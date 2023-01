Trīs soļi līdz perfektai redzei

Mani sauc Marina un es esmu grima māksliniece no Igaunijas.Pirms trīs mēnešiem man veica SMILE Pro redzes lāzerkorekciju, lai es labāk redzētu apkārtējo pasauli. Mans sapnis piepildījās – es nenēsāju brilles un redzu šo pasauli skaidrāk. Daudz skaidrāk!

Brilles un kontaktlēcas apgrūtina dzīvi

Daudzus gadus mana galvenā neērtība bija slikta redze. Mans sākotnējais radītājs bija -3, tāpēc vienmēr bija jābūt brillēm pie rokas – tikai tās atviegloja dzīvi. Tajā pašā laikā, piemēram, vasarā nebija iespējams vienkārši uzlikt saulesbrilles, tāpēc nācās lietot kontaktlēcas, kuras bija ļoti neērti lietot ar manu plāno radzeni, jo uzreiz parādījās sausuma sajūta acīs. Beigu beigās es tāpat vienmēr samiedzu acis.

Ielēkt pēdējā vilcienā

Kad kārtējo reizi bija pienācis laiks mainīt vecās brilles, nodomāju: varbūt ir laiks iegādāties jaunas? Un tad es nodomāju: kāpēc gan neveikt operāciju? Sāku pētīt informāciju un izlasīju, ka operācijai piemērots vecums ir no 20 līdz 40 gadiem. Es sapratu, ka man vēl ir 5 gadu rezerve, bet, ja es to nedarīšu to tagad, tad mans vilciens aties.

Drosmes meklējumos

Patiesībā, pirms izlēmu veikt operāciju, veicu aptauju savā "Instagram" kontā. Kāpēc? Lai uzzinātu, kāda ir cilvēku pieredze. Milzīgs skaits sekotāju rakstīja, ka viņiem arī ir veikta redzes lāzerkorekcija. Populārākā frāze, kas skanēja komentāros zem ieraksta: "Tas bija mans labākais lēmums dzīvē!" Šādu atbilžu bija ļoti daudz!

Pirmais solis: sagatavošanās

Kad es izlēmu par labu operācijai, man vispār nekas nebija jādara. Nosūtīju vēstuli uz Dr. Solomatina Acu centru. Viņi man ļoti ātri un detalizēti atbildēja, kā arī atsūtīja diezgan plašu operāciju klāstu ar aprakstiem un cenām. Mēs vienojāmies par operācijas datumu un pēc tam viņi uzreiz rezervēja viesnīcu šīm dienām, kā arī piedāvāja autobusa biļetes. Mēs nolēmām uz Rīgu braukt ar mašīnu, tāpēc viņi rezervēja mums stāvvietu automašīnai.

Viņi visu izdarīja manā vietā. Man vienkārši bija jāierodas viesnīcā, noteiktajā laikā jāatnāk uz klīniku un jāveic operācija! Pēc tam noiet 500 metrus no klīnikas atpakaļ uz viesnīcu, atpūsties numurā un no rīta atgriezieties uz kontrolpārbaudi.

Otrais solis: operācija

No rīta es ierados klīnikā un man veica pilnu izmeklēšanu. Ārsts apstiprināja operāciju, man iedeva divas tabletes – pretsāpju un nomierinošu. Uzkāpām uz piekto stāvu, kur man iedeva speciālu halātu un cepuri. Drīz mani aicināja operāciju zālē.

Tiklīdz apgūlos uz operācijas galda, viss sākās! Ārsts nofiksēja manus plakstiņus, kas, kā izrādījās, bija absolūti nesāpīgi, un pēc tam ieslēdzās lāzers. Šajā laikā es nejutu nekādas sāpes, tikai dīvaina sajūta, ka kāds kaut ko dara manā acī, bet es īpaši nesatraucos. Tad man veica pēcoperācijas izmeklēšanu un varēju doties uz viesnīcu! Visa procedūra aizņēma ne vairāk kā 10 minūtes.

Kā izrādījās, tad uztraukumam nebija pamata. Visas galvenās bailes bija par to, ka operācijas laikā būs sāpes, bet sāpju vienkārši nebija!

Trešais solis: atveseļošanās

Man bija aizdomas, ka pēc operācijas es būšu kā akls kaķis, kurš jāvadā aiz rokas, tāpēc paņēmu līdzi vīru. Patiesībā uzreiz pēc operācijas acu priekšā bija migla, kas pamazām izklīda. Ja nepieciešams, es pilnīgi mierīgi pati aizietu līdz viesnīcai. Tomēr kā morāls atbalsts, manuprāt, tuvinieks ir nepieciešams.

Par atveseļošanās periodu nav pārāk jāuztraucas. Kaut vai tāpēc, ka pēc redzes lāzerkorekcijas ar "Smile" metodi, kuru izvēlējos es, rehabilitācija notiek diezgan ātri. Pirmajā nedēļā pēc operācijas jutu, ka mans redzes fokuss atgriežas. Katru rītu, ieejot virtuvē, skatījos pulkstenī, un tad gaitenī uz grāmatu vākiem – kurus vākus es šodien redzu labāk? Tagad es redzu lieliski un dzīvoju ar sajūtu, it kā tas vienmēr būtu bijis šādi!

Uz jaunu dzīvi – ar jauniem ieradumiem

Atceros, ka pirmo mēnesi bija aizliegts krāsoties. Pirmās uz to reaģēja meitenes, ​it īpaši tāpēc, ka esmu grima māksliniece. Sapratu, ka tagad nevaru maskēt zilos lokus zem acīm, kas iepriekš bija paslēpti zem brillēm, bet tad pieradu. Vēl pirmās divas nedēļas nedrīkstēja iet pirtī un apmeklēt baseinu. Pēc tam varēja darīt visu. Tagad es varu valkāt saulesbrilles, iet uz SPA un uz pirti bez ierobežojumiem.

Manas brilles, kas atrodas zem maskas, vairs nesvīst, jo man tās vairs nav vajadzīgas! Dzīve ir daudz ērtāka, ja uz sejas nav papildu aksesuāru.

Man viss patika!

Dr. Solomatina Acu centrā visi bija draudzīgi un sniedza ļoti skaidrus norādījumus: ienāciet šeit, pagaidiet tur, izdzeriet šīs tabletes, ejiet augšā – tur notiks tas un tas. Man nebija nesaprotama neziņas sajūta, jo tika skaidri pastāstīts, kas notiks tālāk.

Man viss patika! Īpaši pārsteidza tas, ka klīnikā ir jaunākās paaudzes lāzers, kas operāciju veic nieka 19 sekundēs. Atšķirība ar Igaunijas lāzeru bija gandrīz divas reizes! Jā, protams, es esmu apmierināta ar rezultātu.

Es vēršos pie tiem, kuri vēl domā: Ko tur domāt? Dariet! Es nevaru skaidri atbildēt, kāpēc, jo tas ir jāsajūt. Dzīve ar brillēm un dzīve bez brillēm – tā kvalitatīvi ir ļoti atšķirīga. Dzīve bez brillēm ir daudz jautrāka!

Mēs augstu vērtējam mūsu pacientu uzticību, tāpēc sniedzam iespēju jau šodien sākt ceļu uz izcilu redzi. Lai veiktu acu pārbaudi un saņemtu oftalmologa ieteikumus Dr. Solomatina Acu centrā, ir jāpiesakās pa tālruni +371 67 217 317 vai tiešsaistē, aizpildot anketu.