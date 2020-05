Foto: Dzelzceļa kravās cenšas ievest 700 tūkstošus kontrabandas cigarešu

Valsts svētku laikā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar Valsts robežsardzes kolēģiem atklājušas vairākus gadījumus, kad dzelzceļa kravās ar akmeņoglēm un naftas produktiem mēģināts ievest Latvijā lielu daudzumu nedeklarētu cigarešu. Slēptuvēs atradušās kopumā 701 380 (35 069 paciņas) kontrabandas cigaretes, informē VID.

Pirmdien, 4. maijā, Indras muitas kontroles punkta amatpersonas sadarbībā ar Valsts robežsardzes darbiniekiem no Baltkrievijas iebraukuša kravas vilcienā vagonā ar oglēm konstatējušas nedeklarētas cigaretes. Kontroles rezultātā izņemti 80 000 (4000 paciņas) cigarešu "NZ" un "Premjer".

Sestdien, 2. maijā, Daugavpils preču stacijas muitas kontroles punktā amatpersonas sadarbībā ar "Latvijas dzelzceļa" darbiniekiem veikušas vilciena, kas bija iebraucis no Baltkrievijas, kontroli. Pārbaudē atklāts, ka zem 11 cisternām to noliešanas lūkās no muitas kontroles noslēptas nedeklarētas cigaretes. No šīm slēptuvēm izņemtas kopumā 29 880 (1494 paciņas) "NZ" un "Premjer" marku cigaretes.

1. maijā Rīgas brīvostas muitas kontroles punktā amatpersonas devušās veikt muitas fizisko kontroli kāda uzņēmuma teritorijā, uz kuru bija novirzīti dzelzceļa vagoni ar akmeņogļu kravām. Aizdomas par cigarešu slēpšanu šajās kravās muitas un Robežsardzes amatpersonām radušās, veicot vilciena sastāva pārbaudi robežstacijā - Indras muitas kontroles punkts. Lai veiktu pilnīgu kravu izkraušanu, vagoni novirzīti kontrolei gala stacijā Rīgā.

Kravu izkraušanas laikā divos vagonos atklāts liels daudzums cigarešu. Kontroles rezultātā izņemtas 184 100 "Premjer", 56 760 "Queen" un 250 640 "NZ" markas cigaretes. Kopā tika izņemtas 491 500 cigaretes (24 575 paciņas).

Savukārt Indras muitas kontroles punktā 1. maijā muitnieki sadarbībā ar Valsts robežsardzi no Baltkrievijas iebraukuša kravas vilciena divos vagonos uzgājuši 100 000 cigarešu "Premjer" un "NZ" (5000 paciņas).

Valstij nenomaksāto nodokļu kopējā summa par izņemtajām cigaretēm ir aptuveni 112 200 eiro.

VID muitas kontroles rezultātā šī gada pirmajā ceturksnī izņemti 9,43 miljoni cigarešu, kas ir gandrīz par 3,3 reizēm vairāk nekā 2019. gada pirmajos trīs mēnešos.