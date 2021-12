Foto: Policisti Audriņu pagastā izņem marihuānu un aiztur trīs personas

21. decembrī Rēzeknes novada Audriņu pagastā policisti aizturējuši divas personas, pie kurām tika izņemta marihuāna un citi lietiskie pierādījumi, kā arī 22. decembrī tika aizturēta vēl viena persona, pie kuras tika izņemta marihuāna, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā (VP).

21. decembrī Rēzeknes novadā, Audriņu pagastā, VP likumsargi, apkarojot narkotisko vielu izplatīšanu un veicot operatīvās darbības, iepriekš uzsāktā kriminālprocesa ietvaros par narkotisko vielu realizāciju un glabāšanu aizturēja 1989. gadā un 1990. gadā dzimušos vīriešus, pie kuriem tika izņemtas narkotiskās vielas – marihuāna, ka arī citi izmeklēšanai svarīgi lietiskie pierādījumi. Turpinot veikt izmeklēšanas darbības minētā kriminālprocesā, tika aizturēts vēl viens Rēzeknes novada iedzīvotājs, 1994. gadā dzimis vīrietis, pie kura tika izņemta marihuāna.

Kopumā kriminālprocesa ietvaros tika izņemts aptuveni 250 grami marihuānas, kā arī kratīšanas laikā tika izņemtas nelikumīgi glabātas cigaretes bez Latvijas akcīzes nodokļa markām un citi priekšmeti, kas ir svarīgi pierādījumi kriminālprocesā

Aizturētām personām draud atbildība pēc Krimināllikuma 253. panta 2. daļas par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai, ja tas izdarīts ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, kā arī pēc Krimināllikuma 253.1 panta 1. daļas par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu, par ko paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.