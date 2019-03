'Delfi' skaidro: Kad atrasts var pārtapt par zagtu?

Kas notiek ar godīgo atradēju

Vienlaikus nav arī tā, ka atradējs, atdodot mantu, paliek pilnīgi bešā. Proti, Civillikums regulē arī iespēju atradējam mantas īpašniekam pieprasīt "atradēja algu". Abas personas var vienoties par šī "atalgojuma" apmēru, taču likums paredz, ka tā nevar būt lielāka par vienu trešo daļu no mantas vērtības. Ja personas savstarpēji vienoties nevar, tad strīdu izšķir tiesa.

Savukārt attiecībā uz personu apliecinošiem dokumentiem jāpiemin, ka tie ir nevis privātpersonas īpašums, bet gan attiecīgās iestādes vai valsts īpašums. Piemēram, pase vai ID karte ir Latvijas valsts īpašums, bet autovadītāja apliecība – Ceļu satiksmes drošības direkcijas īpašums.

Iespējami ir gadījumi, kad Valsts policijā nonāk lietas, kas ilgi glabājot var bojāties. Attiecībā uz tām policijai ir tiesības to pārdot izsolē un ieņemto nauda uzglabāt, lai to atdotu mantas nozaudētājam.

Visas atrastās mantas ir apskatāmas Valsts policijas mājaslapā, kur vairāk nekā 40 lapaspusēs atrodami gan maki, gan velosipēdi, atslēgas un arī apģērba gabali. Ja pēc policijas sludinājuma ierodas atrastās lietas īpašnieks vai tās nozaudētājs, tad manta tiek atdota viņam, taču tikai tad, ja persona var pierādīts savas tiesības uz to.

Savukārt, ja sešu mēnešu laikā no policijas sludinājuma dienas īpašnieks neierodas, tad atrastā lieta vai, to pārdodot, saņemtā nauda pāriet atradēja īpašumā. Taču tāpat kā mantas īpašniekam arī atradējam, ja viņš grib šo mantu saņemt, būs jāapmaksā lietas uzglabāšanas un citi izdevumi, ja tādi radušies.

Kas notiek, ja atrasto mantu negrasās atdot

Vaicāta, kādas sekas draud gadījumos, ja persona ir atradusi mantu, bet negrasās to atdot, Lūkina paskaidro, ka katrs gadījums ir vērtējams un izskatāms atsevišķi. Lai arī kārtību kādā atrastās mantas tiek atdotas to likumīgajam īpašniekam regulē Civillikums, taču varot gadīties, ka, saprotot, ka manta ir sveša un kādam piederoša, bet tāpat to neatdodot, var tikt uzsākts kriminālprocess par zādzību vai piesavināšanos. Tādēļ mantas atradējam vienmēr būtu jārīkojas pēc labākās sirdsapziņas – atdot mantu īpašniekam vai nodot policijas iecirknī.

Savukārt, ja atrastā manta ir saistīta ar administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, no mantas atradēja pieņem paskaidrojumu un par attiecīgās mantas atrašanu nekavējoties informē attiecīgo Valsts policijas struktūrvienību. Informāciju par atrasto mantu reģistrē Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Elektroniskais notikumu žurnāls" un atrasto mantu reģistrācijas žurnālā.

Nereti noskaidrot, kur un pie kā nonākusi pazaudētā vai nozagtā lieta, palīdz pilsētās izvietotās videonovērošanas kameras. Taču, piemēram, Rīgas pašvaldības policijā portālam "Delfi" norādīja, ka kārtības sargiem nav palicis atmiņā neviens gadījums, kad ar kameru palīdzību izdevies kādu pazaudēto mantu atrast. Vienlaikus gan tas skaidrojams arī ar to, ka šādos gadījumos cilvēki nav naski vērsties pašvaldības policijā, lai noskaidrotu par iespējām apskatīt, vai mantas nozaudēšana nav redzama kādā no Rīgas centrā izvietotajām kamerām.