Aizturēts par slepkavību 'Alfas' rajonā meklētais vīrietis; motīvs – sadzīvisks konflikts

Valsts policijas (VP) likumsargi trešdienas rītā ir aizturējuši vīrieti, kurš otrdienas, 12. aprīļa, vakarā mežā Rīgā, Stāmerienas ielā, nošāva kādu vīrieti, bet vēl vienu ievainoja. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka noziegums izdarīts sadzīviska konflikta laikā, kas izcēlies starp aizdomās turēto un četru vīriešu kompāniju, portāls "Delfi" uzzināja VP.

Četrotne, tostarp bojāgājušais un ievainotais, ar aizdomās turēto iepriekš nav bijuši pazīstami. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess un šobrīd turpinās darbs ar aizturēto.

"Delfi" jau vēstīja, ka otrdien pirms pulksten 19.30 VP saņēma informāciju, ka Rīgā, Stāmerienas ielā, mežā netālu no tirdzniecības centra "Alfa" ir nošauta viena persona, bet vēl viena – ievainota. Iespējamā vainīgā persona notikuma vietu bija pametusi. VP nekavējoties izsludināja plānu "Slazdi". Tika iegūti attēli ar aizdomās turēto vīrieti un tie izplatīti sabiedrībai personas atpazīšanai.

Pateicoties iedzīvotāju sniegtajai informācijai, divu stundu laikā tika noskaidrota vīrieša identitāte un uzsākts darbs viņam piekritīgajās adresēs. Ap pulksten 6 no rīta VP Speciālo uzdevumu bataljona policisti un kriminālpolicisti vīrieti aizturēja.

Aizturētais ir dzimis 1967. gadā un iepriekš nav sodīts.

Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka starp vīriešu četrotni, kas tobrīd staigājusi pa mežu, un starp aizdomās turēto izcēlies sadzīviska rakstura konflikts. Tā laikā viņš ar sev līdzi paņemto nereģistrēto ieroci nošāvis vienu no vīriešiem. Pašreizējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viņš šāvis arī uz pārējiem vīriešiem, taču viņi no notikuma vietas aizbēguši. Vienam no konfliktā iesaistītajiem vīriešiem iešauts plecā. Ārstniecības iestādē viņam sniegta medicīniskā palīdzība un viņš no tās jau izrakstīts.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 118. panta 2. punkta un 15. panta 4. daļas – par divu vai vairāk personu slepkavības mēģinājumu. Par šādu noziegumu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no 15 līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.