'Tefal' apģērbu kopšana

Dažās mājās tīrā veļa krājas kaudzē, un jūs to varat pārgrozīt no vienas puses uz otru, bet tā tik un tā gludāka nekļūst. Intensīva gludināšana ar parasto gludekli aizņem daudz laika un liek sviedriem izspiesties uz pieres, turklāt saburzītais apģērbs ne vienmēr grib padoties jūsu pūlēm. Vai tiešām nav izgudrota ierīce, kas padarītu gludināšanu vieglāku un patīkamāku? Patiesībā "Tefal" produktu klāstā ir vairākas šādas iekārtas.

"Care for you" žāvē, gludina un automātiski dezinficē apģērbu

"YT3040" – "Tefal Care For You" – automātiska tīrīšanas ierīce, kas izmanto tvaiku

Šī inovatīvā ierīce tikai desmit minūšu laikā izgludina trīs viegli saburzītus apģērba gabalus. Šādā veidā iekārta padarīs jūsu drēbes perfekti gludas, un jūs pa to laiku varēsiet mierīgi baudīt rīta kafiju. Arī stiprāk saburzītus audumus tā izgludinās tikai 30 minūšu laikā. Īpašais dezinfekcijas režīms iznīcina līdz pat 99,99% baktēriju un vīrusu bez mazgāšanas līdzekļa vai ķīmiskām vielām. "Care for You" ir piemērots arī smalku audumu dezinfekcijai, kā arī samazina dūmu, ceptu ēdienu vai citu noturīgu smaku paliekas, kas uzkrājas grūti mazgājamos priekšmetos. Drošais žāvēšanas režīms ir piemērots arī smalkiem un delikāti kopjamiem audumiem. Tas vienlaikus izžāvē līdz pat četrām vienībām un izdara to pat piecreiz ātrāk, nekā žāvējot uz drēbju pakaramā vai auklas. Iekārta ir kompakta, viegli uzglabājama un tās darbība ir īpaši klusa.

"DT9100" — "Tefal Access Steam Care" – rokas tvaika gludināšanas sistēma

Ātrdarbīgā rokas tvaika gludināšanas sistēma "Tefal Access Steam Care" uzkarst 40 sekunžu laikā, un tā ideāli atsvaidzinās jūsu drēbes pirms došanās ārā. Jaunā tehnoloģija sniedz jums iespēju izgludināt ar tvaiku jebkura veida audumus jebkurā vietā un laikā, neizmantojot tradicionālo gludināmo dēli. Noņemamo ūdens tvertni ir viegli uzpildīt, turklāt tās lielās ietilpības dēļ tas nav jādara pārāk bieži. Spēcīgie tvaiki iekļūst dziļi audumā, atsvaidzina drēbes un likvidē smakas. Inovatīvā balstpaliktņa karsēšanas tehnoloģija nerada kondensāciju, un tas nozīmē, ka jūsu drēbes būs ideāli gludas un tīras, un tās var vilkt mugurā uzreiz pēc apstrādes ar tvaiku.

Viedais trīs vienā "Ixeo Power" ietaupa vietu

"0QT1510" – "Tefal Ixeo" – gludināšanas sistēma

"Ixeo Power" vienlaikus aizstāj vairākas ierīces. Šajā daudzpusīgā risinājuma dizainā ir apvienota gludināmā sistēma, tvaika gludeklis un gludināmais dēlis. Tādā veidā šī "Tefal" inovatīvā iekārta ietaupa gan vietu, gan naudu. Iebūvētais trīs pozīciju "Smart Board" jeb viedais gludināmais dēlis, kas piedāvā iespēju gludināt vertikāli, horizontāli vai 30 grādu leņķī, padara gludināšanu īpaši ērtu, savukārt tvaika dezinficējošais spēks iznīcina līdz pat 99,9% baktēriju.

Ierīce ir gatava darbam tikai 70 sekunžu laikā. Savukārt no pamatnes noņemamo tvaika gludekli var izmantot arī uz pakaramā esoša apģērbu atsvaidzināšanai un, protams, arī aizkaru gludināšanai, un mīksto mēbeļu dezinfekcijai. Uzlabotā audumu kopšanas sistēma ļauj bez papildu pielāgošanas pilnīgi droši gludināt visu jūsu garderobi un pat tādus smalkus audumus kā zīds.

Neatkarīgi no tā, vai gludināt regulāri un daudz vai tikai dažas minūtes pirms došanās ārā, jūsu apģērba kopšana vienmēr būs iespējami ērtāka un vienkāršāka, pateicoties pārdomātajam dizainam un salokāmiem augstuma regulēšanas balstiem.