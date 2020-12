LTV: Gadu pēc ASV sankcijām Lembergs turpina tiesāties; dome izveido jaunu 'Ventspils ostu'

Pirms gada Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs jeb OFAC iekļāva globālajā Magņitska sankciju sarakstā Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāju Aivaru Lembergu ("Latvijai un Ventspilij"). Tagad pēc Lemberga iniciatīvas pašvaldība ir nodibinājusi jaunu iestādi, kura nosaukta par "Ventspils ostu". Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "de facto" vēsta, ka Lembergs pats saistībā ar sankcijām turpina tiesāties gan ar OFAC Vašingtonā, gan ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) Latvijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka ASV sankcijas tika piemērotas arī trim Lemberga vadītām biedrībām un sākotnēji arī Ventspils brīvostas pārvaldei, kurā Ventspils mērs tolaik bija valdes priekšsēdētājs.

Kā atgādina raidījums, pirms vairākiem gadiem, 2007.gada augustā, Lembergs, kurš tobrīd atradās mājas arestā, uzrunāja savus lejā sanākušos atbalstītājus no kāda balkona Ventspilī. Šajā daudzdzīvokļu namā Sarkanmuižas dambī Lembergs līdz tai vasarai bija deklarējis savu dzīvesvietu, un tikai vēlāk tiesa viņam atļāva mājas aresta laikā uzturēties Puzes īpašumā.

Šobrīd dzīvoklī ir reģistrētas divas savulaik visai ietekmīgas biedrības – Ventspils attīstības aģentūra (VAA) un Latvijas Tranzīta biznesa asociācija (LTBA). Biedrību juridiskajā adresē nevienu no to pārstāvjiem "de facto" satikt neizdevās – durvis bija aizslēgtas, uz zvaniem un klauvēšanu neviens neatsaucās. Abas šīs biedrības, tāpat kā Biznesa attīstības asociācija, ko arī vada Lembergs, šīs saiknes dēļ pirms gada tika iekļautas Magņitska sankciju sarakstā.

Uzreiz pēc tam biedrības atstāja visi valdes locekļi, izņemot Lembergu. Izstājās arī gandrīz visi biedri. LTBA starp tiem bija arī vairākas valsts kapitālsabiedrības, bet VAA – Ventspils pilsētas dome, vairāki domes deputāti, pašvaldības iestādes un vietējie uzņēmumi, kas iepriekš arī maksāja prāvas biedra naudas.

Cik biedru organizācijās ir palicis tagad, Lembergs savā preses konferencē Ventspilī "de facto" atteicās atklāt: "Organizācijas ir aktīvas, nodarbojas ar tiem jautājumiem, kas viņiem ir fiksēti statūtos. (..) Šajās biedrībās ir biedru skaits tāds, kā to paredz likums." Minimālais likumā atļautais biedru skaits ir divi, bet uz precizējošiem jautājumiem Lembergs atbildēt atteicās.

Par VAA prezidenta amatu Lembergs pērn nopelnīja gandrīz 100 tūkstošus eiro. Kā vēsta LTV, tomēr tagad ar aģentūru tiesājas četri tās bijušie darbinieki, tostarp kādreizējā direktore Lilita Seimuškāne. Pirmās instances tiesa novembrī nosprieda piedzīt no VAA par labu darbiniekiem neizmaksāto darba algu, atvaļinājuma kompensāciju un atlaišanas pabalstu, taču noraidīja viņu prasību uzlikt "Swedbank" pienākumu veikt pārskaitījumu.

Pats Lembergs nupat pirmajā instancē zaudēja administratīvajā lietā pret FKTK, ko viņš vaino par to, ka tā esot bankām uzlikusi pienākumus saistībā ar ASV sankciju īstenošanu. Iepriekš Lembergs publiski sūdzējās, ka viņam vairs nestrādājot pamatkonts, tāpēc pensiju viņš tagad saņemot skaidrā naudā. Administratīvā apgabaltiesa secināja, ka Lemberga pieteikums nav pamatots un ir noraidāms.

"Tātad, šo spriedumu es pārsūdzēšu. Tātad, spriedums nav galīgs, līdz ar to nav jēgas viņu komentēt. Tad, kad būs galīgais spriedums, tad es viņu arī komentēšu. Bet vienlaicīgi gribu pateikt, ka mana sūdzība arī ir pieņemta Eiropā. Tā kā tas, kas te notiks Latvijā, tas vēl nenozīmē... neko!" paziņoja Lembergs.

Lembergs arī apgalvoja, ka FKTK neļaujot bankām veikt pārskaitījumus advokātiem, kas viņu pārstāv tiesvedībā ar iestādi. FKTK gan pārmetumus par šādu praksi noraida. "Nē, pamatprincips ir, ka juridiskie pakalpojumi, kas ir vajadzīgi personu pamattiesību nodrošināšanai, tajā skaitā aizstāvībai, ir kā personu pamattiesība. Un, ja šie maksājumi ir atbilstoši, nu, gan skatoties darba apjomu, gan attiecīgi taksi, kas ir pieņemta tirgū, tad šādos gadījumos mēs sniedzam arī atļaujas. Un nav princips par to, ka mēs nesniegtu atļauju par juridisko pakalpojumu sniegšanu – vai tas ir vērsts pret komisiju vai kādu citu personu," uzsver FKTK Naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta direktors Kristaps Markovskis.

Lembergs tiesājas ne tikai Eiropā, bet arī Amerikā. Šovasar Kolumbijas apgabala tiesā Vašingtonā tika ierosināta lieta "Lembergs pret Geki un citiem" ("Lembergs v. Gacki et al"). Andrea Geki ir ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja jeb OFAC direktore. Lembergu pārstāv ASV advokātu birojs "Ferrari & Associates", kas specializējies sankciju lietās. Starp tā klientiem ir, piemēram, Krievijas oligarhs Oļegs Deripaska.

Novembra beigās OFAC tiesai iesniedza lūgumu Lemberga prasību atstāt bez izskatīšanas, jo viņš sākotnēji neesot izmantojis viņam pieejamās administratīvās procedūras. To ietvarā Lembergs varēja mēģināt pierādīt, ka pamatojums viņa iekļaušanai sankciju sarakstā "nekad nav bijis patiess vai arī vairs nav patiess". OFAC arī uzsvēra, ka tiesnesim būs iespēja iepazīties ar klasificētajiem lietas materiāliem, kas apstiprināšot: iestādei bijis pietiekams pamats uzskatīt Lembergu par korupcijā iesaistītu valsts amatpersonu.

Lembergs uz "de facto" jautājumiem par tiesvedību ar OFAC atbildēt atteicās, jo 9. decembrī ieplānojis sasaukt īpaši sankcijām veltītu preses konferenci un negribot radīt "de facto" priekšrocības: "Par tiesāšanos, kas ir atsūtīts, kas nav, pozīcija un tā tālāk – par to es runāšu pēc nedēļas." Jāpiebilst, ka, piemēram, 2. decembrī Lemberga preses konferencē piedalījās vien divu mediju pārstāvji: "de facto" un vietējās avīzes "Ventas Balss" galvenā redaktore.

Tuvojoties Lemberga sankciju gadadienai, Ventspils dome arī izveidoja jaunu pašvaldības iestādi – "Ventspils osta". Ventspils brīvostas pārvaldē pēc likumu izmaiņām, kas nāca pēc sankcijām, pašvaldības pārstāvji vairs nav pārstāvēti valdē. 9. novembrī nepilnas desmit minūtes ilgas Ventspils domes sēdes laikā pozīcija gan nobalsoja par iestādes izveidošanu, gan iecēla par tās vadītāju bijušo brīvostas pārvaldnieku, Lemberga vadītās partijas "Latvijai un Ventspilij" biedru Imantu Sarmuli.

Kā uzsvērts raidījumā, lai gan iestādes nosaukumā ir vārds osta, tās nolikumā kā pienākumi minēti pilsētas nekustamo īpašumu pārvaldīšana, kā arī Ventspils brīvostas pārvaldei valdījumā nodotās mantas pārraudzība pašvaldības interesēs. Lembergs apgalvo, ka jaunā struktūra izveidota, jo tagad Ventspils brīvostas pārvaldi vadot rīdzinieki, kam nerūp ventspilnieku intereses.

"Viens no jautājumiem, ar ko nodarbosies "Ventspils osta", šī iestāde, būs investoru piesaiste. Un viņi strādās ar tām teritorijām, kas ir Ventspils pilsētas domes un kas nav nodoti Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā, kuru, kā es jau teicu, likvidēs Bordāns un Linkaits, un Kariņš. Un līdz ar to viņi – Latvijas valdība, Ventspils brīvostas tagadējie valdes locekļi no valsts – viņi nevarēs bremzēt Ventspils attīstību," klāstīja Lembergs.

Pirms gada ieceltais Ventspils brīvostas pārvaldnieks Aivars Purmalis norāda, ka sākotnējā iecere – brīvostas funkcijas nodot akciju sabiedrībai "Ventas osta" – nenotiks steigā. Taču jaunās iestādes izveidošana gan varot sajaukt galvu esošajiem un potenciālajiem investoriem. "Kāpēc tas notiek tik ātri – pieļauju, ka viens no punktiem varētu būt, ka tuvojas vēlēšanas un gribētu paspēt daudz ko izdarīt vēl šajā gadā. Un otrs – par to argumentāciju, ka "Ventas osta", Ventspils brīvostas pārvalde... Mēs jau zinām un neatkārtosimies, kāds būs ceļš un vai tas ceļš būs līdz galam aizejams šogad vai nākošgad – to neviens nevar pateikt. Bet tas būs ceļš, kas būs aprunāts, izrunāts arī tajā skaitā ar pašvaldībām, un nekādā gadījumā tas nebūs tā sasteigts, kā tiek sasteigts šobrīd šis "Ventspils ostas" jautājums," apgalvo Purmalis.

Pusgadu pirms pašvaldību vēlēšanām ir grozīts arī pašvaldības nolikums, kurā aktualizēta Pilsētas mārketinga nodaļas darba organizācija. Tās darbiniekiem rīkojumus turpmāk dos un to izpildi kontrolēs izpilddirektora vietnieks – Attīstības pārvaldes vadītājs. Šo amatu šobrīd ieņem Ventspils mēra sieva un partijas biedre Kristīne Lemberga. Iepriekš Ventspils opozīcija ir sūdzējusies par to, ka pilsētā valdošā partija "Latvijai un Ventspilij" izmanto domes administratīvo resursu savā labā, arī priekšvēlēšanu laikā.