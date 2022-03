Lūkass nesaskata īpašus drošības riskus pasākumos Rīgā 16. martā un 9. maijā

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) priekšnieks Juris Lūkass nesaskata īpašus drošības riskus saistībā ar 16. martā un 9. maijā Rīgā gaidāmajiem pasākumiem.

RPP gada pārskata sanāksmē viņš uzsvēra, ka policija ir gatava nodrošināt iedzīvotāju drošību un sabiedrisko kārtību šajos pasākumos, ja tādi notiks, un tas tikšot darīts tik pat augstā līmenī, kā iepriekšējos gados.

Viņš piebilda, ka īpašus sabiedriskās kārtības un drošības riskus šobrīd nesaskata.

Kā ziņots, 16. martā biedrības "Daugavas Vanagi Latvijā" Limbažu nodaļa organizēs gājienu no Rīgas Sv. Jāņa baznīcas līdz Brīvības piemineklim. Gājiens paredzēts no pulksten 11 līdz 13, un ar to paredzēts pieminēt latviešu leģionārus. Plānots, ka pasākumā piedalīsies ap 100 cilvēki. Savu pasākumu šajā dienā Vecrīgā pieteikusi arī organizācija, kas sevi dēvē par "Latvijas antinacistisko komiteju".

No pulksten 9.45 līdz 11 biedrība "Latvijas antinacistiskā komiteja" Skārņu ielā pie Sv.Pētera baznīcas apņēmusies rīkot sapulci "pret "Waffen SS" noziegumu attaisnošanu". Paredzēts, ka sapulcē piedalīsies 70 dalībnieki.

16. marts jeb Leģionāru piemiņas diena ir neoficiāla piemiņas diena, kad latviešu leģiona veterāni un citi cilvēki piemin valsts iedzīvotājus, kuri cīnījās Vācijas bruņotajos spēkos latviešu leģiona sastāvā. Daļa cilvēku uzskata, ka šie cilvēki cerējuši cīnīties par neatkarīgu Latviju, citi – ka viņi bijuši fašistu līdzskrējēji, bet vēl citi – ka kara laika apstākļu upuri, kuri pret savu gribu nonākuši frontē.