Vēl vairāk kvalitatīva miega – 'Lonas' atver pirmo salonu Igaunijā

Guļamistabas preču tīkls "Lonas", kas teju 30 savas darbības gadu laikā ir ieguvis Lietuvas iedzīvotāju simpātijas, ir nopircis vienu no matraču, gultu un citu guļamistabas piederumu līderiem Igaunijā – "Dreamland". No šā brīža salons "Dreamland", kas atrodas tirdzniecības centrā "Ülemiste" (Tallinā), ir kļuvis par "Dreamland by Lonas", kurā pircēji var izvēlēties no iecienītākajiem "Dreamland" un "Lonas" izstrādājumiem, kuri jau ir pierādījuši savu vērtību tirgū.

"Dreamland" pircējiem Igaunijā durvis pirmo reizi vēra pirms teju pirms 19 gadiem, piedāvājot plašu guļamistabas mēbeļu, gultas veļas, mājas tekstila un aksesuāru klāstu. Savukārt "Lonas" savu darbību Lietuvā uzsāka pirms teju 30 gadiem, katru gadu strauji augot un piedāvājot aizvien jaunus, sadarbībā ar kineziterapeitiem un dizaineriem radītus matračus, gultas un guļamistabas piederumus. Ražotāja produktiem kļūstot aizvien populārākiem, 2018. gadā "Lonas" ienāca Latvijas, bet vēl pēc diviem gadiem – arī Igaunijas tirgū.

Personalizēta ražošana

Roku darbs un personalizēta ražošana – lūk, galvenās "Lonas" darbības metodes, nemainīgas teju trīs desmitgades. Rūpīgs roku darbs ir lielākā daļa no matraču ražošanas procesa. Attiecīgi vienlaikus tiek ražots tikai viens matracis. Ja klientam ir nestandarta izmēra gulta, ņemot vērā nepieciešamos izmērus, "Lonas" var izgatavot jebkādu matraci. Masu ražošanas vietā uzņēmums izvēlas individuālus pasūtījumus un tādējādi nodrošina saviem klientiem nepārspējamu kvalitāti.

"Tāpēc visiem, kuri apmeklēs jaunā koncepta "Dreamland by Lonas" salonu, varam garantēt produktus, kas ir kvalitatīvi, ilgtspējīgi un nekaitīgi dabai un cilvēka veselībai, bet mūsu ilggadējie konsultanti un speciālisti ievērojami atvieglos guļamistabas piederumu atlasi un personiski palīdzēs izvēlēties ikvienam klientam atbilstošākos risinājumus," stāsta "Lonas" vadītājs Doms Jakutis (Domas Jakutis). Visus "Dreamland by Lonas" salonā pieejamos matračus apmeklētājiem ir iespēja izmēģināt pašiem, savukārt iegādājoties matraci no "Triju krāsu kolekcijas," izmēģināt to mājās 30 dienas. Tie, kuri uz salonu dosies gultas meklējumos, varēs apskatīt ne tikai gultu modeļus, bet arī iepazīties ar visu audumu krāsu un rakstu paleti. Kad kārotais modelis būs atrasts, – to varēs pasūtīt ar piegādi uz mājām.

"Jau sen esam sapratuši, ka matracis var atklāt visas savas labākās īpašības tikai tad, ja tiek izmantots kopā ar pareizi izvēlētu gultu un restēm, tāpēc esam paplašinājuši savu sortimentu ar ideāli mūsu matračiem piemērotām gultām. Un beigās vēlējāmies radīt pilnīgu guļamistabas tēlu, tāpēc sortimentu papildinājām ar augstas kvalitātes guļamistabas tekstilu un piederumiem. Šādi radās zīmols "Lonas Home"," stāstu par uzņēmuma sortimentu pabeidz Doms Jakutis.

Ekoloģiski produkti un kvalitatīvs miegs

Iepakojot zīmola "Lonas Home" preces, esam atteikušies no plastmasas iepakojuma. Gultas veļas maisiņu šūšanai tiek otrreiz izmantoti nelieli atgriezumi. Šie maisiņi ir no tāda paša auduma kā gultas veļa. Tas ļauj klientiem uzreiz apskatīt un aptaustīt izstrādājuma materiālu. Pārējie "Lonas Home" produkti – spilveni un pārklāji – tiek pakoti īpaši tiem šūtos auduma iepakojumos.

"Ticam, ka ilgtspējības ideja sākas no tikko pamanāmām darbībām – rūpīgas partneru atlases, izejvielu izvēles, augstas tehnoloģiju un izstrādājumu kvalitātes, kas nodrošinātu produktu ilgtspējību, lai klients varētu priecāties par iegādāto izstrādājumu pēc iespējas ilgāk. Vienmēr izvērtējam izejvielu apstrādes apstākļus, pārstrādāto materiālu izmantošanas iespējas un tiecamies radīt uzņēmumā ilgtspējīgu kultūru," uzsver "Lonas" vadītājs Doms Jakutis.

"Dreamland by Lonas" apvieno visus miega komforta elementus, sākot no gultas un atbilstoša matrača līdz viegliem pārklājiem, mīkstiem spilveniem un nevainojamas kvalitātes gultas veļai un piederumiem. Atjaunotie "Lonas" saloni apmeklētājiem piedāvā plašu matraču, gultu, gultasveļas un citu guļamistabas piederumu sortimentu, kuru veido izstrādājumi no ražotājiem, kuru veiksmīgā darba pieredze skaitāma desmitgadēs. Šo produktu ērtumu un noderīgumu veselībai garantē ne tikai rūpīgs roku darbs, bet arī profesionālu kineziterapeitu ieteikumi. "Ar komfortablu miegu saprotam harmonisku kopumu. Ticam, ka atjaunotajos "Dreamland by Lonas" salonos apmeklētāji atradīs vēl vairāk komforta, mājīguma, kā arī preces kvalitatīvam miegam no pirmajām rokām," saka "Lonas" vadītājs Doms Jakutis.