LTV: atlaidīs policisti, kura nenovērsa dzīvesbiedra uzbrukumu puisim ar Ukrainas karogu

Valsts policija atlaidīs kriminālpolicijas inspektori, kura nenovērsa dzīvesbiedra uzbrukumu puisim ar Ukrainas karogu, neoficiāli zināms Latvijas Televīzijai.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka maija beigās sabiedrību pāršalca ziņa par to, ka skolnieku ar Ukrainas karogu gājienā "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" piekāvis kāds no auto pēkšņi izlēcis vīrietis, kurš pats no notikuma vietas aizbēdzis, bet vēlāk atrasts mājas bēniņos aiz skursteņa un aizturēts. Pēcāk arī publiski izskanēja, ka agresora dzīvesbiedre, kura notikuma brīdī viņam sēdējusi blakus auto, ir policijas darbiniece.

Valsts policijas (VP) darbiniece, kuras dzīvesbiedrs piekāva skolnieku ar Ukrainas karogu uz pleciem, sākotnēji no darba tika atstādināta. Tā kā pastāvēja aizdomas, ka sieviete palīdzējusi vīrietim slēpt savu auto un slēpties pašam, prokurore izdalīja atsevišķu procesu un nosūtījusi to izvērtēšanai Iekšējās drošības birojam.

Vīrietim, kurš maija beigās uzbruka skolniekam, kurš ar Ukrainas karogu devās no gājiena "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma", prokurors gatavoja priekšrakstu par sodu – 200 stundām sabiedriski derīga darba. Sitējs jaunietim ir arī samaksājis prasīto morālo kompensāciju.

Cietušā jaunieša advokāts Egons Rusanovs iepriekš norādījis, ka, pēc iepazīšanās ar priekšrakstu, gatavojas vērsties Ģenerālprokuratūrā ar sūdzību. Pēc viņa domām, tikai reāls cietumsods var atturēt citus no šādiem naida noziegumiem.