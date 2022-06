Timura Turlova portfolio: 'Freedom Holding' izpilddirektora iegādātās akcijas

Pēdējos mēnešos notikusī akciju tirgus korekcija tuvojas noslēguma fāzei. Tas investoriem paver unikālu iespēju iegādāties akcijas, kas ir zaudējušas ievērojamu vērtību, bet saglabājušas fundamentālus iemeslus turpmākai izaugsmei un attīstībai, stāsta Timurs Turlovs, "Freedom Holding Corp." izpilddirektors.

Turlovs ir izveidojis 12 uzņēmumu portfeli, un katram no tiem ir potenciāli interesanta investīciju ideja. Paredzamais ieguldījumu periods ir no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem, un paredzamā portfeļa peļņa ir 81%.

Zemāk ir uzskaitīti Timura Turlova portfelī esošie uzņēmumi.

"Snowflake Inc." (SNOW)

Akciju cenas ziņojums: SNOW.US

Tirgus vērtība: 45 miljardi ASV dolāru

Mērķa cena: 310 $

Izaugsmes potenciāls: 119%

"Snowflake Inc." nodrošina mākoņtehnoloģiju platformu, kas konsolidē datus vienā avotā, lai varētu iegūt vērtīgus biznesa ieskatus, izveidot lietojumprogrammas, pārvaldīt un kopīgot informāciju. "Snowflake" joprojām ir viens no visstraujāk augošajiem uzņēmumiem tirgū. Pēdējos gados "Snowflake" ir stabili dubultojis savus ieņēmumus, un paredzams, ka 2022. gadā tā ieņēmumi pieaugs par 94–96%.

"Crowdstrike Holdings Inc."

Akciju cenas ziņojums: CRWD.US

Tirgus vērtība: 35 miljardi ASV dolāru

Mērķa cena: $271

Izaugsmes potenciāls: 82%

"Crowdstrike Holdings Inc." izstrādā informācijas drošības programmatūru un ir nozares līderis 55 miljardu ASV dolāru vērtajā tirgū. "Crowdstrike" piedāvā mākoņdatoros bāzētus galapunktu drošības risinājumus, izmantojot savu "Falcon" platformu. Pakalpojumi tiek sniegti uz abonēšanas pamata, izmantojot "SaaS" modeli. "Crowdstrike" turpina uzrādīt labus rezultātus, pārsniedzot tirgus gaidas. Ceturtajā ceturksnī uzņēmuma ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 62,7%, sasniedzot 431 miljonu ASV dolāru, un vidējā peļņas norma (ARR) sasniedza rekordlielu 217 miljonu ASV dolāru apjomu. 2023. finanšu gadā uzņēmums prognozē ieņēmumus 2,13–2,16 miljardu ASV dolāru apmērā.

"Datadog Inc."

Akciju cenas ziņojums: DDOG.US

Tirgus vērtība: 32 miljardi ASV dolāru

Mērķa cena: 169 $

Izaugsmes potenciāls: 67%

"Datadog Inc." pārvalda uzraudzības un analīzes platformu programmatūras izstrādātājiem un IT nodaļām. Uzņēmumam bija labi rezultāti 1. ceturksnī, un 2022. gadā tiek prognozēti pārliecinoši rezultāti. "Datadog" ieņēmumi 4. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 83%, sasniedzot 363 miljonus ASV dolāru, ko veicināja uzņēmuma partnerības paplašināšanās ar "Amazon Web Services". 2022. gada 31. martā "Datadog" bija 2250 klientu ar regulāriem gada ieņēmumiem 100 000 ASV dolāru vai vairāk, kas ir par 60% vairāk nekā gadu iepriekš.

"Zscaler Inc."

Akciju cenas ziņojums: ZS.US

Tirgus vērtība: 21 miljards ASV dolāru

Mērķa cena: $320

Izaugsmes potenciāls: 120%

"Zscaler Inc." ir mākoņpakalpojumu sniedzējs informācijas drošības jomā, kura izaugsmes temps pārsniedz 60%. Uzņēmuma ieņēmumi 2. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 62,8%, sasniedzot 255,56 miljonus ASV dolāru, pārsniedzot prognozes par 13,69 miljoniem ASV dolāru. 2022. finanšu gadam uzņēmums prognozē ieņēmumus 1,045–1,05 miljardu ASV dolāru apmērā, salīdzinot ar 1,01 miljarda ASV dolāru prognozēm, un peļņu uz akciju (EPS) 0,54–0,56 ASV dolāru robežās.

"Enphase Energy Inc."

Akciju cenas ziņojums: ENPH.US

Tirgus vērtība: 20 miljardi ASV dolāru

Mērķa cena: 226 $

Izaugsmes potenciāls: 56%

"Enphase Energy Inc." ir enerģijas sistēmu piegādātājs saules enerģijas nozarei. Tas ir rentabls uzņēmums ar augstu peļņu un produktiem, kas pārspēj konkurentus. "Enphase" piegādā mikroinvertorus, kas uzlabo saules enerģijas sistēmu drošību un veiktspēju. Uzņēmumam ir arī digitāli atbalstīta enerģijas uzglabāšana mājās. "Enphase" ziņoja par 1. ceturkšņa peļņu uz akciju (EPS) 0,79 ASV dolāru apmērā, kas par 0,10 ASV dolāriem pārsniedza tirgus prognozes, savukārt ieņēmumi ceturksnī pieauga par 46% līdz rekordlielam 441 miljonu ASV dolāru apjomam. Pašreizējā ceturkšņa ieņēmumu prognoze ir 490–520 miljoni ASV dolāru.

"ZoomInfo Technologies Inc."

Akciju cenas ziņojums: ZI.US

Tirgus vērtība: 17 miljardi ASV dolāru

Mērķa cena: $74

Izaugsmes potenciāls: 76%

"ZoomInfo Technologies Inc." ir mārketinga uzņēmumiem paredzētas analītikas platformas izstrādātājs. Jaunu produktu ieviešana un ģeogrāfiskā paplašināšanās palīdz "ZoomInfo" saglabāt spēcīgu ieņēmumu pieaugumu. Uzņēmuma ieņēmumi 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 57,7 %, sasniedzot 241,7 miljonus ASV dolāru. 2022. gada februārī "ZoomInfo" laida klajā jaunu mārketinga platformu "MarketingOS" (klientu mērķauditorija). Šogad uzņēmums pabeidza arī kompānijas "Comparably" (darba devēju zīmolu veidošana) un "Dogpatch Advisors" (pārdošanas scenāriju prognozēšana) iegādi.

"Mongodb Inc."

Akciju cenas ziņojums: MDB.US

Tirgus vērtība: 17 miljardi ASV dolāru

Target price: $466

Izaugsmes potenciāls: 80%

"Mongodb Inc." ir vadošā mākoņplatforma, kas nodarbojas ar vispārējas nozīmes datubāžu izstrādi un piegādi. "MongoDB" nostiprina savu pārsvaru pār konkurentiem, paplašinot sadarbību ar AWS un veidojot lietojumprogrammas, izmantojot mikropakalpojumu arhitektūru. "Mongodb" datubāzes arvien biežāk tiek izmantotas sarežģītiem darījumiem, un tam vajadzētu palielināt uzņēmuma kopējo tirgu. "Mongodb" ieņēmumi 4. ceturksnī pieauga par 55,8 %, bet abonēšanas ieņēmumi – par 58 %.

"Bill.com Holdings Inc."

Akciju cenas ziņojums: BILL.US

Tirgus vērtība: 11 miljardi ASV dolāru

Mērķa cena: $241

Izaugsmes potenciāls: 131%

"Bill.com" ir mākoņprogrammatūras nodrošinātājs, kas vienkāršo un automatizē sarežģītus finanšu darījumus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Uzņēmums turpina uzrādīt spēcīgu izaugsmi – pieaugums par 179,4% 2022. gada 3. ceturksnī. Ceturkšņa beigās uzņēmumam bija 146 600 klientu un tika apstrādāti maksājumi 55,1 miljarda ASV dolāru apmērā. Ceturtajā ceturksnī "Bill.com" sagaida ieņēmumus 182,3–183,3 miljonu ASV dolāru apmērā, salīdzinot ar prognozētajiem 168,77 miljoniem ASV dolāru, un zaudējumus uz akciju 0,13–0,14 ASV dolāru apmērā, salīdzinot ar –0,15 ASV dolāriem.

"Maravai LifeSiences Inc."

Akciju cenas ziņojums: MRVI.US

Tirgus vērtība: 8 miljardi ASV dolāru

Mērķa cena: $44

Izaugsmes potenciāls: 45

"Maravai Lifesciences Inc." darbojas dabaszinātņu jomā. Uzņēmums ražo produktus, kas ļauj izstrādāt zāles, jaunas vakcīnas un diagnostikas līdzekļus, vienlaikus atbalstot medicīnas pētniecību ASV un visā pasaulē. Paredzams, ka uzņēmuma galvenais tirgus turpinās augt – pasaules gēnu terapijas tirgus 2019. gadā tika novērtēts 3,8 miljardu ASV dolāru apmērā, un tiek prognozēts, ka līdz 2024. gadam tas sasniegs 13 miljardus ASV dolāru (CAGR 27,8 %).

"Avalara Inc."

Akciju cenas ziņojums: AVLR.US

Tirgus vērtība: 6 miljardi ASV dolāru

Mērķa cena: 124 $

Izaugsmes potenciāls: 71%

"Avalara Inc." piedāvā uz mākoņtehnoloģiju balstītus darījumu nodokļu atbilstības risinājumus visā pasaulē. Lai gan "Avalara" ir sasniedzis gandrīz 1 miljardu ASV dolāru gada ieņēmumus, uzņēmumam katru gadu izdodas tos palielināt par vairāk nekā 30%, kas liecina par tā tirgus lielo apjomu un tehnoloģijas novitāti. Vairāk nekā 90% no "Avalara" pamatienākumiem tiek iegūti no abonementiem, kas uzņēmumam nodrošina ļoti stabilus ienākumus.

"Shockwave Medical Inc."

Akciju cenas ziņojums: SWAV.US

Tirgus vērtība: 5 miljardi ASV dolāru

Mērķa cena: 189 $

Izaugsmes potenciāls: 28%

"Shockwave Medical Inc." izstrādā un piegādā tehnoloģijas sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai. Uzņēmums uzrāda trīsciparu ieņēmumu pieaugumu un pārskata gada perspektīvas. Uzņēmuma ieņēmumi 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 193,4 %. 2021. gada februārī "Shockwave" laida klajā jaunu koronāro produktu, kas ir kļuvis par ieņēmumu pieauguma dzinējspēku.

"Taskus Inc."

Akciju cenas ziņojums: TASK.US

Tirgus vērtība: 2 miljardi ASV dolāru

Mērķa cena: $39

Izaugsmes potenciāls: 98%

"Taskus Inc." sniedz ārpakalpojumus digitālā biznesa jomā strauji augošiem tehnoloģiju uzņēmumiem, lai pārstāvētu, aizsargātu un attīstītu to zīmolus. "Taskus" turpina uzrādīt strauju ieņēmumu pieaugumu, palielinoties no 34% 2020. gada 2. ceturksnī līdz 56,8% 2022. gada 1. ceturksnī. Saglabāšanas rādītājs 2021. gadā bija 141%. Tajā pašā laikā uzņēmums uzrāda augstu peļņu – pēdējo 11 ceturkšņu laikā vidējā EBIT peļņa ir 10,1%.