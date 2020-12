Uzlabot bērnu redzi bez ķirurģiskas iejaukšanās – nakts lēcas

Nav noslēpums, ka tehnoloģiju attīstība un izmaiņas ikdienas rutīnā ietekmē arī mūsu pašu mazāko ikdienu. Mūsdienās arvien ātrāk bērnu rokās nonāk telefoni, planšetes, TV un datori, kas tiešā veidā ietekmē bērnu redzes attīstību. Par vienu no mūsdienīgākajiem redzes korekcijas veidiem – nakts lēcām, un to labvēlīgo ietekmi tieši uz bērnu redzes attīstību stāsta Dr. Lūkina acu klīnikas dibinātājs un refraktīvais ķirurgs Dr. Fēlikss Lūkins.

Pie visa jaunā ir jāpierod.

Kā stāsta Dr. Fēlikss Lūkins: "Lai gan Latvijā nakts lēcas tiek praktizētas jau kopš 2007. gada, bet pasaulē pirmssākumi meklējami jau sešdesmitajos gados, kad mēs Dr. Lūkina acu klīnikā 2019. gadā uzsākām praktizēt nakts lēcas, daudziem bija pārsteigums, ka ir tādas īpašas lēcas, kas tiek lietotas tikai naktī, un uzlabo redzi tā, ka dienas laikā vairs nav nepieciešamas brilles vai dienas lēcas. Vēl lielāks pārsteigums parasti ir uzzinot, ka šāds korekcijas veids tiek rekomendēts tieši bērniem.

Pozitīvais ir tajā, ka tikko tiek izdzirdēts par mūsdienīgo metodi, tie, kuriem redzes jautājums ir aktuāls, ļoti ātri izsver nakts lēcu praktiskās un medicīniskās priekšrocības, un ir gatavi pārmaiņām.

Princips ir līdzīgs redzes lāzerkorekcijai, bet ar nakts lēcām skaidra redze tiek panākta bez ķirurģiskas iejaukšanās, un nakts lēcām nav vecuma ierobežojuma.

Pagājis jau vairāk nekā gads, kopš klīnikas jaunākais pacients jau sešu gadu vecumā sāka lietot nakts lēcas. Lieki piebilst, ka priecīgs ir gan jaunais censonis, gan vecāki."

Vai nakts laikā var izmainīt redzi? Jā, ar nakts lēcām var!

Nakts lēcas jeb ortokeratoloģija ir cietās kontaktlēcas, kas ir izgatavotas no speciāla materiāla ar īpaši augstu skābekļa caurlaidību, un ir paredzētas lietošanai naktī. Nakts laikā, kamēr cilvēks 6-8 stundas guļ, zem lēcas esošās asaras iedarbojas uz radzenes virsējo slāni (epitēliju), un no rīta pamostoties redzes asums ir uzlabojies.

Regulāri lietojot nakts lēcas, redzes asums saglabājas visas dienas garumā, un dienas laikā vairs nav nepieciešams lietot brilles vai kontaktlēcas.

Pirmā asociācija vienmēr ir praktiska – neatkarība no brillēm un kontaktlēcām, kas ir īpaši svarīga bērniem, jo gan briļļu, gan lēcu lietošana ikdienā bieži vien var sagādāt gan fizisku, gan emocionālu diskomfortu un nepatiku.

Vecāki tikmēr ir mierīgāki, jo zina, ka aktīvās dienas laikā ar bērnu redzi viss ir kārtībā, un nav jāsatraucas vai brilles tiek lietotas, vai tās tiek pareizi lietotas, netiek nejauši sabojātas, un vai lietojot dienas lēcas netiek pārkāpti kādi no daudziem pareizas lietošanas nosacījumiem.

Otrs, vēl svarīgāks iemesls nakts lēcu lietošanai, ir medicīnisks – tās var palēlināt vai apturēt tuvredzības progresu bērniem. Tas nozīmē, ka tiem bērniem, kam jau no mazotnes ir tuvredzība un brilles, nakts lēcas var palīdzēt izvairīties no redzes pasliktināšanās un no biezākiem briļļu stikliem nākotnē.

Progresa palēnināšana un apturēšanā nav garantēta, bet zinātniskajos pētījumos ortokeratoloģija uzrāda vislabākos rezultātus tuvredzības progresa palēnināšanā un apturēšanā. Tas ir saistīts ar kontaktlēcu regulāro iedarbību uz acs radzenes virsējo slāni – epitēliju, kas ilgtermiņā var palīdzēt kontrolēt bērnu acs ābola straujo augšanu. Šī iemesla dēļ nakts lēcas tiek arvien vairāk rekomendētas bērniem un sāk ieņemt arvien lielāku lomu mūsu ikdienā.

Par bērnu redzi un ieteikumi ikdienai.

Bērniem redzes pasliktināšanās visstraujāk progresē laikā, kad viņi sāk strauji augt, kā rezultātā pastiepjas jeb pārāk strauji izaug arī acs ābols. Kad acs izstiepjas, tad gaismas stari vairs nefokusē precīzi uz tīklenes, veidojot skaidru jeb asu attēlu, bet pirms tās, kā rezultātā redzes asums pasliktinās.

Arī ģenētikai ir nozīme, bet vēl lielu slogu bērnu acīm sagādā arī intensīva skatīšanās tuvumā, kas var veicināt acs stiepšanos. Bieži tas sakrīt ar skolas gaitu sākšanu, tādēļ ir jārūpējas, lai:

ikdienā grāmatas un tehnoloģijas būtu 30-40 cm attālumā no acīm,

lasīt vai rakstīt nedrīkst pusguļus un sliktā apgaismojumā,

acis ir regulāri (vismaz ik pēc 30 min.) jāatpūtina no skatīšanās tuvumā – var padarīt kaut ko, kur nav jākoncentrējas uz tuvumu (TV skatīšanās nebūs pareizā izvēle),

jāierobežo ekrāna lietošana bērniem – pirmsskolas vecuma bērniem ieteicams līdz stundai, bet no 6-7 gadu vecuma vidēji 1-3 stundas dienā vai nedaudz ilgāk, ievērojot regulārus pārtraukumus.

Jāatceras par laika pavadīšanu ārā! Bērniem ir ieteicams vismaz divas stundas dienā pavadīt ārā svaigā gaisā. Apjomīgos pētījumos ir pierādīts, ka tam ir labvēlīga ietekme arī uz bērnu redzes attīstību.

Kas der vienam, neder visiem.

Mēs visi esam dažādi, bet tie, kuriem no dabas nav dota izcila redze, agrāk vai vēlāk saskarsies ar briļļu vai lēcu radītajiem ierobežojumiem. Sliktu redzi nevar neņemt vērā vai aizmirst.

Ja pieaugušie tuvredzību, tālredzību un astigmātismu var ķirurģiski izlabot veicot redzes korekcijas operāciju, un ikdienā aizmirst par to radītiem ierobežojumiem, tad bērniem šādas iespējas nav. Atliek domāt, kādu redzes korekcijas veidu mēs izvēlamies šodien, un kāds iespaids tam būs uz mūsu jaunāko nākotni.

Acis un redze visiem ir unikālas, tādēļ lai noskaidrotu atbilstību nakts lēcām, ir jāveic atbilstoši izmeklējumi. Vairāk uzziniet acuklinika.lv vai sazinoties pa tālruni 67288180.