Uzlādē savu imunitāti ar vitamīnu kokteili

Pats labākais, ka katrs no mums pašlaik var izdarīt sava organisma labā, tas ir stiprināt imunitāti un rūpēties par savu psihoemocionālo veselību. Tas ir īpaši svarīgi, saskaroties ar stresa situāciju, kurā katrs no mums pašlaik dzīvo.

Lai retāk slimotu un saglabātu emocionālo stabilitāti, ir nepieciešams sekot līdzi rekomendācijām, kas ir zināmas pilnīgi visiem: pareizi un daudzveidīgi ēst, dzīvot aktīvu dzīvesveidu, atteikties no kaitīgiem ieradumiem, sekot līdzi savam stāvoklim, veikt visas nepieciešamās potes un neielaist hroniskas saslimšanas. Tajā pašā laikā par vislabāko atbalstu imūnai sistēmai var kļūt vitamīni un bioloģiski aktīvi uztura bagātinātāji. Kopā ar interneta veikalu "Dabas Lāse", mēs esam sagatavojuši jums dažus padomus par to, kā uzlabot imunitāti un samazināt stresa līmeni gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Rūpējamies par imunitāti

Lai kā mums negribētos to atzīt, bet lielākoties mēs par maz pievēršam uzmanību tam, ko ēdam. Ja jūs uzzinājāt šajā aprakstā sevi, tad steidzamies jūs nomierināt: tā, protams, nav nolemtība. Visus šos mikroelementus un vitamīnus, kurus jūs nesaņemat no ēšanas, var uzņemt ar uztura bagātinātāju palīdzību – jo īpaši, ja neaizmirst tos lietot.

Jūsu imūnā sistēma būs jums pateicīga, ja jūs "pabarosiet" to ar taukskābju kompleksu. To var izdarīt, lietojot uzturā pietiekami daudz valriekstu un mandeļu vai dažādas zivis – lasis, forele, tuncis. Taukskābes uzlabo sirdsdarbību un locītavu darbību, palīdz ādas un matu skaistumam, kā arī veicina normāla holesterīna līmeņa saglabāšanu. Ja jūs uztraucaties, ka nesaņemat ar uzturu pietiekami daudz šo elementu, tad ir vērts pievērst uzmanību vitamīnu kompleksam "Omega 3-6-9", kurš nodrošinās nepieciešamu un sabalansēto taukskābju līmeni.

Ja jūs zināt, ka mēdzat aizmirst dzert vitamīnus vai uztura bagātinātājus, tad varat palīdzēt savam organismam ar garšīgām zāļu tējām. Tās labvēlīgi ietekmē nervu sistēmu ne tikai ar savām fiziskajām īpašībām, bet arī ar patīkamu garšu un smaržu. Ne velti SPA salonos starp vai pēc procedūrām piedāvā zāļu tējas – tieši tās palīdzēs jums sasniegt pilnu relaksāciju. Un kopā ar stabilu nervu sistēmu, stiprina arī imunitāti. Divi vienā!

Mazinām stresu

Reizēm šķiet, ka ārsti ir sazvērējušies un sāka aizrautīgi atkārtot vienu un to pašu frāzi, ka visas slimības ir radušās no stresa. Pat ja tas tā ir, tad atbrīvoties no stresa pilnībā diez vai ir iespējams mūsu svārstīgajā pasaulē. Ārkārtas situācijās, kā tagad, trauksmes līmenis un stress sit augstu vilni pat visstabilākajiem un vismierīgākajiem cilvēkiem.

Tomēr, tā nav bezizeja. Ja stresu nevar noņemt vispār, to vismaz var samazināt. Labs miegs, pastaigas svaigā gaisā un meditācija ir lieliski veidi, kurus var kombinēt ar dažādiem uztura bagātinātājiem. Piemēram, "Triptofan – miera formula" palīdzēs jums samazināt trauksmes sajūtu un emocionālo spriedzi dienas laikā, bet naktī palīdzēs aizmigt un uzlabos miega kvalitāti. Ja stresa situācijās pirmkārt jūs zaudējat miegu, izmēģiniet šo preparātu – tas veicina serotonīna un melatonīna izstrādi organismā, un melatonīns atbild tieši par miegu, tā ilgumu un dziļumu.

Daudzi ģimenes ārsti, neirologi un psihiatri iesaka lietot magniju un B6 vitamīnus, lai veicinātu darbspēju un efektivitāti un lai samazinātu nervu uzbudināmību. Ja jums liekas, ka dienas laikā jums pēkšņi paliek vēsas rokas un kājas, notiek muskuļu spazmas, tad, iespējams, jūsu organismam pietrūkst tieši šo mikroelementu. "Mātere Forte un Magnijs B6" kļūs par jūsu palīgu, kad ir nepieciešams noņemt spriedzi, nervozitāti un aizkaitināmību. Un kurš gan tagad nav nervozs?!

Aizsargājam bērnus

Valstī izsludinātais ārkārtas stāvoklis ir vēl viens iemesls, lai rūpīgi vērotu savus bērnus un sekot viņu psihoemocionālam stāvoklim. Attālinātas mācības, nepietiekama fiziska slodze, mājās palikšana – tas viss bojā garastāvokli ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem jebkurā vecumā. Viņiem tieši tāpat vajag pielāgoties jaunajiem dzīves apstākļiem, kuros mēs visi tagad nokļuvām. Bērnu psihe ir vairāk labila, tādēļ daži uzskata, ka tas palīdz bērniem ātrāk adaptēties pārmaiņām. Citi atkal uzskata, ka tieši bērnu psihes labilitāte var novest pie problēmām, tai skaitā tas var ietekmēt fizisko stāvokli.

Lai atbalstītu augošo paaudzi un pasargātu to no saaukstēšanās un vīrusu saslimšanām, ir vērts piedāvāt bērniem košļājamās plāksnītes ar vitamīnu C. Multivitamīni "Baby formula" ar apelsīnu, zemeņu un vīnogu garšu ir ražoti no dabīgās sulas, tāpēc bērni ir gatavi ēst plāksnītes kā konfektes. Askorbīnskābe, kas ir pievienota plāksnītēm, sniedz imūnsistēmas stimulējošo efektu.

Ja jums liekas, ka jūsu bērnam ir liela iekšēja spriedze un viņam ir problēmas ar emocijām, var mēģināt dažādus sīrupus ar nomierinošu efektu, kas satur magniju un B grupas vitamīnus. Šie mikroelementi – labākais palīgs sarežģītā emocionālā situācijā, kad uzdevumi ne par ko netiek risināti, mājasdarbi kaitina, bet pastaigāties ar klases biedriem ne vienmēr izdodas.

