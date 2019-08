Notver divus rūdītus Rīgas dzīvokļu apzadzējus; atklāj 25 noziegumu epizodes

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes policisti šovasar ir aizturējuši divus sevišķi rūdītus dzīvokļu apzadzējus, portālu "Delfi" informēja likumsargi.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viens no viņiem izdarījis 11, savukārt otrs – 14 zādzības no dzīvokļiem vairākos Rīgas mikrorajonos. Aizturētie vīrieši ir uzdarbojušies atsevišķi, taču viņu noziedzīgais "rokraksts" ir līdzīgs. Saistībā ar notikušo pret šīm personām uzsākti kriminālprocesi, un policija ir atguvusi daļu no nozagtajām mantām.

No šā gada februāra līdz jūnijam Ķengaragā, Pļavniekos, Teikā, Purvciemā un Iļģuciemā tika izdarīta zādzību sērija no dzīvokļiem, iekļūstot mājokļos pa pirmo stāvu logiem. Noziegumi tika izdarīti pa dienu, kamēr saimnieki neatradās mājās, un pa nakti, kamēr dzīvokļu iemītnieki gulēja. Izmeklējot šos noziegumus un analizējot iedzīvotāju sniegto informāciju, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes policisti nonāca pa pēdām 1988. gadā dzimušam vīrietim un šā gada jūnijā viņu aizturēja. Izmeklēšanas laikā policisti ir noskaidrojuši, ka viņš, iespējams, saistīts ar vismaz 14 zādzību epizodēm.

Arī šā gada jūlijā tika aizturēts rūdīts Rīgas dzīvokļu apzadzējs, kurš rīkojās līdzīgi kā iepriekš minētais vīrietis – galvenokārt iekļūstot svešajos īpašumos pa neaizvērtiem logiem. Kādā no gadījumiem saimnieki bija pamanījuši, ka viņu mājoklī iekļuvusi nepiederoša persona un izsauca Valsts policiju. Notikuma vietā nekavējoties ieradās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes likumsargi, kuri nozieguma vietā aizturēja aizdomās turēto 1989. gadā dzimušo vīrieti. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viņš šā gada maijā, jūnijā un jūlijā izdarījis vismaz 11 zādzības Teikā, Purvciemā un Pļavniekos.

Aizdomās turētie bija zaguši naudu, neliela izmēra elektroniku un dārglietas, ko vēlāk centušies pārdot galvenokārt lombardos. Daļu no nozagtajām mantām policisti jau ir atguvuši, un šobrīd strādā, lai atgūtu arī pārējās.

Lielākajā daļā gadījumu personas bija iekļuvušas svešajos īpašumos, jo saimnieki nebija aizvēruši ciet logus vai atstājuši tos vēdināšanas režīmā.

Saistībā ar notikušo pret šīm personām ir uzsākti kopumā 25 kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas – par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī. Atsevišķos gadījumos, kad iedzīvotājiem sabojāti logi, kriminālprocesi ir kvalificēti arī pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas – par svešas mantas tīšu bojāšanu.

Uz izmeklēšanas laiku 1988. gadā dzimušajam vīrietim ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, savukārt 1989. gadā dzimušajam aizdomās turētajam – policijas uzraudzība.

Valsts policija atgādina, ka liels skaits no zādzībām mājokļos tiek izdarītas brīvi piekļūstot, jo saimnieki dodoties prom vai atrodoties mājoklī nav aizslēguši durvis un aizvēruši logus. Tāpēc sevišķi pirmo stāvu dzīvokļu īpašniekiem vienmēr jāatceras tos aizvērt. Tāpat, ja rocība atļauj, vajadzētu padomāt par signalizācijas un videonovērošanas kameru ierīkošanu. Naudu, dārglietas un vērtīgas mantas nedrīkst atstāt priekšnamā, bet tās jāglabā drošā vietā, vislabāk - kvalitatīvā seifā, kas piestiprināts pie nesošās sienas.