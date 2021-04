Viņas neticēja, bet pamēģināja. Trīs patiesi stāsti, kā viegli notievēt līdz vasarai

Vēl nesen Aija Balcere, Antra Ķestere un Kintija Jundze sevi pieskatīja pie tās trešdaļas Latvijas sieviešu, kas cieš no liekā svara. Tad viņas pieņēma izaicinājumu izmēģināt Latvijā populārāko svara zaudēšanas programmu, un paskatieties uz viņām tagad! Noslēpums, kas palīdzēs tev ātri un viegli tikt pie sapņu auguma līdz vasarai, ir atklāts. Lasi tālāk!

Par iepriekšējo tievēšanas pieredzi

Aija: Esmu izmēģinājusi vairākas diētas un apmeklējusi arī sporta zāli, tomēr visi šie mēģinājumi notievēt beidzās ar sakāvi. Pat, ja izdevās svaru zaudēt, tas ātri vien atgriezās dubultā un es ieslīgu vēl dziļākos kompleksos. Pēc tik daudzām neveiksmēm bija grūti saņemties un noticēt, ka jebkad atradīšu veidu, kā notievēt.

Antra: Svarā pieņēmos uzreiz pēc bērna piedzimšanas. Desmit (!!!) mēnešus ar lieko svaru cīnījos sporta klubā, bet vienlaikus turpināju nepareizi ēst, tāpēc neko daudz nenometu. Drīzāk sanāca vairāk tāda kā sevis mocīšana.

Kintija: Esmu mēģinājusi visu pēc kārtas – sākot ar neēšanu pēc sešiem vakarā un porciju samazināšanu, beidzot ar fāžu diētu un intensīvu mocīšanos sporta zālē vairāku gadu garumā. Esmu izturējusi pat Dikāna diētas pirmo posmu un notriekusi kaudzi naudas par brīnumtabletītēm un pulverīšiem. No tā visa rezultāts nulle.

Par lēmumu, ka jātiek vaļā no liekā svara uz visiem laikiem

Aija: Mans svars sasniedza 104 kilogramu atzīmi un es jutos briesmīgi. Veikalā jau sen vairs nevarēju nopirkt normālu apģērbu un es – jauna meitene – biju spiesta izvēlēties drēbes no plaukta "korpulentām dāmām". Katru reizi mans gājiens uz veikalu beidzās ar sabojātu garstāvokli un milzu kompleksiem par savu izskatu un augumu. Man bija tas jāmaina, pretējā gadījumā es sāktu sevi ienīst.

Antra: Ir baisi skatīties uz līdzcilvēkiem, kuri slimo ar vēzi un dažādām asinsvadu slimībām. Gribot negribot bija jāsāk domāt par risinājumu, lai nenonāku līdz kam tādam.

Šogad nosvinēju savu 40 gadu dzimšanas dienu, un līdz tam vēlējos nomest visu lieko un sakārtot savu ēdienkarti. Es vēlējos būt vesela un skaista!

Kintija: Skapis vai plīst no skaistām kleitām un svārkiem, kas vairs neder. Katru reizi, atverot skapi, izplūdu asarās, jo, gadiem ejot, es kļuvu tikai lielāka, Lai gan doma, ka reiz man kāds no šiem apģērbiem derēs likās kā sapnis, nolēmu mēģināt vēl pēdējo reizi.

Par to, kāpēc tik daudzi izvēlas Stokholmas diētu

Antra: Par Stokholmas diētu daudz lasīju internetā, kur cilvēki atklāj savus veiksmes stāstus par to, kā viņiem izdevies nomest svaru un tas nenāk atpakaļ. Pašai uzreiz pieteikties bija mazliet bail, jo domāju, ka būs jādzīvo badā. Tomēr vīramāte iesdrošināja, jo stāstīja par vairākiem sev zināmiem cilvēkiem, kuri ar Stokholmas diētu veiksmīgi notievējuši un vēl lielījuši receptes, ko ēduši. Nolēmu pamēģināt.

Kintija: Par Stokholmas diētu runā gan internetā, gan cilvēki apkārt. Es pati arī vairākas reizes biju sākusi pildīt pieteikšanās testu, bet līdz galam nekad neaizgāju, jo likās, ka atkal būs jāmocās kā iepriekšējās diētās. Vienu dienu ciemos atbrauca māsa un stāstīja, ka viņas paziņa ar vīru ievēro Stokholmas diētu un ir paēduši. Joka pēc pieteicos.

Aija: Internetā regulāri "uzskrēju" intervijām ar Stokholmas diētas programmas lietotājiem. Bija grūti noticēt, ka tik īsā laikā iespējami tik iespaidīgi un paliekoši rezultāti. Tā kā biju jau uz bezcerības robežas un piedāvājums bija ļoti izdevīgs, nolēmu pamēģināt. Sliktāk jau tāpat nekļūtu.

"StockholmDiet.com" – veselīgs, personalizēts uztura plāns un skaists augums līdz vasarai

Tas ir vieglāk, nekā tu iedomājies!

Aija: Izbaudīju, ka par visu ir padomāts manā vietā. Patīkami pārsteidza, ka diētas piedāvātais ēdiens bija garšīgs un sātīgs. Jau pirmās dienas vakarā secināju, ka ir zaudēts kilograms. Tas deva lielu ticību, ka esmu uz pareizā ceļa. Jau nedēļas beigās varēju veikt atzīmi par septiņiem (pati biju šokā) zaudētiem kilogramiem. Mēneša laikā es zaudēju 16 kilogramus, un vairs nebija neviena cilvēka, kurš manas izmaiņas nebūtu pamanījis. Mans izskats bija tā uzlabojies, ka komplimenti bija aumaļām un es jutu, kā ceļas mana pašapziņa. Beidzot veikalā varēju sākt izvēlēties apģērbu, kas man patīk, nevis tikai der. Varēju atļauties sāk izvēlēties apspīlētas kleitas un svārkus, jo vairs nebija jākaunās no liekajiem tauciņiem. Kopumā es ar Stokholmas diētu zaudēju 27 kilogramus un tas manu dzīvi ir izmainījis par 360 grādiem! Pati ar sevi ļoti lepojos, bet bez profesionālas palīdzības, kuru man sniedza mans Stokholmas diētas uztura speciālists un komanda kopumā, tas nebūtu iespējams!

Antra: Nebija pagājusi pat nedēļa, kad iegāju kafejnīcā un sapratu, ka man vairs nekārojas nekas neveselīgs un trekns. Biju zaudējusi četrus kilogramus un tad pa īstam noticēju , ka šī metode strādā. Tālāk tievēšanu jau uztvēru kā interesantu piedzīvojumu un ar nepacietību gaidīju katru nākamo plānu. Tagad kopumā esmu nometusi 23 kg liekā svara. Joprojām nespēju noticēt, ka vēl pavisam nesen biju tik smaga! Paldies Stokholmas diētai arī par saldāku miegu un skaistāku sejas ādu, nemaz nerunājot par to, ko redzu spogulī.

Kintija: Es biju pārsteigta, ka veselīgs ēdiens var garšot tik labi! Arī produkti, kuri man negaršo, Stokholmas diētas receptēs bija pat ļoti baudāmi. Es biju pieradusi ēst daudz, bet šajā diētā visbiežāk visu porciju nemaz nevarēju apēst. Bija piedāvātas arī uzkodas starp ēdienreizēm, bet tās man nemaz neprasījās. Patika arī iespēja sazināties ar savu uztura speciālistu brīžos, kad man kaut kas no piedāvātā negaršoja vai nebija "pa rokai". Lielākais no plusiem ir konkrētais plāns ar receptēm, ko man jāēd brokastīs, pusdienās un vakariņās. Ja būtu jādomā pašai, cik un ko ēst, man tas būtu par grūtu. Pirmo svara zudumu uz svariem redzēju jau pirmajā dienā, bet uzskatāmi to, ka esmu kļuvusi tievāka, varēja redzēt pēc nedēļas, kad biju zaudējusi piecus kilogramus. Tagad manas pārmaiņas redz visi, jo kā nekā zaudēti 28 kilogrami un apģērba izmērs samazinājies uz pusi – no 16. izmēra uz 8.! Tagad man zvana, raksta un uz ielas izsaka komplimetus pat nepazīstami cilvēki. Paziņas, kuri ilgāku laiku mani nav redzējuši, uz ielas vispār nepazīst! Beidzot es varu pirkt jebkuru tērpu, kas man patīk, nav vairs ko slēpt. Bet ar ko lepoties – gan (smejas)! Es beidzot mīlu savu atspulgu spogulī un ar lielāko prieku fotogrāfējos.

Antra: Stokholmas diēta ir ļoti veselīga un efektīva! To ievējot, neko nevar sabojāt, bet tieši otrādi, uzlabot veselību un izskatu. Nav ko baidīties un meklēt attaisnojumus. Ja negribi mocīties un badoties, tad noteikti iesaku Stokholmas diētu. Galvenais neatliec un reģistrējies programmai tieši tagad!

Kintija: Godīgi – vai jūs mīliet sevi ar lieko svaru? Es nemīlēju un gandrīz samierinājos ar to! Nekādā gadījumā nepieņemiet faktu, ka esiet apvēlies un tur neko nevar darīt. Jums nav ar to jāsamierinās!

Aija: Arī es sākotnēji neticēju, ka tas ir iespējams, bet tagad, paskatoties uz savām vecajām bildēm, gribas skaļi jo skaļi kliegt visiem, ka tas ir iespējams. Mēs visu laiku atrodam attaisnojumus, kāpēc tas liekais svars ir, bet patiesībā attaisnojuma tam nav, jo, re – šeit pat ir metode, kas izdarīs tā, ka liekā svara vairs nebūs. Es metu izaicinājumu tev un saku, pamēģini tagad! Tas būs mirklis, un tu attapsies tik skaists kā nekad.

