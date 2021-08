Krāpnieki iztukšo Olaines katoļu draudzes bankas kontu

Pagājušajā nedēļā krāpniekiem izdevies iztukšot Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcas draudzes kontu, ziņo telekompānija "ReTV". No konta izņemti vairāk nekā 5000 eiro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Katoļu baznīcas draudze no telefonkrāpnieku uzbrukuma cieta tieši pirms nedēļas, kad priesteris izlasījis it kā no "Swedbank" atsūtītu īsziņu. “Es to īsziņu lasīju, man zvanīja telefons, kur teica to pašu, kas bija rakstīts īsziņā. Un es noticēju, iedevu datus, un tā ir mana vaina, ka es noticēju,” "ReTV" teica priestis Pasjuts Mareks Marija.

Kad pēc pāris stundām beidzies dievkalpojums, konts jau izrādījies tukšs. "Man galvā kaut kur stāvēja, ka vajag to visu pārbaudīt, bet, saprotiet, es neesmu pieredzējis šajās lietās. Esmu strādājis Baltkrievijā, Romā, Polijā, bet nekad ar naudas lietām neesmu darbojies, tāpēc naivi ticēju viņiem," atzīst priesteris.

Ar sociālo mediju “Facebook” starpniecību draudze aicina iedzīvotājus ziedot, jo šobrīd grūtības esot nomaksāt pat tekošos rēķinus, norāda "ReTV". Par notikušo krāpniecību uzrakstīts iesniegums arī Valsts policijai.

Šobrīd policijā uzsākts kriminālprocess par krāpšanu un notiek izmeklēšana.

Gan policija, gan banka vēl un vēlreiz atgādina, ka neviena iestāde neprasīs jūsu pieejas datus. Labākais veids, kā pasargāt sevi, ir pat pie mazākajām aizdomām nolikt klausuli un uz banku piezvanīt pašiem.