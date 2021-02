Testējam: Latvijā populārā diēta. Ar 37 liekiem kg izmēģina Vadims Kuzņecovs

Nav noslēpums, ka liekais svars skar teju katru trešo latvieti. Ar mērķi noskaidrot, kas patiesībā stāv aiz slavenās Stokholmas diētas un vai tiešām ir iespējams viegli un ātri nomest svaru, šoreiz lūdzām to izmēģināt uz savas ādas IT direktoram Vadimam Kuzņecovam no Rīgas. Vadims joprojām ir pārsteigts par sasniegtajiem rezultātiem – viņš, ievērojot vien dažus vienkāršus padomus, ātri un bez piepūles zaudēja visus liekos 37 kilogramus. Izlasi!

Kāda bija jūsu iepriekšēja tievēšanas pieredze?

Vienmēr esmu bijis apaļš. Iepriekš tievēt nebiju mēģinājis, jo domāju, ka tas vienkārši nav iespējams. Visu mūžu esmu bijis nepārspējams saldumīlis, visādu bulciņu un kūciņu ēdājs (smejas). Ēdu neveselīgi, tikai divas reizes dienā, turklāt gigantiskākās porcijas ēdu tieši vēlu vakaros. Tāds pārēdies uzreiz arī gāju gulēt. Loģiski, ka mans svars tikai pieauga.

Kāpēc nolēmāt notievēt tieši tagad?

Nepietika ar to, ka mans svars sasniedza 130 kilogramus un es izskatījos briesmīgi, būtiski pasliktinājās arī mana veselība. Pēc kārtējās slimošanas un antibiotiku porcijas mans ģimenes ārsts strikti norādīja, ka visu šo problēmu cēlonis ir tieši liekais svars un, ja tā turpināšu, viss beigsies ļoti bēdīgi. Tas arī bija pēdējais piliens. Nolēmu sākt rīkoties un atrast vieglu, veselīgu diētu, kas neliks dzīvot badā.

Kā jums veicās ar Stokholmas diētas ievērošanu?

Neko negaidīju un sāku diētu, tiklīdz biju to atradis. Pieķēros diētai neiespringstot, jo manā uztura plānā viss bija pateikts priekšā un nekā neiespējama tur nebija. Protams, pirmās dienas bija grūtākas, jo ēdu citādāk nekā biju pieradis, tomēr izsalcis nebiju nekad. Pāris dienu laikā organisms bija pielāgojies un uzreiz pārsteidza arī pirmais rezultāts – biju zaudējis 6 kilogramus.

Cik kilogramus kopumā esiet nometis?

No diētas sākuma līdz šai dienai esmu zaudējis 37 kilogramus!

Pastāstieti vairāk, kā mainījusies jūsu dzīve pēc diētas ievērošanas?

Sāksim ar to, ka pēc diētas ievērošanas vairs neesmu slimojis! Diētas efekts ir izcils – es esmu aizmirsis par muguras sāpēm, ar kurām mocījos jau 12 gadus. Speciāli izgāju arī medicīnisko pārbaudi, un jums vajadzēja redzēt mana ģimenes ārsta seju, kad viņa ieraudzīja analīžu izcilos rezultātus (smejas). Viņa teica, ka mana veselība ir kļuvusi kā jaunietim.

Mans apģērbs ir samazinājies par četriem izmēriem un es beidzot izskatos pēc normāla vīrieša.

Vai jūs ieteiktu Stockholmas diētu arī citiem cilvēkiem?

Jā, noteikti! Visiem, kuriem ir problēmas ar lieko svaru, iesaku tikai un vienīgi Stokholmas diētu! Pamēģiniet, jūs būsiet sajūsmā!



