ražo augi, sezonālos vīrusus un baktērijas, kuri var izraisīt nopietnas saslimšanas.

Turklāt, jaunākie pētījumi vēsta, ka cilvēki pavada vairāk kā 90% savas dzīves iekštelpās. Citiem vārdiem, mēs nepārtraukti riskējam ar savu veselību un pat nepamanām šo risku pieraduma dēļ. Tā rezulātā bezmiegs, dažādas alerģijas, slikts garastāvoklis un pašsajūta, apātija, hroniskas slimības, bāla, neveselīga sejas krāsa u.c. ir kļuvušas par gluži normālām pilsētnieku ikdienas likstām.

No tā varam secināt, ka rūpīgi attīrīts, veselīgs gaiss ir tik pat nepieciešams kā pilnvērtīgs miegs, pareizs uzturs, tīrs ūdens utt. Bez visiem šiem elementiem cilvēks nespēj dzīvot normālu, pilnvērtīgu dzīvi. Tieši tāpēc Šveices firma Stadler Form radīja ierīci, kura ir kļuvusi par neaizstājamu palīgu mājokļu un ofisu atmosfēru attīrīšanā – veselīga gaisa ģeneratoru Roger.

Vārdi "Šveices kvalitāte" Latvijas iedzīvotājiem jau ir kļuvuši par sava veida kvalitātes zīmolu un garantiju, ka viņi saņem labāko no labākajiem. Šie vārdi ir pilnībā attiecināmi arī uz ierīci Roger. Tās dizainā izmantota divkāršās filtrācijas tehnoloģija, kura izstrādāta sadarbībā ar pasaules līderi šajā jomā – vācu kompāniju Freudenberg (nodarbojas ar automašīnu filtru izgatavošanu priekš Porsche, Audi, Mercedes).

Tirgus eksperti ir vienisprātis, ka šīs veselīga gaisa ģenerators ir kļuvis par revolucionāru sensāciju līdzīgu ierīču tirgū. Roger saņēma arī Energy Star zvaigzni, kas ir starptautiskais patērētāju preču elektroefektivitātes standarts. Ierīce ne tikai uzlabo veselību, bet arī ekonomē elektroenerģiju. Tāpat vācu laborotorija Hausgeratete-test, kura ir globālais līderis sadzīves tehnikas testēšanā, atzina Roger par "lielisku". Visbeidzot, veselīgā gaisa ģenerators kļuva par prestižā dizaina konkursa "The Housewares Design Awards" laureātu. Šis konkurss ir daļa no pasaulē apjomīgākās ikgadējās mājsaimniecības preču izstādes "International Home + Housewares Show", kura norisinās Čikāgā, ASV. Šo konkursu industrijā dēvē par mājsaimniecības preču dizaina "Oskara" balvas ceremoniju.

Ko tad prot Roger? Ierīce spēj noteikt gaisa piesārņotības līmeni un atkarībā no tā regulēt savu jaudu. Papildus galvenajiem filtriem, kuri veic rūpīgu gaisa attīrīšanu, šī ierīce ir aprīkota arī ar priekšfiltru, kurš attīra gaisu no lielākām putekļu un netīrumu daļiņām. Turklāt priekšfiltrs aizsargā galvenos filtrus no piesārņojuma, tādejādi paildzinot to kalpošanas laiku.

Optimālas darbības nodrošināšanai ir ieteicams mainīt divkāršās filtru sistēmas sastāvdaļas ik pēc 8 līdz 12 mēnešiem. No vienas puses, ir svarīgi to nenomainīt par ātru, kāmēr filtrs vēl nav nolietojies. Taču no otras puses, nedrīkst palaist garām brīdi, kad tas sasniedz optimālā darbības perioda beigas, lai vienmēr nodrošinātu tā efektīvu darbu. Roger jums atvieglos šīs rūpes, pateicoties gudrajai filtru piesārņojuma kontroles sistēmai. Tā jums ziņos, kad būs pienācis labākais brīdis, lai nomainītu filtru.

Kopā ar automātisko jaudas iestatījumu un filtra piesārņojuma indikatoru, ierīcē ir iebūvēts arī ir nakts režīms ar izslēgtu apgaismojumu. Jāpiebilst, ka veselīgā gaisa ģenerators darbojas gandrīz bez skaņas.

Efektivitāte, ar kuru šī ierīce attīra gaisu no gāzēm un cietām daļiņām, sasniedz gandrīz 100%. To ir pierādījuši pasaulslavenās vācu laborotoriijas TUV pētījumi. Izmantojot Roger, jūs varēsiet aizmirst par nepatīkamām smakām, kaitīgiem izgarojumiem, putekļiem un citām nepatīkamām parādībām. Tā vietā jūs elposiet veselīgu gaisu!

Iegādājies gaisa attīrītājus Roger:

RD Electronics, PTA, ELKOR.