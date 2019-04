Foto: Piecu personu grupējumam atsavina kontrabandas cigaretes, zelējamo tabaku, alkoholu, munīciju

5. aprīlī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības un ekonomiskas jomā apkarošanas nodaļas darbinieki kriminālprocesā par akcizēto preču nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu un realizāciju lielā apmērā aizturējuši piecu personu grupu, portāls “Delfi” uzzināja Valsts policijā.

Policisti četrās sankcionētās kratīšanās Aizkrauklē, Jēkabpilī un Lielvārdē atsavinājuši 1,4 miljonus cigarešu – "Winston", "LM", "Marlboro", "NZ", "Gold Super Slim" – marķētas ar Tadžikistānas un Baltkrievijas akcīzes markām. No tām 473 000 nelegālo cigarešu atrastas speciāli izbūvētā slēpnī smagās automašīnas piekabē.

Kratīšanās policisti izņēma arī 37 000 bundžiņas zelējamās tabakas, 86 patronas un 3,5 litrus nelegālā alkohola. Izņemta arī smagā automašīna "Renault Magnum", kuras piekabē bija izbūvēts slēpnis kontrabandas preču pārvadāšanai.

Visas aizturētās personas jau agrāk bija nonākušas policijas redzeslokā. No piecām aizturētajām personām četras ir no Zemgales, bet viena ir no Rīgas reģiona.

Kriminālprocess sākts par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu apriti, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.

Likumā par to paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Visām piecām personām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

Izmeklēšanā policija pārbaudīs šo personu saistību arī ar citu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.