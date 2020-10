Bauze-Krastiņš atmaksājis valstij nodarītos zaudējumus 12,6 tūkstošu eiro apmērā

Bijušais Garkalnes novada mērs Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš (LZS) ir atmaksājis valstij nodarītos zaudējumus 12 673,62 eiro apmērā, kas nodarīti prettiesiski sev apstiprinot piemaksas pie mēnešalgas, portāls "Delfi" noskaidroja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Korupcijas apkarotāji skaidroja, ka Bauze-Krastiņš prettiesiski sev apstiprināja piemaksas 50% apmērā no mēnešalgas vairāk nekā gadu ilgā periodā – no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. oktobrim. Lēmums par soda pieņemšanu tika pieņemts 2017. gadā, taču šogad augustā Administratīvā apgabaltiesa to atstāja spēkā.

Birojā atzīmēja, ka amatpersonām aizliegts sagatavot vai izdot administratīvos aktus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona ir personiski vai mantiski ieinteresēta, tostarp vienpersoniski lemt par piemaksas piešķiršanu sev. Lai izvairītos no interešu konflikta un novērstu riskus nepamatotam valsts budžeta izlietojumam, lēmumi par piemaksu vai prēmiju piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājam ir jāpieņem citai, augstākstāvošai amatpersonai vai koleģiālai institūcijai, piemēram, domes deputātiem.

Tāpat KNAB atgādināja, ka pašvaldības domes priekšsēdētājam piešķirtās piemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt 30% no mēnešalgas, kas pastiprina bijušā Garkalnes novada domes priekšsēdētāja prettiesisko rīcību.

KNAB norādīja, ka spriedums nav pārsūdzams un bijušais Garkalnes novada domes priekšsēdētājs šī gada 13. augustā ir atlīdzinājis valstij radītos zaudējumus 12 763,62 eiro apmērā, veicot iemaksu Valsts kases kontā.

Bauze-Krastiņš Garkalnes mēra amatu ieņēma no 2010. gada līdz 2020. gada janvāra beigām, kad pats atkāpās. Savu atkāpšanos viņš saistīja ar veselības problēmām.