Uzkopšanas darbus mājās atvieglo logu mazgāšanas robots

Sākotnēji, izpakojot robotu no kastes, rodas izbrīns, kā samērā tik liela ierīce (viens mazgāšanas disks ir 15 centimetru diametrā) spēj turēties pie loga stikla. Patiesībā viss ģeniālais ir vienkāršs – robotā iekšā ir vakuuma motors, kas mazgāšanas diskus ar vakuuma efektu piesūc pie stikla virsmas. Robots pie stikla turas pat pārsteidzoši spēcīgi, piemēram, ziņkārīgs kaķis to no loga ar ķepas sitienu nost nedabūs.

Lai sāktu lietot robotu, tas ir jāpievieno elektrotīklam, komplektā iekļautais elektrības vads ir ļoti garš: vads no elektroligzdas līdz barošanas blokam (līdzīgs kā portatīvajiem datoriem) ir metru garš, bet no barošanas bloka līdz pašam robotam – nepilnus piecus metrus garš! Tādējādi, pat ja barošanas bloku noliek uz grīdas, robotu var lietot arī mājokļos ar īpaši augstiem griestiem. Savukārt, ja to izmanto, piemēram, vannasistabas flīžu mazgāšanai, tad ar tik garu vadu pietiek, lai vienā piegājienā nomazgātu 5 reiz 6 metrus lielu laukumu (30 kvadrātmetrus).