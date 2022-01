Nedēļas nogalē zagļi piesavinājušies 50 vistas, televizoru, gleznas un degvielu

Pagājušajā nedēļas nogalē, no piektdienas līdz svētdienai Latvijā notikušas astoņas zādzības no mājām – piektdien no kūts Dobeles novadā nozagtas 50 vistas, savukārt sestdien Jēkabpilī no dzīvojamās mājas iznestas gleznas un televizors, portāls "Delfi" noskaidroja Valsts policijā (VP).

Kā liecina sākotnējā informācija, 22. janvārī Jēkabpilī, uzlaužot durvis, no kādas dzīvojamās mājas nozagts televizors un gleznas. Nodarīts materālais zaudējums 2300 eiro vērtībā. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess.

Savukārt Dobeles novada Bērzes pagastā no kādas kūts nozagtas 50 vistas. Nodarīts materiālais zaudējums 400 eiro vērtībā. Arī šajā gadījumā policijā par notikušo sākts kriminālprocess.

Tāpat Bērzes pagastā, salaužot šīfera loksni, iekļūts siena šķūnī un no traktora nozagti 20 litri dīzeļdegvielas. Policija uzsākusi kriminālprocesu.

Kā liecina sākotnējā informācija, 23. janvārī Tukuma novada Degoles pagastā, iekļūstot nožogotā teritorijā, no kravas transportlīdzekļa "Scania" degvielas tvertnes tika nozagti 260 litri dīzeļdegvielas. Nodarīts materiālais zaudējums 350 eiro vērtībā. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess.

Kā liecina VP apkopotā statistika, 23. janvārī Latvijā kopumā notikušas divas laupīšanas, trīs zādzības no mājokļa un divas automašīnas zādzības.

Savukārt 22. janvārī Latvijā notikušas divas zādzības no mājām, viena automašīnas zādzība un nozagts viens velosipēds. Piektdien, 21. janvārī, Latvijā notikušas trīs zādzības no mājokļa, divas laupīšanas un viena auto zādzība.