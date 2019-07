Ātrumpārkāpējs piedāvā policistiem 20 eiro kukuli

Valsts policija Vestienas ielā Rīgā aizturējusi ātrumpārkāpēju, kurš piedāvājis policistiem 20 eiro kukuli, lai izvairītos no soda.

Pirmdienas agrā rītā Vestienas ielā Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki, veicot satiksmes uzraudzību ar netrafarēto policijas automašīnu "Subaru", fiksēja kādu pretī braucošu "Škoda" markas automašīnu, kuras vadītājs pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu.

Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 50 kilometri stundā, šis transportlīdzeklis braucis ar 87 kilometriem stundā.

Apturot transportlīdzekli, uz likumsarga aicinājumu uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, vadītājs no krekla kabatas izvilka divdesmit eiro banknoti un ielika to starp transportlīdzekļa vadītāja apliecību un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, tos sniedzot policistam un tieši norādot naudas sniegšanas mērķi. Proti, autovadītājs, 1958. gadā dzimis vīrietis, mēģināja atrunāties, ka ļoti steidzies, tādēļ, cerībā izvairīties no soda, deva kukuli.

Par minēto faktu pret autovadītāju tika uzsākts kriminālprocess par kukuļdošanu, kā arī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā apdzīvotā vietā.