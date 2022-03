Vairāk nekā sejas liftings

Daudzas sievietes zina, ka hialuronskābe ir īpaši svarīga skaistumam. Tā ir ļoti populāra aktīvā viela, ko izmanto dažādos serumos, krēmos, maskās. Bet, tos lietojot tikai no ārpuses, hilauronskābe sasniedz tikai virspusējos ādas slāņus. Tāpēc ļoti svarīgi ir "pabarot" savu ādu arī no iekšpuses. "Skin Care TM Hyaluron Active" tablešu sastāvā ir ne tikai hiluronskābe un kolagēns, bet arī īpaši vērtīgais samteņu ziedu ekstrakts. Samtenēm ir pārsteidzošas īpašības – tās palīdz novērst hialuronskābes zudumus organismā. Katru dienu 1/3 hialuronskābes mūsu organismā dabiski noārdās, tādēļ ir ļoti svarīgi uzturēt tās nepieciešamo daudzumu asinīs. Tikai ar vienu tableti no rīta jūs "pabarosiet" savu ādu no iekšpuses.

Hialuronskābe šķidrā veidā

"Skin CareTM Hyaluron Shot" ir hialuronskābes dzēriens ar patīkamu smilstērkšķu garšu. Tas satur hialuronskābi, kolagēnu, smiltsērkšķu un samteņu ziedlapu ekstraktus un C vitamīnu. C vitamīns palīdz uzturēt normālu kolagēna ražošanu, kas nepieciešams normālai ādas darbībai, un palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīviem bojājumiem. Kolagēns ir svarīgas vairāku ādas audu, piemēram, saistaudu, tostarp elastīna, strukturāla sastāvdaļa, kas ietekmē ādas tvirtumu. Lietojiet tikai vienu dzērienu dienā.

"Skin Care TM Hyaluron Active" tablešu un "Skin CareTM Hyaluron Shot" sastāvā ir smiltsērkšķu ogu ekstrakts un C vitamīns. Smiltsērkšķu ogas bieži vien tiek sauktas par superproduktu. Tās satur ļoti daudz vērtīgu vielu to skaitā arī nepiesātinātās taukskābes kā arī īpaši reto omega 7, ko tradicionāli tiek izmanto kosmētikā, bet lai sasniegtu vēl labāku rezultātu to var lietot iekšēji.

Hialuronskābe un kolagēns jebkurai ādai

Pērciet tagad lielākajās aptiekās, internetaptiekās, kā arī ražotāja interneta veikalā:

www.newnordic.lv

vai pasūtiet pa tālruni 67113130

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.