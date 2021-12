Veselīgs uzturs izcilai redzei: komentē oftalmologs

Daži redzes traucējumi ir iedzimti, bet citi ir tieši atkarīgi no mūsu dzīvesveida, kā arī no tā, kādus produktus lietojam uzturā. Katrs no mums var parūpēties par acu veselības profilaksi. Latvijas kulinārijas eksperte un blogere Anna Panna nesen veica redzes lāzerkorekciju Dr. Solomatina Acu centrā, un tagad viņai ir lieliska redze. Lai saglabātu redzi, viņa sāka pievērst lielāku uzmanību savam uzturam un pat izveidoja īpašu ēdienkarti, ar kuru viņa dalās savā blogā. Vai sabalansēts uzturs ir tik svarīgs mūsu redzei – komentē oftalmologs-ķirurgs Maksims Solomatins.

Cilvēku, kuri rūpējas par savu redzi, uzturam jābūt sabalansētam, daudzveidīgam un bagātinātam ar vitamīniem un minerālvielām. Svarīgi, lai uztura pamatā būtu svaigi dārzeņi, augļi un zivis. Bet kam ir galvenā loma?

Antioksidanti

"Gadu gaitā mūsu tīklene jeb filmiņa, ja salīdzinām aci ar fotoaparātu, noveco. Tīklenei ir nepieciešams intensīvs vielmaiņas process. Vielmaiņas procesu uzlabošanā svarīga loma ir antioksidantiem. Vērtīgs antioksidantu avots ir mellenes," saka Maksims Solomatins, Dr. Solomatina Acu centra oftalmologs.

Kulinārijas eksperte Anna Panna iesaka mellenes izmantot nevis svaigā veidā, bet gan kā daļu no salīdzinoši viegli pagatavojama pudiņa. Deserta galvenās sastāvdaļas ir čia sēklas, mellenes un mandeļu piens. Anna video parāda visu pudiņa tapšanas procesu:

Anna Panna skolas gados saskārās ar sliktas redzes problēmu. Ilgus gadus neskaidra redze sagādāja viņai daudz neērtību – brilles traucēja ierastākajās ikdienas aktivitātēs: sportojot, gatavojot ēst, valkājot masku, kā arī citās ikdienas darbībās.

Annai bija jāatsakās no kontaktlēcām, jo viņai radās diskomforta sajūta acīs, tāpēc pēc lielām pārdomām viņa nolēma veikt operāciju un ieradās Dr. Solomatina Acu centrā. Blogere pārvarēja bailes no lāzerprocedūras, un šobrīd viņai īpaši svarīgi ir saglabāt izcilu redzi, ko viņa ieguva, pateicoties redzes lāzerkorekcijai.

Luteīns

"Strādājot ar datoru vai lasot grāmatas, mēs ļoti intensīvi izmantojam redzes pigmentu. Luteīns ir ļoti svarīga redzes pigmenta sastāvdaļa. Tādēļ mēs rekomendējam uzturā lietot produktus, kas bagāti ar luteīnu, lai ātrāk atjaunotu acis pēc noslogotas darba dienas. Viens no šādiem produktiem ir spināti, jo tie ir rekordisti attiecībā uz luteīna koncentrāciju. Lietojot šos produktus savā uzturā, jūs iegūsiet veselas acis," skaidro Maksims Solomatins.

Kā apmierināt organisma vajadzību pēc luteīna? Kulināre Anna Panna pagatavojusi koši zaļo salātu recepti, kas atsvaidzinās ierasto ēdienkarti jebkurā gadalaikā. Kopā ar Annu varat pagatavot salātus ar spinātiem, avokado, brokoļiem un zaļajām pupiņām:

Anna ilgu laiku neuzdrošinājās konsultēties ar oftalmologu par operāciju, taču tiklīdz nokļuva Dr. Solomatina Acu centra ārsta pieredzējušās rokās, tā saprata, ka baidās no mītiem, kuri pastāv internetā. Blogerei tika detalizēti pastāstīts par operācijas gaitu, procedūras nesāpīgumu un vieglo atveseļošanās periodu. Pēc tam Anna pieņēma lēmumu. Pavisam drīz viņai tika veikta divu stundu padziļināta redzes pārbaude, kā arī noteiktajā laikā viņa devās uz redzes lāzerkorekciju.

"Pirms operācijas jutu patīkamu uztraukumu. Uzzināju, ka operāciju zālē pavadītais laiks būs aptuveni astoņas minūtes – nav laika nobīties! Ārsti ļoti labi par visu informēja – ko viņi dara, kas notiek, kādas būs sajūtas, tāpēc ne mirkli nebija īpašu baiļu vai neizpratnes par notiekošo. Dr. Solomatina Acu centrā ir visaugstākais profesionalitātes līmenis. Es jutos droši," Anna dalās ar emocijām.

Dažu stundu laikā pēc operācijas Anna saprata, ka var redzēt to, ko vēl nekad nebija redzējusi: televīzijas šķīvi uz tālumā esošās mājas un citas lietas un faktūras. Nākamajā rītā, tikko atvērusi acis, sieviete varēja ieraudzīt katru sīkumu savā istabā un ārpus tās. Viņa varēja droši vadīt automobili, tālumā redzēt ceļazīmes, vadus un citas detaļas, kuras iepriekš bija grūti saskatīt pat ar brillēm.

Un pat ņemot vērā to, ka redzes lāzerkorekcija bija ātra un vienkārša, tagad Anna vēl uzmanīgāk izturas pret savu veselību, lai saglabātu izcilu redzi.

Omega 3

"Arvien vairāk saskaramies ar to, ka viss notiek mājās – darbs mājās, studijas mājās, mācības mājās, bet mūsu labākie draugi pēdējā gada laikā ir dators, planšete un telefons. Arvien biežāk pacienti nāk ar sūdzībām par sausām acīm un kā ar to cīnīties. Visiem ir zināms, ka pieejami mitrinoši pilieni, piemēram, mākslīgās asaras. Ne katrs zina, ka palīdz arī uzturs.

Zivis ir vērtīgs Omega 3 taukskābju avots, kas ir vērtīga sastāvdaļa cīņā ar sausas acs sindromu. Tas būtiski uzlabo asaru dziedzeru funkciju. Rezultātā uzlabojas mūsu dabiskās asaras. Tādēļ domājiet par savu dzīvesveidu un garšīgu uzturu un esiet veseli!" secina oftalmologs Maksims Solomatins.

Sarkano zivju lietošana uzturā palīdz papildināt Omega 3 krājumus organismā. Kulināre Anna Panna iesaka izmēģināt savu iecienītāko ēdienu no laša – tartaru. Šo veselīgo un ļoti vienkāršo ēdienu iespējams pagatavot 10-15 minūtēs – sastāvdaļas pat nav jākarsē. Anna stāsta un rāda, kā ar laša tartaru iepriecināt sevi un savus mīļos:

Pēc redzes lāzerkorekcijas Dr. Solomatina Acu centrā Anna Panna ilgu laiku bija pārsteigta, cik brīnišķīga ir brīvība no brillēm. Paverot ceļu uz izcilu redzi, Anna pārliecinoši saka, ka bailēm un satraukumam pirms operācijas nav pamata.

"Tā ir brīnišķīga sajūta, kad pēc operācijas visu redzi. Es esmu ļoti gandarīta par rezultātu! Neatlieciet to uz 10 gadiem, kā to darīju es. Galvenais ir ierasties pie ārsta uz vizīti, kuras laikā viņš atbildēs uz visiem jautājumiem un kliedēs šaubas. Iespējas uzlabot redzi ir patiesi fantastiskas!" smaidot atzīst Anna.

