KNAB par 832 000 eiro izkrāpšanu lūdz apsūdzēt divus Lietuvas pilsoņus

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 29. oktobrī prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtījis kriminālprocesu, kurā par krāpšanu lielā apmērā lūdzis apsūdzēt kādas atvasinātas publiskas personas darbinieku un divus Lietuvas pilsoņus, liecina KNAB sniegtā informācija.

Kriminālvajāšanu pret visām personām lūgts sākt pēc Krimināllikuma 177. panta 3. daļas.

No KNAB izplatītās infografikas izriet, ka runa ir par diviem iepirkumiem – viens noticis 2011. gadā, bet otrs – 2012. gadā.

Saistībā ar 2011. gada iepirkumu darbinieks, ieņemot amatu atvasinātā publiskas personas iestādē, ieguvis informāciju par publisko iepirkumu. Pēc tam šis darbinieks noskaidrojis uzņēmumu, kurš var nodrošināt iepirkuma priekšmeta piegādi un sarakstījies ar šo uzņēmumu, noskaidrojot iespējamās izmaksas.

Iestādes darbinieks un abi Lietuvas pilsoņi mantkārīgos motīvos vienojušies par apvienošanos noziedzīgā grupējumā un pēc tam kopīgi izplānojuši, ka viens no Lietuvas pilsoņiem izmantos "čaulas" kompāniju, lai piedalītos iestādes publiskajā iepirkumā ar sadārdzinātu piedāvājumu. Savukārt kā apakšuzņēmums tiks piesaistīts uzņēmums, ar kuru iestādes darbinieks iepriekš sarakstījies.

Iestādes darbinieks pārliecinājis šī uzņēmuma pārstāvi piedalīties iestādes publiskajā iepirkumā sadarbībā ar Lietuvas pilsoņa "čaulas" kompāniju.

Visi trīs apsūdzētie kontrolējuši iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu iestādē, kā arī darījuma dokumentus un naudas plūsmu.

Lietuvas pilsonis, kurš izveidoja "čaulas" kompāniju, pati "čaulas" kompānija un uzņēmums, kurš piesaistīts kā apakšuzņēmējs, parakstījuši līgumu par preces tirdzniecību un piegādi.

"Čaulas" uzņēmumu dibinājušais Lietuvas pilsonis un izmantotā "čaulas" kompānija saņēmusi iestādes iepirkumu un piegādājusi preci. Līdz ar to apsūdzētie no no valsts budžeta izkrāpuši 219 737,18 eiro.

Savukārt otra epizode ir saistīta ar 2012. gada iepirkumu, kurā iestādes darbinieks atkal ieguvis informāciju par publisko iepirkumu. Visi apsūdzētie atkārtoti, mantkārīgu motīvu vadīti, vienojušies par apvienošanos noziedzīgā grupējumā, kopīgi izplānojuši izmantot jau iepriekš izveidoto "čaulas" kompāniju, lai piedalītos iestādes iepirkumā ar sadārdzinātu piedāvājumu. Arī šoreiz kā apakšuzņēmums piesaistīta kompānija, kas piedalījās arī 2011. gada iepirkumā.

Šajā epizodē apsūdzētie kontrolēja iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai iestādē, kā arī darījumu dokumentus un naudas plūsmas.

Apsūdzēto kontrolētais uzņēmums rezultātā saņēmis iepirkumu un piegādājis preci. Ar savām darbībām apsūdzētie izkrāpuši no valsts budžeta izkrāpj 612 681 eiro, izriet no KNAB inforgrafikas.

Rezultātā kopā abos iepirkumos no valsts budžeta izkrāpti 832 418,65 eiro.