Dobeles iecirkņa policistes konstatē likumpārkāpumus medību laikā

Sestdien, 12. decembrī, Auces novadā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektores konstatēja, ka dzinējmedību laikā ir pārkāpti Ieroču aprites un Medību likumi, nododot ieroci personai, kurai nav attiecīgas šaujamieroču nēsāšanas un glabāšanas atļaujas. Šobrīd par notikušo ir uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā (VP).

Sestdien, 12. decembrī, veicot dienesta pienākumus saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ievērošanu, divas policistes uz vietējas nozīmes ceļa ieraudzīja personas, kuras bija ģērbušās košas krāsas apģērbā. Uzrunājot personas, policistes uzzināja, ka tobrīd mežā notiek dzinējmedības. Sarunas laikā amatpersonas pamanīja vīrieti, kurš, ieraugot trafarēto policijas mašīnu, devās prom ar kādu priekšmetu rokās. Pēc neilga brīža vīrietis, pienākot pie likumsargu automašīnas, apgalvoja, ka rokās neko neesot nesis.

Apsekojot tuvāko apkārtni, uz zemes netālu no ceļa, tika atrasta karabīne "Browning Bar Long Track", un tad 1958. gadā dzimušais vīrietis paskaidroja, ka ieroci viņam nodevis 1948. gadā dzimis vīrietis, jo viņš uz medībām bija paņēmis divus ieročus, kurus bijis grūti nest, līdz ar ko viņš palūdzis vienu nogādāt uz automašīnu. Jaunākais vīrietis, ieraugot policijas automašīnu, nobijies, jo viņš pārvietojis karabīni bez derīgas šaujamieroču glabāšanas un nēsāšanas atļaujas, tāpēc nolēmis, atstājot bez uzraudzības, ieroci nolikt uz zemes, lai policistes to nepamana. Pēc brīža no meža iznāca arī vecākais vīrietis, kurš apstiprināja stāstīto un uzrādīja derīgu ieroča glabāšanas atļauju.

Policijā par notikušo ir uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi pēc Ieroču aprites likuma 98. panta trešās daļas par šaujamieroča aprites noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi persona, kurai ir attiecīgā ieroču atļauja, un pēc Medību likuma 32. panta desmitās daļas par medīšanu ar šaujamieroci, ja ir atņemta medību šaujamieroča glabāšanas atļauja. Par minētajiem pārkāpumiem likumā attiecīgi paredzēts naudas sods no 100 līdz 750 eiro, papildus atņemot šaujamieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena līdz trim gadiem vai arī naudas sods no 40 līdz 700 eiro, papildus atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem.