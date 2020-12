KNAB par neizpaužamu ziņu izpaušanu lūdz apsūdzēt prokurori Egli un advokāti Cīruli

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nosūtījis krimināllietas materiālus Ģenerālprokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai attiecībā pret Jelgavas prokuratūras prokurori par neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu, un zvērinātu advokāti – par personas uzkūdīšanu izdarīt noziedzīgu nodarījumu, portāls "Delfi" uzzināja birojā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai arī birojs neatklāj iesaistīto personu vārdus, portālam "Delfi" zināms, ka apsūdzības lūgts celt Jelgavas prokuratūras prokurorei Zinaīdai Eglei, kā arī zvērinātai advokātei Ievai Cīrulei.

KNAB kriminālprocesu uzsāka 2020. gada 7. jūlijā.

Pirmstiesas izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka Cīrule, iespējams, uzkūdīja Egli iegūt un izpaust ziņas par kādu apsūdzēto personu no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētās sistēmas.

KNAB veiktā krimināllietas izmeklēšana apliecina, ka Egle ierobežotās pieejamības informāciju gan ieguva, gan arī izpauda Cīrulei.

Biroja preses paziņojumā citēta KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule, kas norādījusi, ka valsts amatpersonām aizliegts privātām vajadzībām izmantot datu informācijas sistēmas, kurās uzkrāta dažāda veida informācija par juridiskām un fiziskām personām.

"Prettiesiska informācijas izmantošana privātajām vajadzībām rada interešu konflikta situāciju, par ko pienākas administratīvā atbildība. Savukārt, ja amatpersona no datu informācijas sistēmām ne tikai iegūst informāciju, kas nav nepieciešama tās amata pienākumu pildīšanai, bet arī to tālāk nodod trešajām personām – par to paredzēta kriminālatbildība," atzīmējusi KNAB priekšnieka vietniece.

KNAB, nosūtot krimināllietas materiālus Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļai, noslēdz attiecīgo pirmstiesas izmeklēšanu. Turpmāk prokuratūrai kā procesa virzītājam jālemj par krimināllietas virzību.

Jau vēstīts, ka KNAB šī gada jūlijā veica kratīšanu Jelgavas prokuratūrā.

Prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska apstiprināja, ka uz izmeklēšanas laiku KNAB iepriekš aizturētā prokurore no amata pienākumu pildīšanas atstādināta.