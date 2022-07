Divus vīriešus tiesās par Daugavpils mājas pagrabā pastrādātu slepkavību

Šī gada gada 8. jūlijā Dienvidlatgales prokuratūras prokurors tiesai nosūtīja krimināllietu, kurā apsūdzēti divi vīrieši – viens par slepkavības izdarīšanu un otrs par šīs slepkavības slēpšanu, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā.

Kā izriet no apsūdzības, šā gada martā kādas daudzīvokļu ēkas pagrabā Daugavpilī viens no apsūdzētajiem kopā ar cietušo lietoja alkoholu, kad starp viņiem izcēlās konflikts.

Tā laikā apsūdzētais vairākas reizes iesita cietušajam pa seju, pēc tam paņēma uz galda esošo nazi un iedūra viņam sejas, kakla un plaukstu apvidū, kā rezultātā cietušajam tika nodarīti smagi miesas bojājumi, kas bīstami dzīvībai, pēc kā iestājās viņa nāve.

Lai izvairītos no kriminālatbildības par izdarīto slepkavību, apsūdzētais nolēma vīrieša līķi iznest no pagraba un aizvest uz mežu. Viņš pasauca palīgā otru krimināllietā apsūdzēto vīrieti, kurš palīdzēja no pagraba iznest cietušā līķi un ielikt to mašīnā.

Lieta izskatīšanai nosūtīta Daugavpils tiesai.