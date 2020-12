Uzdāvini Ziemassvētkos veselību

Lai saudzētu savu tuvo un mīļo veselību, Ziemassvētkus šogad pavadīsim katrs savā ģimenē. Tomēr – kur svētki, tur arī dāvanas. Taču šoreiz nekā jelkad agrāk pati vērtīgākā dāvana būs tā, kas ļaus stiprināt pašu dārgāko, kas mums ir – veselību.

Vīrusa ierobežojumu un pašu piesardzības dēļ daudzi no mums Ziemassvētku dāvanas meklē interneta veikalos, veltot tam ne mazums laika. Meklējot kaut ko īpašu, iespējams, piemirstam, ka otru varam iepriecināt arī ar ļoti praktisku un tieši šim laikam noderīgu dāvanu – patiešām iedarbīgu ortomolekulāro vitamīnu un minerālvielu kompleksu, ko piedāvā visaugstākās kvalitātes uzturvielu ražotājs "Orthomol" (Vācija). Ar "Orthomol" produktiem nav iespējams nošaut greizi – tie ir katra iztērētā centa vērti, jo nodrošina dabiskās, organisma veselībai nepieciešamās uzturvielas pietiekamā daudzumā un bioķīmiski pamatotās kombinācijās. Piedāvājam ielūkoties, kādas ortomolekulāro uzturvielu kombinācijas pastāv, lai vari saviem mīļajiem uzdāvināt tieši to, kas viņiem visvairāk nepieciešams.

Orthomol immum – par to priecāsies ikviens, jo šis komplekss stiprina organisma imūnšūnas. Tā ir kā neatliekamā palīdzība brīžos, kad sāk kņudināt kaklā vai degunā vai saslimst kāds no mājiniekiem, draudot ar vīrusu aplipināt arī pārējos. Pētījumos pierādīta divkārtīga organisma imūnās atbildes uzlabošanās, pateicoties bagātīgajā sastāvā esošajiem vitamīniem, karotinoīdiem, mikroelementiem (tādiem kā cinks, selēns, dzelzs, varš un mangāns), citrusaugu bioflavonoīdiem, kuri pastiprina lielās C vitamīna devas iedarbību. Tas satur gandrīz gramu C vitamīna, kas tik ļoti nepieciešams mūsu neitrofīlajiem leikocītiem, kas diendienā bez apstājas stājas pretim vīrusam.

! Ilgstošai lietošanai kursa veidā piemērots ir Imunn Pro, savukārt Immun Junior parūpēsies par bērnu veselību.

Diemžēl Covid -19 līkne netaisās piebremzēt, tāpēc mums visiem ir ļoti svarīgi veicināt savas nespecifiskās imunitātes aizsargspējas, kas rūpējas par to, lai vīrusam būtu pēc iespējas mazākas izredzes nonākt mūsu organismā. Bet tam ir nepieciešams, lai viņam pretim stātos veselas gļotādas, kas ir pirmā un svarīgākā aizsargbarjera.

Orthomal vital f un Orthomal vital m – ļaus parūpēties par tiem, kuri atrodas teju uz izdegšanas robežas. Ja darbs notiek attālināti un vēl mājās bērni, kuri arī mācās attālināti, ir jāgatavo ģimenei maltīte un jāpagūst visi mājas darbi, tad tiešām var piezagties nogurums un nespēks. Šis uzturvielu komplekss gan sievietēm, gan vīriešiem bagātīgi satur C vitamīnu, B grupas vitamīnus, mikroelementus un omega taukskābes, kas palīdz pretoties stresam un līdzsvaro nervu sistēmu. Ja uzdāvināsi cilvēkam vienu šādu iepakojumu, tas būs glābiņš veselam mēnesim. Taču efektu viņš sajutīs jau no pirmās reizes.

Orthomol cardio ­– ļaus parūpēties par mammas, tēta, vectētiņa un vecmāmiņas sirsniņu. Patiesībā, nav otra tik bagātīga kompleksa, ko varētu lietot ilgstošā laika posmā. Tas satur normālai sirdsdarbībai visas būtiskākās uzturvielas – vitamīnus, mikroelementus, taukskābes un aminoskābes. Ļoti svarīgi parūpēties tieši par gados vecākiem cilvēkiem, kuri ikdienā ar uzturu ne tuvu neuzņem visas nepieciešamās vielas, un turklāt bioķīmisko īpatnību dēļ tās nemaz tik labi viņiem vairs neuzsūcas. Domājot par savu veselību ilgtermiņā, komplekss palīdzēs sintezēt arī vielmaiņai nepieciešamos enzīmus. Iespējams, šis komplekss nemaz nav jālieto katru dienu, bet tad, kad nepieciešams uzlabot savu pašsajūtu. Atsauksmes par to tiešām ir labas.

Orthomol arthroplus – labākā no iekšķīgi lietotajām formulām kaulu un locītavu veselībai. Ja zini, ka radu vai draugu pulkā kādam ir locītavu problēmas – starp citu, kauli brakšķ un krakšķ arī gados jauniem cilvēkiem –, droši viņam Ziemassvētkos dāvini Orthomol arthroplus. Tas bagātīgi satur ne tikai vitamīnus un mikroelementus (arī tādus kā, piemēram, molibdēns vai mangāns, kas visai reti sastopami kombinētajos vitamīnos), bet arī glikozamīnu, hondroitīnu, hialuronskābi, kolagēna hidrolizātu un acetilcistīnu, kas bioķīmiski nepieciešami skrimšļu un kaulu struktūras atjaunošanai. Dāvinot šo kompleksu, pierakstiet klāt zīmīti, ka kustēšanos un vingrošu gan vēl neviens nav atcēlis. Šūnas mums mainās un atjaunojas katru dienu, tostarp arī kaulu struktūra, tāpēc mums katru dienu ir nepieciešams pietiekams uzturvielu komplekss. Bet tā skrimslis locītavā nav apasiņots ar asinsvadiem, tas uzturvielas var uzņemt tikai no locītavu šķidruma. Bet tas savukārt var notikt tikai tad, kad locītava kustās.

Orthomol beauty un Orthomol beauty for men ­– ērti lietojami flakoni labākai pašsajūtai un izskatam. Cilvēki vēlas labi izskatīties jebkuros laikos un to ietekmēt nespēj pat Covid-19. Formula sievietei un vīrietim radīta tā, lai āda, mati un nagi saņemtu visas būtiskākās ortomolekulārās uzturvielas. Starp tām ir arī kolagēns, hialuronskābe, koenzīms Q10, vitamīni un minerālvielas. Dienas deva flakonos bagātināta ar olīvu lapu ekstraktu, kam piemīt pretnovecošānās iedarbība un kas spēj iedarboties šūnu līmenī.

Kad valstī atkal būs atļauti manikīra pakalpojumi, šīs dāvanas saņēmēja no manikīrspeciālista nešaubīgi saņems komplimentu: jums ir tik labi nagi kā nekad agrāk! Un arī frizieris pēc laika atzinīgi novērtēs, ka mati kļuvuši stiprāki un veselāki. Tiesa, šis komplekss jādzer ilgstoši, bet, ja viens iepakojums būs uzdāvināts un cilvēkam patiks, iespējams, viņš iegūto rezultātu vēlēsies nostabilizēt.

Orthomol hair intense - Orthomol produktu jaunpienācējs, paredzēts tieši matu veselībai. Komplekss satur uzturvielas, kas nepieciešamas matu augšanai un vielmaiņai, kas to nodrošina. Satur īpašu prosas ekstraktu, kas mazina matu izkrišanu, kas saistīta ar dažādām slimībām un terapijām, veicina matu ātrāku atjaunošanos, baro mata sīpoliņu, lai mats augtu stiprāks un veselīgāks.

Ja šo lasot, jau izveidoji sarakstiņu ar Ziemassvētku dāvanām, tās atliek tikai pasūtīt. Un to var izdarīt, neizejot no mājām. Veicot pirkumu internetā, vari palūgt tik svarīgo kastīti – pilnu veselības – arī iesaiņot kā dāvanu un – ja vēlies – arī nosūtīt tam laimīgajam, kurš to Ziemassvētkos saņems.