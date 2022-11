Trauku mazgājamās mašīnas – kāpēc nepieciešamība, nevis greznība?

Nereti vienas no skaistākajām un jaukākajām atmiņām mums saistās tieši ar vistuvākajiem cilvēkiem – baudot gardu maltīti, nododoties sarunām un vienkārši pavadot kvalitatīvi laiku visiem kopā. Taču brīdī, kad ciemiņi ir devušies mājās, nākas atgriezties realitātē – pie netīro trauku kaudzes. Noskaidrots, ka nedēļas laikā cilvēks trauku mazgāšanai atvēl mazliet vairāk nekā piecas stundas. Tas ir salīdzinoši ilgs laiks, ja ņem vērā, ka mūsdienu modernās tehnoloģijas šo uzdevumu var paveikt mūsu vietā, sniedzot iespēju šīs piecas stundas veltīt kam patiesi nozīmīgam. Kvalitatīva trauku mazgājamā mašīna, kas ir aprīkota ar nepieciešamajām funkcijām, patiesi ir vērtība, nevis greznība vai izšķērdība.

Ne tikai trauku mazgāšanai

Protams, trauku mazgājamās mašīnas galvenā funkcija ir netīros traukus padarīt atkal nevainojami mirdzošus, tomēr mūsdienās tās ir kas vairāk par trauku mazgāšanu. Joprojām daudzi uzskata, ka šīs ierīces patērē nesamērīgi daudz ūdens un elektrības, taču tā nebūt nav. It īpaši šobrīd, ņemot vērā straujo energoresursu cenu kāpumu, jautājums par ikmēneša izdevumu samazināšanu kļūst arvien aktuālāks.

"Beko "trauku mazgajamās mašīnas garantē ievērojamu ūdens un elektroenerģijas patēriņa samazināšanu. Par piemēru var minēt standarta trauku mazgājamo mašīnu, kas gada laikā vidēji patērē 370 kWh, turpretī ierīcei, kurai ir piešķirts augstākais energoefektivitātes līmenis, elektroenerģijas patēriņš ir mazāks nekā 240 kWh. "Nielsen" pētījuma, kas veikts 2019. gadā Austrumeiropas valstīs, rezultāti apliecina, ka ražotāja "Beko" trauku mazgājamās mašīnas dienā vidēji patērē 0,9 kWh, kas naudas izteiksmē ir aptuveni 50 centi.

Pavisam noteikti šis ir vērtīgs ilgtermiņa ieguldījums, kas atmaksāsies jau salīdzinoši īsā periodā. Neatjaunīgo dabas resursu patēriņa samazināšana ir ne vien maciņam, bet arī dabai draudzīgs risinājums, kas veicina ilgtspējību un pievēršanos zaļākam dzīvesveidam.

Augstākās klases funkcionalitāte mūsdienīgā izpildījumā

Nenoliedzami, lūkojoties pēc jaunas sadzīves tehnikas, viens no būtiskākajiem faktoriem, ko ņemam vērā, ir funkcionalitāte, jo tieši tā ikdienu ir iespējams padarīt vieglāku, ļaujot "gudrajām" ierīcēm laikietilpīgos un nogurdinošos mājas darbus paveikt mūsu vietā.

Mirdzoši un nevainojami tīri trauki

Trauku mazgājamās mašīnas ir gluži kā tādas brīnumlādītes. Tajās iekraujam netīros traukus, bet pēc brīža tie jau ir perfekti tīri, sausi un jau atkal gatavi iecienīto ēdienu servēšanai. Arī "Beko" trauku mazgājamās mašīnas nav izņēmums, turklāt tās ir aprīkotas ar īpašu "Sanitize" funkciju, kas 75°C temperatūrā iznīcina visus nevēlamos mikroorganismus. Savukārt, pateicoties papildu sprauslai, trauku mazgājamās mašīnas spēj notīrīt pat visnoturīgākos netīrumus, vienlaikus nodrošinot piecas reizes efektīvāku mazgāšanu. "AquaIntense" tehnoloģija sniedz būtiskus ieguvumus arī veselībai un labsajūtai.

"Beko Beyond" trauku mazgāšanas sērijā tiek izmantota patentētā tehnoloģija "Cornerintense", kas paredz ūdens strūklu aktīvu pārvietošanos pa visu trauku mazgājamās mašīnas perimetru – arī grūti aizsniedzamās vietās, ūdenim un tīrīšanas līdzeklim piekļūstot no pilnīgi visām pusēm.

Individuāls mazgāšanas režīms

Pateicoties īpašajai tehnoloģija "GlassShield", trauku mazgājamās mašīnas spēj veikt ūdens cietības analīzi, pēc kuras vadoties, tiek piemērots mazgāšanas režīms traukiem. Šādā veidā par 20 reizēm ir iespējams pagarināt to kalpošanas ilgumu, turklāt trauki allaž ir perfekti tīri un mirdzoši.

Durvis, kas pašiem nav jāatver

Pateicoties "SelfDry" funkcijai, tiek nodrošināta automātiska durvju atvēršana, kas nozīmē efektīvāku trauku žāvēšanu, svaigajam gaisam iekļūstot trauku mazgājamās mašīnas iekšpusē. Tāpat ir iespējams iestatīt režīmu, piemēram, piecas līdz 15 minūtes pirms mazgāšanas cikla noslēgšanās durvis automātiski atveras, ņemot vērā konkrētu temperatūru.

Vai trauku mazgājamo mašīnu ir iespējams lietot nepareizi?

Ierīce ziņo, ka mazgāšanas cikls ir noslēdzies, tu dodies izkraut tīros traukus, bet saskaries ar nepatīkamu pārsteigumu – daļa no tiem joprojām ir netīri... Iespējams, ka problēma nav trauku mazgājamajā mašīnā, bet gan nepareizā tās lietošanā. Lūk, daži no padomiem, ko ņemt vērā, izvēloties, piemēram, "Beko" jaunākās paaudzes trauku mazgājamās mašīnas:

trauki iepriekš nav jāskalo , jo, pateicoties iebūvētajām tehnoloģijām, ierīce pati spēs tikt galā pat ar piekaltušām ēdienu paliekām. Turklāt, šādi rīkojoties, varēsi samazināt arī ūdens patēriņu, jo nebūs nepieciešamība pašrocīgi skalot traukus;

, jo, pateicoties iebūvētajām tehnoloģijām, ierīce pati spēs tikt galā pat ar piekaltušām ēdienu paliekām. Turklāt, šādi rīkojoties, varēsi samazināt arī ūdens patēriņu, jo nebūs nepieciešamība pašrocīgi skalot traukus; trauku mašīnu ir ieteicams piekraut pilnu . Ūdens un elektroenerģijas patēriņš būs tāds pats, neatkarīgi no tā, vai mazgāsi trīs šķīvjus vai 10. It īpaši tad, ja ir jāmazgā vairāk par sešiem traukiem, šo uzdevumu ir labāk uzticēt trauku mašīnai;

. Ūdens un elektroenerģijas patēriņš būs tāds pats, neatkarīgi no tā, vai mazgāsi trīs šķīvjus vai 10. It īpaši tad, ja ir jāmazgā vairāk par sešiem traukiem, šo uzdevumu ir labāk uzticēt trauku mašīnai; elektroenerģijas ietaupījums un perfekta trauku tīrība ir iespējama. Trauku mazgājamās mašīnas ir aprīkotas ar dažādām papildfunkcijām, kas nodrošina, piemēram, efektīvu trauku žāvēšanu, nepatērējot nesamērīgi daudz elektrības.

Kā pagarināt trauku mazgajamās mašīnas kalpošanas ilgumu

Ierīces regulāra kopšana ievērojami pagarina tās kalpošanas ilgumu. Taču – ko nozīmē rūpes par ierīci? Pirmkārt, ir regulāri jāpārbauda, vai filtrā nav sakrājušās ēdienu paliekas, jo tas ievērojami samazina trauku mašīnas veiktspēju.

Jātīra ir arī tās iekšpuse. Tīrīšanas līdzekļus vari izvēlēties pēc savas patikas, jo to piedāvājums ir gana plašs. Ja esi dabīgo līdzekļu piekritējs, efektīvi trauku mazgājamo mašīnu spēs iztīrīt etiķis un dzeramā soda. Etiķis neitralizēs aromātus un dezinficēs, savukārt dzeramā soda – atbrīvos ierīci no dažādiem traipiem, padarot to atkal nevainojami tīru.

Ķeroties klāt ierīces tīrīšanai, atceries, ka tai ir jābūt pilnīgi tukšai. Tāpat vispirms notīri vai saslauki visus redzamos netīrumus, iztīri filtru un pārbaudi, vai ēdiena paliekas nav sakrājušās arī citās sprauslās vai šķirbās. Pēcāk iestati mazgāšanas režīmu un nododies atpūtai, ļaujot tīrīšanas līdzekļiem paveikt savu darbu.

Liela, maza vai vidēja?

Iegādājoties sadzīves tehniku, vienmēr aktuāls kļūst jautājums par tās izmēriem. Pirmkārt, ir jāņem vērā telpas platība. Ja tā ir pietiekami liela, ir iespējams izvēlēties brīvi stāvošu vai iebūvējamu trauku mazgājamo mašīnu. Tāpat uzmanība jāpievērš arī tādam faktoram kā trauku apjoms un mazgāšanas biežums. Maza izmēra ierīcē būs iespējams iekraut vidēji piecus līdz sešus trauku komplektus, standarta iebūvejamā modelī – deviņus līdz 12, bet pilna izmēra brīvi stāvošā – 12 līdz 16 komplektus.

Multifunkcionāla trauku mazgājamā mašīna, kas ir dizainiski pievilcīga un lieliski iederas interjerā, ir mūsdienu cilvēkam nepieciešama sadzīves tehnika. Kvalitatīva un ilgtspējīga ierīce ir visnotaļ dabai un cilvēkam draudzīga izvēle, kas ļauj samazināt ikmēneša izdevumus ietaupīt, vienlaikus gādājot par mūsu veselību un labsajūtu.