Aizdomās par seifa nozagšanu no benzīntanka policisti notver personu grupu

Otrdienas rītā Babītes pagastā no degvielas uzpildes stacijas termināla noziedzīgs grupējums nozadzis naudas seifu un pametis notikuma vietu. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes likumsargi sadarbībā ar kolēģiem no ceļu policijas šīs personas pa karstām pēdām izdevies aizturēt netālu no nozieguma vietas, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā, norādot, ka aizturētie tiek turēti aizdomās par vēl aptuveni desmit šogad izdarītām līdzīgām seifu zādzībām no benzīntankiem un automazgātuvēm.

8. aprīlī pulksten 4.45 Babītes novada Babītes pagastā kāda personu grupa degvielas uzpildes stacijā uzlauzusi norēķinu terminālu un nozagusi naudas seifu, pēc kā ar automašīnu pametusi notikuma vietu. Tobrīd Valsts policija jau bija saņēmusi informāciju par noziegumu un policisti devušies zagļu grupai pa pēdām. Ņemot vērā, ka šī noziedzīgā grupa pārvietojusies ar automašīnu, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 4. nodaļas policisti aizturēšanā piesaistījuši kolēģus no ceļu policijas.

Pamanot tuvojošās policijas automašīnas, iespējamie noziedznieki sākuši bēgšanu un pa logu izmetuši nozagto seifu. Policisti ātri reaģējuši un drīz vien netālu no nozieguma vietas automašīna apturēta bez šaujamieroču pielietošanas.

Automašīnā atradušās trīs personas – 1984. gadā un 1979. gadā dzimuši vīrieši un 1983. gadā dzimusi sieviete. Visas aizturētās personas jau iepriekš sodītas par dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem – par mantiskiem noziegumiem, narkotiku lietošanu, turklāt viens no aizturētajiem vīriešiem arī par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta 3. daļas – par zādzību, ja tā izdarīta no glabātavas. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Pēc procesuālo darbību veikšanas aizturētās personas tiks nogādātas izolatorā.