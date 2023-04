Lūdz apsūdzēt vīrieti par seksuālu vardarbību pret piecām nepilngadīgajām

Policija rosina sākt kriminālvajāšanu pret kādu vīrieti par seksuālu vardarbību pret piecām nepilngadīgajām, informēja Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova.

Pagājušā gada sākumā Valsts policijā tika saņemta informācija, ka kāds kurzemnieks veicis seksuāla rakstura darbības pret nepilngadīgu meiteni. Valsts policijā par notikušo tika sākts kriminālprocess un izmeklēšanā gūti pierādījumi tam, ka seksuāla vardarbība vērsta pret piecām nepilngadīgām meitenēm, no kurām četras bija mazgadīgas.

Kā informēja Šeršņova, noskaidrots, ka vīrietis atradās vidē, kur apgrozījās nepilngadīgas personas un, izmantojot iegūto uzticību, autoritāti un personu bezpalīdzības stāvokli, kā arī apzinoties, ka meitenes ir nepilngadīgas, pret cietušo gribu caur apģērbu aiztika viņu krūtis un dzimumorgānus. Dažas no meitenēm sava vecuma dēļ nespēja uztvert un saprast pret viņām vērstās darbības no vīrieša puses, tādējādi nespēja izrādīt pretošanos, savukārt citas uztvērušas darbību raksturu, taču neizprata to nozīmi.

Izmeklēšanā iegūti pierādījumi, ka pret divām meitenēm vardarbība vērsta regulāri, gandrīz katru dienu vairāku gadu garumā, pret citām meitenēm vardarbība vērsta vairākas reizes mēnesī un vairāku mēnešu garumā, norāda Šeršņova.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ventspils reģionālās nodaļas amatpersonas devās uz tiesu lūgt piemērot vīrietim drošības līdzekli - apcietinājumu, kas stājās spēkā, taču vēlāk tika grozīts uz ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli. Vīrietis iepriekš nebija nonācis policijas redzeslokā.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ventspils reģionālas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā pēc diviem Krimināllikuma pantiem - par seksuāla rakstura darbībām nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo un ja tas izdarīts ar personām, kuras ir nepilngadīgas un par tādām pašām darbībām, ja tas izdarīts ar personām, kuras nav sasniegušas 16 gadu vecumu.

Saskaņā ar Krimināllikumu, bargākais sods par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 20 gadiem. Soda apmēru nosaka tiesa.

Valsts policija norāda, ka galvenokārt bērni nerunā par lietām, kuras ar viņiem ir notikušas, taču ja bērns tomēr uzticas un pastāsta kaut vienam tuviniekam vai pazīstamajam, aicinājums šim cilvēkam reaģēt un vērsties pie speciālistiem, kuri tālāk strādās ar bērnu un pārbaudīs, ko bērns ir pārdzīvojis un kam izgājis cauri. Par šādiem gadījumiem ir svarīgi informēt speciālistus un bērnam ir būtiski saņemt psiholoģisko palīdzību.