Videonovērošanas sistēmu inovācijas: kas jāņem vērā un ko vērtīgi zināt

Mūsdienās videonovērošana tiek izmantota dažādiem mērķiem, un pēdējos gados ne tikai ievērojami augusi tās popularitāte un pieejamība, bet arī radīti dažādi tehniskie jauninājumi un uzlabojumi, kas būtiski ietekmējuši videonovērošanas kvalitāti un efektivitāti. Kas jāņem vērā, izvēloties videonovērošanas sistēmu, un kādam nolūkam tā vispār nepieciešama?

Daudzi uzskata, ka videonovērošana paredzēta tikai īpašuma uzraudzīšanai un pārkāpumu fiksēšanai, lai laicīgi novērstu ielaušanos vai ziņotu par to atbildīgajām iestādēm. Taču tā var būt arī labs palīginstruments biznesā. Piemēram, termālās kameras spēj brīdināt par ugunsgrēku, iekārtu pārkaršanu un dažādiem bojājumiem. Savukārt veikalos var noderēt cilvēku skaitīšanas funkcija.

"Hikvision" ir pasaulē lielākais videonovērošanas un drošības sistēmu risinājumu ražotājs, kas tika dibināts 2001. gadā un joprojām ieņem līdera pozīciju globālajā drošības sistēmu tirgū videonovērošanas kategorijā. Uzņēmums piedāvā inovatīvus videonovērošanas produktus, kā arī ierakstīšanas un apstrādes programmu tehnisko nodrošinājumu. "Hikvision" piedāvā daudzus un dažādus kompleksos risinājumus – videonovērošanas sistēmas, video sienas, piekļuves kontroles risinājumus, domofonus, drošības signalizācijas sistēmas u. c. Uzņēmums popularizē tradicionālās audio un video kodēšanas, apstrādes un datu glabāšanas tehnoloģijas, kā arī inovatīvus risinājumus, piemēram, "mākoņdatošanu", "big data" un "deep learning" (dziļā mācīšanās).

Uzņēmuma oficiālais pārstāvis Latvijā ir SIA "BK Latvia", kas piedāvā drošības risinājumus mazumtirdzniecībā, loģistikā, satiksmē, pilsētvidē, bankām, izglītības iestādēm, slimnīcām, ostām, lidostām un citām infrastruktūrām. Uzņēmumā strādā jomas profesionāļi, kuri pēc klientu vēlmēm piemeklēs atbilstošākās iekārtas katram scenārijam un individuālajām vajadzībām, kā arī sniegs nepieciešamās konsultācijas. Lai atrastu vislabākos risinājumus, būtiski vispirms saprast, kādam nolūkam videonovērošana ir nepieciešama un kādas ir sistēmas vēlamās funkcijas.

"Prasības un nolūki mēdz būt ļoti dažādi – vienkārša arhīva veidošana, novērošana pie kases aparāta, cilvēku skaitīšana, preventīva apsardze teritorijā un daudzi citi iemesli. Fiziskām personām noteikumi saistībā ar videonovērošanu ir vienkāršoti, bet tomēr likums ir jāpārzina. Piemēram, ja kameras redzeslaukā nonāk arī kaimiņu teritorija, ieraksta veidošana ir jāsaskaņo ar kaimiņu. Savukārt juridiskām personām jāizveido iekšējā dokumentācija par to, kurš ir atbildīgs par novērošanas arhīvu, kuram tam ir pieeja un piekļuve reģistratoram, lai arhīvu apskatītos. Prasības mainās, tāpēc, uzstādot videonovērošanu, ieteicams uzzināt jaunākās rekomendācijas Datu valsts inspekcijas (DVI) mājaslapā. Galvenais ir saprast, kādam nolūkam novērošana tiek veikta – pircēju drošībai, noziedzīgu nodarījumu atklāšanai un tā tālāk. Arī arhīva uzglabāšanas ilgumam jābūt argumentētam un likumiski pamatotam. DVI mājaslapā iespējams iepazīties ar visām šīm niansēm," stāsta "BK Latvia" produktu menedžeris Deniss Krasovskis.

Kā skaidro uzņēmuma pārstāvis, pēdējos gados ievērojami audzis drošības sistēmu tirgus kopumā. Tirdzniecībā parādījušās jaunas – labākas un arī cenas ziņā draudzīgākas – sistēmas. "Šobrīd, salīdzinot ar to, kas bija pieejams pirms pieciem gadiem, tās ir pavisam citas tehnoloģijas un risinājumi. Agrāk bija sarežģīti risinājumi. Lai tos uzstādītu, bija nepieciešama profesionāļu palīdzība, bet šobrīd ir arī drošības sistēmu iekārtas, kuras lietotājs var uzstādīt, pats tās konfigurējot," stāsta jomas pārzinātājs.

"Hikvision" tehnoloģijas, kuras noteikti vērts izcelt, ir "ColorVu" un "AcuSense". "ColorVu" nodrošina krāsainu un ļoti detalizētu attēlu pat tumsā, tādējādi ļaujot fiksēt pārkāpumus arī vāja apgaismojuma vai nakts aizsegā. Krāsainais attēls sniedz iespēju redzēt dažādas detaļas un nianses, kas ievērojami palīdz ne tikai pašam lietotājam, bet arī policijas darbiniekiem noziedzīgu nodarījumu gadījumā," stāsta Deniss

Savukārt "AcuSense" tehnoloģija nodrošina tikai reālās trauksmes paziņojumus – tā atpazīst trauksmes izraisītājus, ātri reaģē uz perimetra pārkāpumiem un precīzi nosaka, kas ir nonācis kameras redzeslokā. "AcuSense" tehnoloģija balstās uz "deep learning" algoritmu. Tā var izcelt un atpazīt cilvēka ķermeni un transportlīdzekļus no liela citu objektu skaita. Tā ne tikai var noteikt cilvēka vai transportlīdzekļa parādīšanos atzīmētajā teritorijā, bet arī spēj filtrēt viltus trauksmes izraisītājus un ļauj būtiski samazinās viltus trauksmes paziņojumus. Jānorāda, ka "deep learning" gatavie algoritmi un ierīces spēj noteikt dažādas nianses, piemēram, sekot līdzi tam, vai būvlaukumā tiek nēsātas ķiveres, kā arī atpazīt agresīvu uzvedību un kautiņus.

"Tas ir viltus trauksmju filtrs, kas ļauj veikt dažādas darbības. Piemēram, atpazīt cilvēkus un mašīnas. Klasiskā kamera sūtīs trauksmi par attēla izmaiņām, kas var būt jebkas – lietus, sniegs, kaķi, suņi, zāle, zari – viss, kas attēlā mainās, tiek uzskatīts par trauksmi. "AcuSense" atpazīšanas tehnoloģija palīdz šīs viltus trauksmes novērst un samazināt par 99%. Tehnoloģija ļauj ievērojami samazināt arī arhīva lielumu un prasības. "AcuSense" tehnoloģiju var arī papildināt ar, piemēram, gaismas stroboskopu vai iebūvējamu skaļruni, kas ļauj atskaņot sirēnu vai iepriekš ierunātu audio paziņojumu," skaidro videonovērošanas sistēmu eksperts.

"Hikvision" piedāvā arī bezmaksas lietotni, kurā visas sistēmas iespējams apvienot, pārvaldīt, kā arī konfigurēt iekārtas no viedtālruņa vai datora. Lai to darītu, vairs nav nepieciešams izmantot interneta pieslēgumu ar statisku IP adresi, kā tas bija agrāk.

"Visas "Hikvision" iekārtas iespējams apvienot vienā ekosistēmā. Namruņi, signalizācijas sistēmas, videonovērošana – to visu var apvienot vienā lietotnē, lai nebūtu jāuzstāda, piemēram, piecas dažādas. Ir viens lietotājs, kurš var pārraudzīt piekļuves tiesības un sniegt tās, piemēram, tuviniekiem vai kolēģiem. Lietotne nav sarežģīta, un iekārtas tai var piesaistīt, vienkārši skenējot QR kodu," par lietotni stāsta uzņēmuma pārstāvis.

Jānorāda arī, ka visiem "Hikvision" produktiem ir trīs gadu garantija, kā arī tepat Latvijā no oficiālā pārstāvja iespējams saņemt tehnisko atbalstu un konsultācijas, ja tādas nepieciešamas, jo pirms drošības iekārtu iegādes ieteicams iegūt pēc iespējas plašāku informāciju gan par pašām iekārtām, gan to uzstādīšanu un lietošanu. Ļoti būtiska ir ierīču funkciju izpēte un piemērota aprīkojuma izvēle. Tāpat arī svarīgi padomāt par atbilstošu komunikāciju ierīkošanu drošības sistēmām. "BK Latvia" piedāvā arī dažādus vebinārus, kas ļauj plašāk izzināt videonovērošanas un drošības sistēmas un to darbību. Plašāka informācija atrodama "Hikvision Latvia" mājaslapā un arī "Facebook" lapā.