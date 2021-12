T/C 'Origo' atzīts par labāko tirdzniecības centru Baltijā

"Baltic Real Estate Awards 2021" konkursā par labāko tirdzniecības centru Baltijas valstīs 2020. gadā atzīts tirdzniecības centrs "Origo". Konkursā nekustamā īpašuma nozares eksperti no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas vērtēja projektu inovāciju, dizainu, funkcionalitāti, efektivitāti, ilgtspēju, sabiedrības un mediju atzinību, objekta integrāciju apkārtējā vidē un citus kritērijus, kas veicina objekta nomnieku un apmeklētāju apmierinātību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šī balva apliecina, ka projektā iesaistītā komanda, tostarp arhitekti, dizaineri, būvnieki un citi savu darbu paveikuši izcili, tādējādi lieliski papildinot Rīgas Centrālās Dzelzceļa Pasažieru stacijas kvartāla apbūvi ar modernu, inovatīvu, cilvēkiem un dabai draudzīgu objektu," atzīst "Linstow Baltic" un t/c "Origo" komercdirektore Evija Majevska.

Balvas tika pasniegtas nekustamo īpašumu konferences "Baltic Real Estate Investment Forum 2021" ietvaros, kas norisinājās Viļņā šī gada novembrī. Konkursa "Baltic Real Estate Awards 2021" kategorija "Labākais tirdzniecības centrs", kurā balvu saņēma t/c "Origo", tika piešķirta par 2020. gadā īstenotiem nekustamā īpašuma projektiem Baltijas valstīs – jaunajiem, paplašinātajiem vai rekonstruētiem tirdzniecības centriem, mazumtirdzniecības parkiem vai "factory outlet" veikaliem, kuri spējuši veicināt un saglabāt pircēju plūsmu, vienlaikus piedāvājot unikālu iepirkšanās pieredzi, izmantojot jaunās tehnoloģijas, pakalpojumus, klientu lojalitātes programmas un arhitektūras iezīmes ar mērķi palielināt klientu apkalpošanas līmeni un apmierinātību.



T/c "Origo" pirmo reizi Latvijā ieviesis unikālu produktu – "Origo" Dāvanu karti –, kas ir pirmā no pārstrādātas plastmasas veidotā elektroniskā dāvanu karte Latvijā. Šī dāvana izgatavota no pārstrādāta PETG materiāla, kas dabai ir draudzīgāka nekā parastā PVC plastmasa. Dāvanu kartes saņēmējs savu kāroto var izvēlēties vairāk nekā 150 tirdzniecības un pakalpojumu vietās t/c "Origo", starp tām ir gan zināmas un jau iecienītas, piemēram, "Rimi Hyper", "Drogas", "Reserved", "Ivo Nikkolo", "Lindex", "Sportland", "Euronics", "Mohito", "Jāņa Rozes grāmatnīca", "Jahonts", "NS King", gan jaunas: dzērienu tirdzniecības vieta "Kabinets", "Lāči" kafejnīca/konditoreja, ātrās ēdināšanas restorāns "KFC", restorāns "Vapiano", optikas salons "Fielmann", bērnu rotaļlietu un spēļu veikals "Toy's Planet", apavu veikals visai ģimenei "CCC", "Mēness Aptieka un daudzas citas. Tirdzniecības centra "Origo" Dāvanu karte darbojas kā norēķinu karte, līdz ar to tā ir lietojama vairākās pirkuma reizēs.

"Origo" Dāvanu kartes var pasūtīt gan privātpersonas, gan juridiskas personas bez komisijas maksas un jebkurā vērtībā, arī nenoapaļotās summās, sniedzot papildu iespēju izpaust dāvinātāja radošumu. To var pasūtīt arī attālināti, dodies uz https://davanukarte.origo.lv/, tuklāt veicot pasūtījumu decembrī, dāvanu kartes piegāde uz norādīto adresi – bez maksas!

2020. gadā rekonstruētais un paplašinātais multifunkcionālais komerciālais centrs "Origo" ir viens no modernākajiem un mājīgākajiem iepirkšanās centriem Latvijā. T/c "Origo" jaunās ēkas pirmajos trīs stāvos izvietotas ērtas tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju telpas, savukārt ēkas augšējos trīs stāvos atrodas "Origo One" biznesa centrs ar augstvērtīgiem A klases birojiem. T/c "Origo" pieejams plašs vietējo un starptautisko zīmolu klāsts un tas ir ērti pieejams gan tiem, kuri uz pilsētu dodas ar sabiedrisko transportu, gan tiem, kuri pārvietojas ar privāto automašīnu vai ar velosipēdu. Plašāka informācija: www.origo.lv.