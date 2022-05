Uz ilgtspējīgu attīstību orientēta banka

Globālā dekarbonizācijas tendence, ekoloģijas standartu izstrāde un uzņēmējdarbības sociālās un korporatīvās atbildības palielināšana liek saprast, ka tirgus dalībnieki, kas neņem vērā šos faktorus, radīs paaugstinātus riskus ne tikai apkārtējai videi, bet arī uzņēmējdarbībai un sabiedrībai kopumā, ja tas tiks atstāts novārtā. Tāpēc ilgtspējīga attīstība ir kļuvusi par daļu no "LPB Bank" DNS, kas ievēro un atbalsta vides, sociālo un korporatīvo pārvaldību.

Globālā sasilšana, Pasaules okeāna līmeņa celšanās, plūdi, viesuļvētras, tornado, cikloni – visas šīs kataklizmas ir tieši saistītas ar apkārtējās vides piesārņojumu. Tāpēc cilvēkiem bija jāaizdomājas par planētas aizsardzību kopumā. Šajā sakarā 2015. gada beigas iezīmējās ar diviem nozīmīgiem notikumiem, kas mainīja cilvēces ierasto dzīvi: ANO dalībvalstis definēja globālos ilgtspējīgas attīstības mērķus un tika pieņemts Parīzes nolīgums, saskaņā ar kuru vairāk nekā 190 valstis no 2016. gada apņēmās kopīgi risināt klimata pārmaiņu problēmas un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Kopš tā laika ekoloģiskā programma ir kļuvusi prioritāra ne tikai valdībām, bet arī uzņēmējdarbībai. Viena no galvenajām lomām globālajā CO2 emisiju samazināšanas procesā (dekarbonizācija) ir bankām, kas attiecīgi palielina tā sauktā zaļā finansējuma daļu savos kredītportfeļos un ieguldījumu portfeļos.

"LPB Bank" skaidri apzinās savu sociālo atbildību pret sabiedrību, tāpēc pievērš īpašu uzmanību starptautisko standartu un ilgtspējīgas attīstības principu integrēšanai visos galvenajos biznesa procesos un darbības jomās. Tas viss ir vērsts uz rezultātu sasniegšanu ilgtermiņā. Banka jau ir apņēmusies samazināt savu produktu un pakalpojumu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi atbilstīgi globālajiem mērķiem biznesa stratēģiju līmenī, atbildīgi sadarboties ar saviem klientiem, veicinot ilgtspējīgu pieeju savā ekonomiskajā darbībā.

Bankas valdes priekšsēdētājs Roberts Šepfs: "Pagājušajā gadā banka sāka atbalstīt ilgtspējīgus korporatīvo finanšu projektus. "LPB Bank" turpinās šo stratēģiju kreditēšanas jomā arī 2022. gadā. Banka ir gatava nodrošināt atvieglotus kreditēšanas nosacījumus zaļajiem uzņēmumiem – tiem, kas mazina klimata pārmaiņas un īsteno videi draudzīgus projektus. Jau šobrīd, analizējot darījuma ekonomiskos komponentus, tiek analizēta ne tikai aizņēmēja maksātspēja, bet arī tiek ņemts vērā tāds aspekts kā darījuma partnera un paša darījuma ilgtspēja, t.i. vides, sociālās atbildības un biznesa ētikas faktori. LPB Bank koncentrējās uz tām tautsaimniecības jomām, kas veicina Latvijas virzību uz produktu ražošanu ar pievienoto vērtību, saimniecisko darbību attiecībā uz apkārtējo vidi, stabilitāti un prognozējamību dažādu nozaru attīstībā."

Projektu izstrādāt tika uzaicināts dizaina birojs "Katz", un to vadīja studijas līdzīpašnieks – dizainers Staņislavs Kacs.

"Mums tika sarežģīts uzdevums: iedvest jaunu dzīvību interjeros, kas morāli bija nedaudz novecojuši," saka Kacs. "Iespējams, tikai nedaudzi atceras, ka šī ēka, kas atrodas Brīvības un Blaumaņa ielu stūrī, tika uzcelta "Aeroflot" Baltijas reģiona vadības vajadzībām. Tā kā tas bija Padomju Savienībai svarīgs objekts, viss šeit tika realizēts grandiozi un ar domu, ka tas kalpos gadsimtiem ilgi: augsti griesti, stikla kupols, greznas kāpnes un ne mazāk krāšņas granīta grīdas. Pārsteidzoši, ka šis objekts ir saglabājies līdz mūsdienām praktiski nesabojāts.





Tomēr jau mūsdienās iepriekšējais īpašuma īpašnieks, iekārtojot savu biroju šeit un uzstādot nepieciešamās konstrukcijas, sabojāja grīdu. Vienkāršāk būtu bijis nosegt salauzto granītu ar paklāju. Bet mēs kopā ar banku nolēmām atjaunot grīdu. Šī, iespējams, bija visgrūtākā darba daļa jauna interjera radīšanā. Bet tas precīzi atbilda kursam, ko banka izvēlējās ilgtspējīgai attīstībai: granīts ir dabisks materiāls, kura izmantošana ļauj izvairīties no papildu emisijām atmosfērā ražošanas laikā, kas atšķiras no paklāju ražošanas.

Mums bija jāpasūta granīts no Itālijas, jo grīda vestibilā bija jāsaliek kā mozaīka: plātnes ieklājot tā, lai krāsa un raksts pēc iespējas mazāk atšķirtos. Tad mēs apstrādājām granītu ar īpašiem līdzekļiem un manuāli pulējām. Mēs nolēmām saglabāt centrālo līniju, kas izklāta ar citas krāsas granītu, kas vizuāli sadalīja telpu divās zonās, un tajā pašā laikā, esot gaišākam, atsvaidzināja diezgan drūmo grīdu.





Cits elements, kas ir ne mazāk svarīgs un uzreiz piesaista ienācēja skatienu, ir greznās, ieapaļās kāpnes. Mēs nolēmām tās nemainīt, un tieši kāpnes noteica toni un ritmu visam pārējam, ko mēs īstenojām: noapaļota administratora lete, gredzenveida gaismekļi, bareljefi uz sienām. Pateicoties stikla kupolam, caur kuru dabiskais apgaismojums ieplūst zālē, gaismekļi drīzāk ir dekoratīvi, kas arī atbilst ilgtspējīgas attīstības idejai.

Un, visbeidzot, trešais valis, uz kura balstās visa interjera koncepcija, ir vertikāla fitosiena 7 metru augstumā. Šī ideja, protams, nav jauna, bet tā ir siena no dzīviem augiem, kuru kopšana ir automatizēta, un ienes dzīvību un siltumu šajās diezgan aukstajās telpās.





Piesātinātās grīdas krāsa noteica sienu krāsu: tikai gaišas, lai galvenais akcents telpā būtu granīts. Uz sienām ir tie paši baltie bareljefi, kas ir unikāli ar savu tehnoloģiju, ko pats izstrādāju un mūsu birojs izgatavoja. Divu identisku bareljefu vienkārši nav. Apaļo dīvānu izvēli diktēja greznās, ieapaļās kāpnes. Āda, protams, nekur nav atrodama.

Sanāksmju telpās ir atturīgāks stils: iebūvēti skapji ar koka fasādi. Galdi ir izgatavoti no inovatīva koksnes izstrādājuma valhromāta, kas ir viscaur krāsots tā izgatavošanas stadijā un kas ļauj to apstrādāt gala produkta ražošanas procesā. Galdu virsmas ir pārklātas ar īpašu materiālu, ko izstrādājis uzņēmums "Wilkhahn"."

Bankas klienti un darbinieki var baudīt harmonijas sajūtu ar dabu. Ienākot bankas telpās no ielas, jūs nokļūstat miera oāzē, kas piepildīta ar dabisko gaismu, meža un dzīvo augu skaņām. Tas viss rada rūpīgas attieksmes atmosfēru pret mūsu planētas resursiem un to saprātīgu patēriņu.

